Uydu görüntüleriyle İran'da son durum: Nükleer tesisler ateş altında
İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının etkisi, uydu görüntüleriyle gün yüzüne çıktı. Füze üslerinden nükleer tesislere, radar üretim fabrikalarından havalimanlarına kadar birçok stratejik hedefin ağır hasar aldığı görülüyor. İşte uydu görüntüleriyle İran tesislerinde son durum...
SALDIRILARIN BOYUTU UYDUDA ORTAYA ÇIKTI
Uydu görüntüleri, İsrail saldırılarının İran'daki askeri ve nükleer tesislere verdiği zararı gözler önüne serdi.
Uydu şirketi Maxar ve Planet Labs tarafından sağlanan yüksek çözünürlüklü görüntüler, sahadaki yıkımın boyutlarını ortaya çıkardı.
İşte İsrail tarafından hedef alınan nükleer ve askeri tesislerin son durumu...