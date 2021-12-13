Uydu fotoğrafları, ABD'de yaşanan hortum felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi

Biden, ulusa hitaben yaptığı konuşmada, "Size söz veriyorum, ne gerekiyorsa federal hükümet bunu sağlayacak. Kurtarma ekipleri de dahil olmak üzere felaketten etkilenenler için çok üzgünüm. Burası Amerika Birleşik Devletleri, vatandaşlarımız çok kötü yaralandı ve şu anda ölümüne korkuyorlar, bu yıkıcı. Hortumlar bitene kadar dikkatimin odak noktası bu olacak” dedi.