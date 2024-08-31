Ustaca bir hamle mi çılgınlık mı? Ukrayna, Kursk saldırısının bedelini ağır ödeyebilir
Çatışmaların 6 Ağustos'tan beri devam ettiği Rus toprağı Kursk'ta, Ukrayna'nın ilerleyişi sürüyor. Cüretkar operasyon, Donbas'taki şehirleri hızlı bir Rus ilerlemesine maruz bıraktı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından onaylanan operasyon, Rus birliklerini bu cepheden uzaklaştırmayı amaçlıyordu. Rus ordusu Ukrayna'nın planladığının aksine, savaş hedeflerinden biri olan Donetsk bölgesinin önemli bir bölümünü ele geçirmeye, kalan Ukrayna mevzilerini tehdit etmeye ve Dnipro'ya doğru bir saldırı tehdidinde bulunmaya hazırlanıyor. Ukrayna ise Rusların Pokrovsk yönünde rekor düzeyde kayıp verdiğini ve mevcut ilerleme hızını daha uzun süre sürdüremeyeceklerini iddia ediyor.
RUS BİRLİKLERİ İLERLİYOR
Ukrayna'nın Kursk'a yönelik harekatta kullanmak için Donbas'taki seçkin birliklerini çekmesi nedeniyle Rus ilerleyişi hız kazandı.
Rus güçleri, şubat ayında doğuda bulunan stratejik Avdiivka şehrini ele geçirdiklerinden bu yana Pokrovsk'a doğru yavaş yavaş ilerliyor.