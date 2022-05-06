Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, korku yarattı

KWS yaptığı açıklamada “İlginç bir olayda, Meru İlçesi, Kiangua konumunda yerel halktan, bir çitin altında saklanan bir aslan hakkında çok sayıda ihbar aldık. KWS Meru ekibi, olası bir İnsan Yaban Hayatı Çatışması vakasını azaltmak için hızla olay yerine koştu” ifadeleri yer aldı.