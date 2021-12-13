Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi

ABD'de 6 eyalette etkili olan hortum ve kasırgalar nedeniyle en az 70 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce bina yıkıldı. Enkaz altında arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, uydu fotoğrafları yaşanan facianın boyutlarını ortaya çıkardı. Bir hortumun 365 kilometreden fazla yol kat ettiği tespit edildi.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP 13.12.2021 - 16:05 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 16:47

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 1

ABD’de Kentucky başta olmak üzere en az 30 hortumun vurduğu 6 eyalette arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Eevlerini, iş yerlerini kaybeden afetzedeler ise yaralarını sarmaya çalışıyor.

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 2

BIDEN'DAN YARDIM SÖZÜ

Yetkililer yaşanan felaket nedeniyle yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtirtti.

Felakete ilişkin açıklama yapan ABD Başkan Joe Biden, ülkenin tarihindeki en büyük kasırgalardan birine maruz kaldığını söyledi. Biden, ihtiyacı olan insanlara "gereken her şeyi sağlayacağına” dair de söz verdi. 

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 3

Biden, ulusa hitaben yaptığı konuşmada, "Size söz veriyorum, ne gerekiyorsa federal hükümet bunu sağlayacak. Kurtarma ekipleri de dahil olmak üzere felaketten etkilenenler için çok üzgünüm. Burası Amerika Birleşik Devletleri, vatandaşlarımız çok kötü yaralandı ve şu anda ölümüne korkuyorlar, bu yıkıcı. Hortumlar  bitene kadar dikkatimin odak noktası bu olacak” dedi.

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 4

Kentucky Valisi Andy Beshear ise önceki gün yaptığı açıklamada, “Kentucky’deki en ölümcül kasırga yaşandı. Bu sabah erken saatlerde sabah 5'te 50'den fazla Kentucky sakinini kaybedeceğimizden oldukça emindik. Şimdi bu sayının 70'in üzerinde olduğuna eminim, gün bitmeden 100'ü geçebilir” demişti. 

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 5

Beshear, dört hortumun eyaleti yıkıp geçtiğini ve bir tanesinin 365 km’den fazla yol kat ettiğini sözlerine ekledi.

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 6

EN AZ 70 ÖLÜ VAR

Bununla birlikte, ABD’deki hortumlar nedeniyle kaç kişinin yaşamını kaybettiği henüz net olarak bilinmiyor, ancak son bilgilere göre can kaybı sayısı 70’in üzerinde.

Son olarak, kasırganın yerle bir ettiği Mayfield kentindeki bir mum fabrikasında çalışan işçilerden 8'inin öldüğü 8’inin ise kayıp olduğu belirtildi.

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 7

YAŞANAN FACİA UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

ABD’de hortumlar nedeniyle yıkılan binalar arasında Kentucky'de bir mum fabrikası, Arkansas'ta bir huzurevi ve batı Illinois'de bir Amazon deposu bulunuyor.

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 8

Colorado merkezli uzay teknolojisi şirketi Maxar’ın paylaştığı uydu görüntüleri  yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 9

MAYFIELD MUM FABRİKASI - ÖNCESİ

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 10

MAYFIELD MUM FABRİKASI - SONRASI

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 11

AMAZON'UN EDWARSVILLE DEPOSU - ÖNCESİ

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 12

AMAZON'UN EDWARSVILLE DEPOSU -SONRASI

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 13

ARKANSAS ÇİFTLİK BİNASI - ÖNCESİ

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 14

ARKANSAS ÇİFTLİK BİNASI - SONRASI

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 15

MAYFIELD EVLERİ - ÖNCESİ

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 16

MAYFIELD EVLERİ - SONRASI

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 17
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 18
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 19
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 20
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 21
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 22

Kentucky Eyalet Polisi Teğmen Dean Patterson, "Burada, Mayfield'ın manzarası değişti. Hiçbirimizin daha önce görmediği bir yıkım yaşandı” diye konuştu. 

Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 23
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 24
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 25
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 26
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 27
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 28
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 29
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 30
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 31
Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi - 32

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