Uydu görüntüleri sızdı! Kuzey Kore, Ukrayna'yı vuracak yeni füzeler üretiyor

Kuzey Kore, Ukrayna topraklarında kullanılan "KN-23" füzelerinin üretimini hızlandırmak için harekete geçti. Paylaşılan uydu görüntülerine göre, füzelerin üretildiği askeri tesiste genişleme çalışmaları başlatıldı. Silah üretim tesisine yeni bir montaj ve imalat binası eklendiği öne sürüldü. Yeni binanın eskisine kıyasla yüzde 60 ila 70 daha fazla üretim kapasitesine sahip olaması bekleniyor. Kuzey Kore yapımı KN-23 füzeleri, Ukrayna topraklarını vuran füzelerin üçte birini oluşturuyor.

Uydu görüntüleri sızdı! Kuzey Kore, Ukrayna'yı vuracak yeni füzeler üretiyor - 1

ASKERİ TESİS GENİŞLETİLİYOR

Kuzey Kore'nin, Ukrayna cephesinde kullanılan KN-23 füzelerini ürettiği tesisi daha da geliştirdiği bildiriliyor.

ABD'deki düşünce kuruluşu James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Çalışmaları Merkezi'nin (CNS) paylaştığı uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin ikinci büyük şehri Hamhung'da yer alan silah üretim merkezinin yeni binalarla genişletildiği ortaya çıkarıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Uydu görüntüleri sızdı! Kuzey Kore, Ukrayna'yı vuracak yeni füzeler üretiyor - 2

KUZEY KORE SAVAŞA HAZIR

Uydu görüntülerini inceleyen analistler, "11 Şubat" adıyla bilinen silah üretim tesisine yeni bir montaj ve imalat binası eklendiğini öne sürüyor.

Yeni binanın eskisine kıyasla yüzde 60 ila 70 daha fazla üretim kapasitesine sahip olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca Pyongyang'ın kompleksteki bazı yer altı tesislerinin girişlerini iyileştirdiği de vurgulanıyor.

Uzmanlara göre tünel girişinin önünde bulunan ve kolay erişimi engelleyen bir vincin kaldırılması, tesisin o kısmının yeniden kullanıma açıldığını gösteriyor.

Uydu görüntüleri sızdı! Kuzey Kore, Ukrayna'yı vuracak yeni füzeler üretiyor - 3

YAPAY ZEKA İLE İNCELENDİ

Görüntüleri yapay zeka teknolojisiyle tarayan Güney Kore, fabrikadaki yeni inşaatı doğruladı ve yükleme alanı yakınındaki inşaatın bir kısmının muhtemelen fabrikanın gelecekteki faaliyetlerini uydulardan gizlemek için kullanılacağını öne sürdü.

Uydu görüntüleri sızdı! Kuzey Kore, Ukrayna'yı vuracak yeni füzeler üretiyor - 4

UKRAYNA TOPRAKLARINDA KUZEY KORE FÜZELERİ

Amerikan medya kuruluşu CNN'in, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait verilerden derlediği rakamlara göre bu yıl Ukrayna topraklarına düzenlenen saldırılarda toplamda 194 balistik füze kullanıldı. Kuzey Kore yapımı KN-23 füzeleri bunun üçte birini oluşturuyor.

Uydu görüntüleri sızdı! Kuzey Kore, Ukrayna'yı vuracak yeni füzeler üretiyor - 5

STRATEJİK ORTALIK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarette Devlet Başkanı Kim Jong-un'la görüşmüş, iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Uydu görüntüleri sızdı! Kuzey Kore, Ukrayna'yı vuracak yeni füzeler üretiyor - 6

İkili ilişkilerin savunma, tarım, sağlık, eğitim gibi çok sayıda alanda geliştirilmesini öngören anlaşma, taraflardan birine saldırı yapılması halinde diğer ülkenin askeri yardım sağlayacağına yönelik bir madde de içeriyor.

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