Uydu görüntüleri gizli gemiyi ortaya çıkardı: O ülke 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor!
Üçüncü Dünya Savaşı korkuları artarken, Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi Pasifik'te görüntülendi. Uydu görüntüleri küresel savaş endişelerini artırırken, bölgedeki hareketlilik yeni bir krizin habercisi mi?
NASA TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Üçüncü Dünya Savaşı endişeleri artarken, Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi, uydu görüntülerine yakalandı.
Ülkenin ilk operasyonel uçak gemisi olan CNS Liaoning, Pasifik Okyanusu'nda Bohai Denizi'ne yanaşıp deniz denemelerini gerçekleştirirken NASA'nın Landsat 8 uydusu tarafından görüntülendi.