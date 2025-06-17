Uydu görüntüleriyle İran'da son durum: Nükleer tesisler ateş altında

KİRMANŞAH FÜZE ÜSSÜ

İran’ın batısındaki Kirmanşah eyaleti yakınlarında, Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) ait bir füze üssünde ağır hasar oluştu.

15 Haziran’da çekilen görüntüler, tesiste çok sayıda binanın hedef alındığını ve bazı yapıların tamamen yıkıldığını gösteriyor.

TÜNEL GİRİŞLERİ HASAR GÖRMÜŞ

Sahada geniş bir alana yayılan molozlar dikkat çekiyor. Dağ yamacına açılmış iki tünel girişinin de zarar gördüğü ve bu alanların saldırılardan korunmak amacıyla hassas ekipmanların saklandığı yerler olabileceği değerlendiriliyor.