Uydu görüntüleriyle dünyanın en gizli yeraltı askeri tesisleri

İRAN: FORDO'DAN DAHA DERİNE

Fordo, İran’ın tek gizli tesisi değil.

Tahran yönetimi, Natanz’ın güneyinde “Kazma Dağı” olarak da bilinen bölgede – çok daha derin ve korunaklı yeni bir tesis inşa ediyor.

Uydu görüntülerine göre burada en az dört ayrı tünel girişi ve çok daha geniş iç yapılar bulunuyor. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) bu tesisi henüz denetleyemedi.