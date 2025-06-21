Uydu görüntüleriyle dünyanın en gizli yeraltı askeri tesisleri

İsrail saldırısıyla gündeme gelen İran’daki Fordo tesisi, dağların altına gizlenen nükleer üsler zincirinin en dikkat çekici halkalarından biri. ABD, Rusya, Çin ve Kuzey Kore’nin gizli yeraltı merkezleri, nükleer savaş senaryolarında hayatta kalma planlarının kalbini oluşturuyor.

Uydu görüntüleriyle dünyanın en gizli yeraltı askeri tesisleri - 1

DÜNYANIN EN İYİ KORUNAN ÜSLERİNDEN

İsrail’in son hava saldırılarının ardından, İran’da bir dağın altına inşa edilmiş Fordo Nükleer Tesisi, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en iyi korunan askeri üslerinden biri olarak kabul edilen Fordo, İran’ın nükleer programının kalbi olarak değerlendiriliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Uydu görüntüleriyle dünyanın en gizli yeraltı askeri tesisleri - 2

800 METRE DERİNE İNŞA EDİLDİ

Yaklaşık 800 metre derinliğe inşa edilen tesis, betonla güçlendirilmiş yapısı ve çevresini saran hava savunma sistemleriyle doğrudan hava saldırılarına karşı çalışır durumda kalacak şekilde tasarlandı.

Uydu görüntüleri, dünyanın her yerindeki en gizli yeraltı askeri tesislerini ortaya çıkardı...

Uydu görüntüleriyle dünyanın en gizli yeraltı askeri tesisleri - 3

ABD: YERALTI HÜKÜMET MERKEZLERİ

İran gibi başka ülkeler de benzer şekilde hayati önem taşıyan askeri tesislerini yer altına taşıdı. ABD’de Pennsylvania’daki Raven Rock Mountain Kompleksi – halk arasında “Yeraltı Pentagonu” olarak da biliniyor.

Cheyenne Dağı, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) operasyonlarına ev sahipliği yapıyor ve 30 megatonluk bir nükleer patlamaya dayanacak şekilde inşa edildi.

Uydu görüntüleriyle dünyanın en gizli yeraltı askeri tesisleri - 4

Kuzey Dakota’daki Minot Hava Üssü, yer altındaki kıtalararası balistik füze silolarına ev sahipliği yapıyor.

Teksas’taki West Fort Hood dağ yamaçlarına oyulmuş tünellerde nükleer silahlar saklarken, Soğuk Savaş döneminde Grönland’daki Camp Century üssünde “Project Iceworm” adıyla bilinen nükleer altyapı, buz tünellerine yerleştirilmişti.

Uydu görüntüleriyle dünyanın en gizli yeraltı askeri tesisleri - 5

RUSYA VE ÇİN: DERİNLERE GÖMÜLÜ MERKEZLER

Rusya’nın başkenti Moskova’nın altında uzandığı düşünülen Metro-2 veya D-6 olarak bilinen gizli bir ulaşım ağı var.

Bu ağın, Kremlin’i ve kilit komuta merkezlerini Vnukovo-2 Havalimanı gibi tesislere bağladığı sanılıyor.

Ayrıca Güney Ural Dağları’ndaki gizemli Yamantau Dağı, devasa bir nükleer silah deposu ya da komuta merkezi olarak değerlendiriliyor. Kremlin, bu yapının amacına dair hiçbir resmi açıklama yapmadı.

Uydu görüntüleriyle dünyanın en gizli yeraltı askeri tesisleri - 6

12 DENİZALTI BARINDIRABİLİR

Çin ise Hainan Adası’ndaki Longpo Deniz Üssü ile dikkat çekiyor. Bu üste yer alan tüneller sayesinde denizaltılar Güney Çin Denizi’ne gizlice girip çıkabiliyor.

Longpo, Çin’in ikinci vuruş kabiliyetine dayanan nükleer caydırıcılığının temel taşı olarak görülüyor.

Üs, her biri yaklaşık 230 metre uzunluğunda altı iskeleye sahip ve 12 denizaltı barındırabilecek kapasitede. Longpo, daha büyük kapsamlı Yulin Deniz Üssü’nün bir parçası.

Uydu görüntüleriyle dünyanın en gizli yeraltı askeri tesisleri - 7

KUZEY KORE: DAĞLARA OYULAN FÜZE TESİSLERİ

Kuzey Kore de benzer biçimde, 1989’da keşfedilen Kumchang-ri tesisi gibi dağ içine oyulmuş geniş yer altı füze üsleri kurdu.

Pyongyang bu tesisin bir gıda deposu olduğunu iddia etse de, Amerikan istihbaratı buranın nükleer faaliyetler için kullanıldığını düşünüyor.

Bu üsler, olası saldırılara karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı.

Uydu görüntüleriyle dünyanın en gizli yeraltı askeri tesisleri - 8

İRAN: FORDO'DAN DAHA DERİNE

Fordo, İran’ın tek gizli tesisi değil.

Tahran yönetimi, Natanz’ın güneyinde “Kazma Dağı” olarak da bilinen bölgede – çok daha derin ve korunaklı yeni bir tesis inşa ediyor.

Uydu görüntülerine göre burada en az dört ayrı tünel girişi ve çok daha geniş iç yapılar bulunuyor. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) bu tesisi henüz denetleyemedi.

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