Uydu görüntüleri sızdı! Kuzey Kore, Ukrayna'yı vuracak yeni füzeler üretiyor

KUZEY KORE SAVAŞA HAZIR

Uydu görüntülerini inceleyen analistler, "11 Şubat" adıyla bilinen silah üretim tesisine yeni bir montaj ve imalat binası eklendiğini öne sürüyor.

Yeni binanın eskisine kıyasla yüzde 60 ila 70 daha fazla üretim kapasitesine sahip olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca Pyongyang'ın kompleksteki bazı yer altı tesislerinin girişlerini iyileştirdiği de vurgulanıyor.

Uzmanlara göre tünel girişinin önünde bulunan ve kolay erişimi engelleyen bir vincin kaldırılması, tesisin o kısmının yeniden kullanıma açıldığını gösteriyor.