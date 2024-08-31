Ustaca bir hamle mi çılgınlık mı? Ukrayna, Kursk saldırısının bedelini ağır ödeyebilir

"SAYICA 5 KAT FAZLALAR"

Rusların sayıca üstün olduğunu kaydeden komutan, "Durum çok karmaşık ve bizim lehimize değil. Şu anda bizim için en kritik şey Rusya Federasyonu'nun askerlerinin çokluğu. Sayıları bizden en az beş kat fazla" ifadelerini kullandı.