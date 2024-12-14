Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: ABD'deki gizemli drone'ların kaynağı İran olabilir mi?

ABD’nin Doğu Kıyısı’nda, haftalardır gökyüzünde görülen gizemli drone sürüleri paniğe neden oldu. Kritik askeri bölgelerin ve altyapıların üzerinde uçuş yapan bu cihazlar, spekülasyonlara yol açarken, FBI ve diğer federal kurumlar olayı aydınlatmaya çalıştıklarını açıkladı. İran'a ait olabilir iddiaları halk arasında endişe yaratırken, Pentagon ve yetkililer şu ana kadar kamu güvenliği açısından bir tehdit olmadığını belirtti. Ancak bu tanımlanamayan uçuşlar, ABD'nin güvenlik açıklarına dair ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: ABD'deki gizemli drone'ların kaynağı İran olabilir mi? - 1

ABD’nin Doğu Kıyısı’ndaki New York ve New Jersey'de son haftalarda görülen  tanımlanamayan gizemli İnsansız Hava Araçları (İHA) halk arasında paniğe yo açtı.

Kasım ayından itibaren yoğunlaşan bu hareketlilik, Pennsylvania ve Staten Island’a kadar genişledi.

FBI ve diğer federal kurumlar durumu aydınlatmaya çalışıyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: ABD'deki gizemli drone'ların kaynağı İran olabilir mi? - 2

"SÜREKLİ İHBAR ALIYORUZ"

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, gökyüzünde kümeler halinde dolaşan drone'lar ve olası sabit kanatlı hava araçları dikkat çekiyor. FBI, “Olayla ilgili halktan ve kolluk kuvvetlerinden düzenli olarak ihbarlar alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: ABD'deki gizemli drone'ların kaynağı İran olabilir mi? - 3

TRUMP'IN GOLF  SAHASIN YAKINLARINDA GÖRÜLDÜ

Federal Havacılık İdaresi (FAA), kritik bölgelerde uçuş kısıtlamaları getirerek olası tehlikelerin önüne geçmeye çalışıyor. Özellikle Picatinny Arsenal askeri üssü ve Donald Trump'ın Bedminster kasabasındaki golf sahası bu kısıtlamaların uygulandığı alanlar arasında yer alıyor. Ancak drone'ların kaynağı ve amacı hala belirsiz.

New Jersey Valisi Phil Murphy “Şu an için kamuya yönelik bir tehdit bulunmuyor” açıklaması yaptı. Buna rağmen, özellikle gece uçuşlarının yerel halk üzerinde ciddi bir endişe yarattığı vurgulanıyor.

Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: ABD'deki gizemli drone'ların kaynağı İran olabilir mi? - 4

İRAN'A MI AİT?

Bazı yetkililer, bu drone'ların İran’a ait olabileceği yönünde iddialarda bulunuyor. Cumhuriyetçi Temsilci Jeff Van Drew, İran’ın ABD’nin Doğu Kıyısı’nda bir insansız hava aracı saldırısı planlamış olabileceğini iddia etti.

Uydu görüntüleri, İran’a ait Shahid Bagheri adlı insansız hava aracı taşıyan geminin bu olaylarla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Pentagon ise bu iddiaları reddederek, “Drone'ların yabancı bir düşmana ait olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: ABD'deki gizemli drone'ların kaynağı İran olabilir mi? - 5

HELİKOPTER İNİŞİNİ ENGELLEDİ

Florham Park Polis Şefi Joseph Orlando, drone'ların kritik altyapılar üzerinde uçtuğunu ve bu durumun potansiyel riskler taşıdığını belirtti.

Öte yandan, bazı olaylar, drone'ların güvenlik ve sağlık sistemlerini tehdit ettiğini gözler önüne seriyor. Örneğin, bir tıbbi helikopterin inişini engelleyen drone'lar, halk sağlığı açısından ciddi bir risk yarattı.

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, halkı gördükleri her tür şüpheli hava aracını rapor etmeye çağırdı. İnsansız hava araçlarının kaynağı ve amacı henüz belirlenemese de, soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor.

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