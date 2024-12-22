Üstün zekalı insanlara özel olan 5 davranış: En çok bu konuda zorlanıyorlar

ABD'li nörobilimciler Rex E. Jung ve Richard J. Haier, yaptıkları araştırmalarda, üstün zekâlı bireylerin beyninde, özellikle problem çözme ve soyut düşünme süreçlerinde daha fazla aktivite gösteren bölgeler olduğunu ortaya koydu.

Üstün zekalı insanlar, durumu analiz etme ve verileri doğru bir şekilde değerlendirme konusunda diğerlerinden daha iyidirler. Bu da karmaşık sorunları, daha verimli şekilde çözmelerini sağlar.