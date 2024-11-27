Uydu görüntüleri sızdı! Kuzey Kore, Ukrayna'yı vuracak yeni füzeler üretiyor
Kuzey Kore, Ukrayna topraklarında kullanılan "KN-23" füzelerinin üretimini hızlandırmak için harekete geçti. Paylaşılan uydu görüntülerine göre, füzelerin üretildiği askeri tesiste genişleme çalışmaları başlatıldı. Silah üretim tesisine yeni bir montaj ve imalat binası eklendiği öne sürüldü. Yeni binanın eskisine kıyasla yüzde 60 ila 70 daha fazla üretim kapasitesine sahip olaması bekleniyor. Kuzey Kore yapımı KN-23 füzeleri, Ukrayna topraklarını vuran füzelerin üçte birini oluşturuyor.
ASKERİ TESİS GENİŞLETİLİYOR
Kuzey Kore'nin, Ukrayna cephesinde kullanılan KN-23 füzelerini ürettiği tesisi daha da geliştirdiği bildiriliyor.
ABD'deki düşünce kuruluşu James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Çalışmaları Merkezi'nin (CNS) paylaştığı uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin ikinci büyük şehri Hamhung'da yer alan silah üretim merkezinin yeni binalarla genişletildiği ortaya çıkarıldı.