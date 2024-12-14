Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: ABD'deki gizemli drone'ların kaynağı İran olabilir mi?
ABD’nin Doğu Kıyısı’nda, haftalardır gökyüzünde görülen gizemli drone sürüleri paniğe neden oldu. Kritik askeri bölgelerin ve altyapıların üzerinde uçuş yapan bu cihazlar, spekülasyonlara yol açarken, FBI ve diğer federal kurumlar olayı aydınlatmaya çalıştıklarını açıkladı. İran'a ait olabilir iddiaları halk arasında endişe yaratırken, Pentagon ve yetkililer şu ana kadar kamu güvenliği açısından bir tehdit olmadığını belirtti. Ancak bu tanımlanamayan uçuşlar, ABD'nin güvenlik açıklarına dair ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
ABD’nin Doğu Kıyısı’ndaki New York ve New Jersey'de son haftalarda görülen tanımlanamayan gizemli İnsansız Hava Araçları (İHA) halk arasında paniğe yo açtı.
Kasım ayından itibaren yoğunlaşan bu hareketlilik, Pennsylvania ve Staten Island’a kadar genişledi.
FBI ve diğer federal kurumlar durumu aydınlatmaya çalışıyor.