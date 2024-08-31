Ustaca bir hamle mi çılgınlık mı? Ukrayna, Kursk saldırısının bedelini ağır ödeyebilir

Çatışmaların 6 Ağustos'tan beri devam ettiği Rus toprağı Kursk'ta, Ukrayna'nın ilerleyişi sürüyor. Cüretkar operasyon, Donbas'taki şehirleri hızlı bir Rus ilerlemesine maruz bıraktı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından onaylanan operasyon, Rus birliklerini bu cepheden uzaklaştırmayı amaçlıyordu. Rus ordusu Ukrayna'nın planladığının aksine, savaş hedeflerinden biri olan Donetsk bölgesinin önemli bir bölümünü ele geçirmeye, kalan Ukrayna mevzilerini tehdit etmeye ve Dnipro'ya doğru bir saldırı tehdidinde bulunmaya hazırlanıyor. Ukrayna ise Rusların Pokrovsk yönünde rekor düzeyde kayıp verdiğini ve mevcut ilerleme hızını daha uzun süre sürdüremeyeceklerini iddia ediyor.

Ustaca bir hamle mi çılgınlık mı? Ukrayna, Kursk saldırısının bedelini ağır ödeyebilir - 1

RUS BİRLİKLERİ İLERLİYOR

Ukrayna'nın Kursk'a yönelik harekatta kullanmak için Donbas'taki seçkin birliklerini çekmesi nedeniyle Rus ilerleyişi hız kazandı.

Rus güçleri, şubat ayında doğuda bulunan stratejik Avdiivka şehrini ele geçirdiklerinden bu yana Pokrovsk'a doğru yavaş yavaş ilerliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Ustaca bir hamle mi çılgınlık mı? Ukrayna, Kursk saldırısının bedelini ağır ödeyebilir - 2

"YETERLİ ASKER VE MÜHİMMAT YOK"

Bölgede savaşan Ukrayna hava keşif birliğinin komutanı bu hafta The Telegraph'a, "Rus birliklerinin daha önce hiç bu kadar hızlı ilerlediğini görmemiştim. Çok hızlı. Ve sorunumuz aynı: piyademiz yok, yeterli topumuz veya mermimiz yok. Yeterli insansız hava aracımız yok" dedi.

Ustaca bir hamle mi çılgınlık mı? Ukrayna, Kursk saldırısının bedelini ağır ödeyebilir - 3

"SAYICA 5 KAT FAZLALAR"

Rusların sayıca üstün olduğunu kaydeden komutan, "Durum çok karmaşık ve bizim lehimize değil. Şu anda bizim için en kritik şey Rusya Federasyonu'nun askerlerinin çokluğu. Sayıları bizden en az beş kat fazla" ifadelerini kullandı.

Ustaca bir hamle mi çılgınlık mı? Ukrayna, Kursk saldırısının bedelini ağır ödeyebilir - 4

EYLÜL AYINDA ŞEHRE ULAŞACAKLAR

Rus güçleri, son üç haftadır Pokrovsk şehrine doğru ilerliyor.

Ukraynalı düşünce kuruluşu Savunma Stratejileri Merkezi (CDS), perşembe günü yaptığı değerlendirmede, Rusların muhtemelen eylül ortasına kadar şehre ulaşacağını belirtti.

Ukrayna için bu pek de iyi bir haber değil.

Ustaca bir hamle mi çılgınlık mı? Ukrayna, Kursk saldırısının bedelini ağır ödeyebilir - 5

ULAŞIMDA DARBE ETKİSİ YARATIR

Pokrovsk, Donetsk bölgesinin diğer kısımlarındaki Ukrayna birliklerini ayakta tutan hem kara hem de demir yolu bağlantılarının üzerinde bulunan stratejik bir kavşak.

Pokrovsk düşerse, çevre şehirlerdeki Ukrayna birliklerinin lojistiği ciddi şekilde zorlaşacak.

Ustaca bir hamle mi çılgınlık mı? Ukrayna, Kursk saldırısının bedelini ağır ödeyebilir - 6

RUSYA'NIN SAVAŞ HEDEFLERİ

Rusya, ilan ettikleri savaş hedeflerinden biri olan Donetsk bölgesinin önemli bir bölümünü ele geçirmeye, kalan Ukrayna mevzilerini tehdit etmeye ve Dnipro'ya doğru bir saldırı tehdidinde bulunmaya hazırlanıyor.

Ustaca bir hamle mi çılgınlık mı? Ukrayna, Kursk saldırısının bedelini ağır ödeyebilir - 7

TEHDİT KURSK SALDIRISININ DOĞRUDAN SONUCU

Bu durumun, Ukrayna'nın ağustos ayı başında Kursk'u işgal etmesinin doğrudan bir sonucu olduğu düşünülüyor.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından onaylanan operasyon, Rus birliklerini bu cepheden uzaklaştırmayı amaçlıyordu.

Ustaca bir hamle mi çılgınlık mı? Ukrayna, Kursk saldırısının bedelini ağır ödeyebilir - 8

RUS ORDUSU YEMİ YUTMADI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı General Sırskiy, bu hafta Rusların yemi yutmadığını itiraf etti.

Hattın diğer kesimlerinden binlerce askeri Kursk'a kaydırırken, Pokrovsk cephesinde ise daha da yoğunlaştılar.

Ustaca bir hamle mi çılgınlık mı? Ukrayna, Kursk saldırısının bedelini ağır ödeyebilir - 9

Ukrayna kaynakları, Rusların Pokrovsk yönünde rekor düzeyde kayıp verdiğini ve mevcut ilerleme hızını daha uzun süre sürdüremeyeceklerini iddia ediyor.

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