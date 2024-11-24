Uydu görüntüleri gizli gemiyi ortaya çıkardı: O ülke 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor!

DİĞERLERİNDEN DAHA KÜÇÜK

Uydu görüntülerinde Liaoning savaş gemisinin diğer uçak gemileriyle birlikte bir tersaneye yanaştığı görülürken, ayrı bir görüntüde ise geminin denize doğru hareket ettiği görüldü.

ABD Donanması yetkilileri, savaş gemisini gözlemlerken, güvertesinin yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olduğunu, bu nedenle diğer Çin uçak gemilerinden daha küçük olduğunu tespit etti.