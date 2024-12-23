Uydu görüntülerine yansıdı: Rus savunmasını Kuzey Kore silahları ayakta tutuyor

12 BİN KUZEY KORE ASKERİ AKTİF

Ukraynalı yetkililere göre Rusya'nın bu yıl Ukrayna'ya fırlattığı balistik füzelerin neredeyse üçte birini Kuzey Kore füzeleri oluşturuyor.

İnsan gücü Rusya'nın dengeyi değiştirmesine daha da yardımcı oldu. ABD'li yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'den gönderilen yaklaşık 12 bin askerin şu anda aktif çatışmalara katıldığını söyledi.

Güney Kore'nin casusluk ajansı perşembe günü kapalı bir toplantıda milletvekillerine, Rusya'nın Kursk bölgesinin bazı kısımlarını işgal eden Ukrayna birliklerine karşı çatışmalarda 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaklaşık bin kişinin yaralandığını söyledi.