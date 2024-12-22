Üstün zekalı insanlara özel olan 5 davranış: En çok bu konuda zorlanıyorlar
Bir kişinin bilişsel yeteneklerinin, toplumun genel ortalamasının çok üzerinde olmasını tanımlayan ''üstün zeka ifadesi'', genellikle IQ testlerinde 130 ve üzeri puan alan bireyler için kullanılır. Ancak uzmanlar, üstün zekanın yalnızca bununla sınırlı olmadığını, kişinin sorun çözme ve yaratıcılığının da üstün zekalı olup olmadığı hakkında fikir verebileceğini savunuyor.
Robert J. Halleran ve David F. Feldhusen, üstün zekâlı bireylerin yaratıcı düşünme yeteneklerinin, beynin işleyiş hızıyla bağlantılı olabileceğini ifade ediyor.
Üstün zekalı bireylerin beyin nöronları arasında daha güçlü iletişim kurulması, bilgiyi daha hızlı bir şekilde analiz etmelerine olanak sağlıyor.