Uydu görüntülerine yansıdı: Rus savunmasını Kuzey Kore silahları ayakta tutuyor
Son uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Rusya'ya daha fazla mühimmat gönderdiğini ve Moskova'nın ihtiyaç duyduğu silahları üretmek üzere ülkesindeki silah üretimini arttırdığını gösteriyor. Ukraynalı yetkililere göre Rusya'nın bu yıl Ukrayna'ya fırlattığı balistik füzelerin neredeyse üçte birini Kuzey Kore füzeleri oluşturuyor.
Kuzey Kore ve Rusya, askeri işbirliklerini derinleştiriyor.
Pyongyang, Ukrayna'daki savaş için Moskova'ya silah tedarikini artırırken karşılığında Kremlin'den çok ihtiyaç duyduğu nakit ve petrolü alıyor.
Son uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Rusya'ya daha fazla mühimmat gönderdiğini ve Moskova'nın ihtiyaç duyduğu silahları üretmek üzere ülkesindeki silah üretimini arttırdığını gösteriyor.
Kuzey Kore'den gelen yardım, Rusya'nın tükenmiş Ukrayna birliklerine karşı avantajını korumasını sağlıyor.
Bu, yeni ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin çatışmayı sona erdirme yönündeki baskılarına direnmesine yardımcı olabilir.