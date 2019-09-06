Uydu fotoğrafları Dorian kasırgasının neden olduğu yıkımı ortaya koydu
NTV Haber
Orta Amerika ülkesi Bahamalar'da büyük yıkıma neden olan Dorian kasırgası ABD'nin doğu kıyılarında etkili oluyor. Kasırga, şiddetini azalttı, birinci kategoriye düştü ama hala saatte 150 kilometre hızla ilerlemeye devam ediyor. Kasırga öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar yıkımı ortaya koydu.
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1Amerikalı yetkililer, kasırganın Virginia eyaletine de ulaşabileceği uyarısında bulundu. Dorian kasırgası ABD'den önce Bahamalar'da can kayıplarına yol açtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.
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2Uydu fotoğrafları ise Dorian kasırgasının yol açtığı yıkımı ortaya koydu.
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3Kasırga öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar Bahamalar'daki yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.
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4Bahamalar'da ölenlerin sayısının artmasından endişe edilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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5Ülkede, binlerce kişi evini kaybetti. 70 bin kişinin gıda ve içme suyuna ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
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6Birleşmiş Milletler de kasırganın vurduğu bölgeye gıda yardımı yapmaya hazırlanıyor.
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