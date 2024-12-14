Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: ABD'deki gizemli drone'ların kaynağı İran olabilir mi?

TRUMP'IN GOLF SAHASIN YAKINLARINDA GÖRÜLDÜ

Federal Havacılık İdaresi (FAA), kritik bölgelerde uçuş kısıtlamaları getirerek olası tehlikelerin önüne geçmeye çalışıyor. Özellikle Picatinny Arsenal askeri üssü ve Donald Trump'ın Bedminster kasabasındaki golf sahası bu kısıtlamaların uygulandığı alanlar arasında yer alıyor. Ancak drone'ların kaynağı ve amacı hala belirsiz.

New Jersey Valisi Phil Murphy “Şu an için kamuya yönelik bir tehdit bulunmuyor” açıklaması yaptı. Buna rağmen, özellikle gece uçuşlarının yerel halk üzerinde ciddi bir endişe yarattığı vurgulanıyor.