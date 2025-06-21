Uydu görüntüleriyle dünyanın en gizli yeraltı askeri tesisleri
İsrail saldırısıyla gündeme gelen İran’daki Fordo tesisi, dağların altına gizlenen nükleer üsler zincirinin en dikkat çekici halkalarından biri. ABD, Rusya, Çin ve Kuzey Kore’nin gizli yeraltı merkezleri, nükleer savaş senaryolarında hayatta kalma planlarının kalbini oluşturuyor.
DÜNYANIN EN İYİ KORUNAN ÜSLERİNDEN
İsrail’in son hava saldırılarının ardından, İran’da bir dağın altına inşa edilmiş Fordo Nükleer Tesisi, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti.
Dünyanın en iyi korunan askeri üslerinden biri olarak kabul edilen Fordo, İran’ın nükleer programının kalbi olarak değerlendiriliyor.