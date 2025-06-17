Uydu görüntüleriyle İran'da son durum: Nükleer tesisler ateş altında

İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının etkisi, uydu görüntüleriyle gün yüzüne çıktı. Füze üslerinden nükleer tesislere, radar üretim fabrikalarından havalimanlarına kadar birçok stratejik hedefin ağır hasar aldığı görülüyor. İşte uydu görüntüleriyle İran tesislerinde son durum...

Uydu görüntüleriyle İran'da son durum: Nükleer tesisler ateş altında - 1

SALDIRILARIN BOYUTU UYDUDA ORTAYA ÇIKTI

Uydu görüntüleri, İsrail saldırılarının İran'daki askeri ve nükleer tesislere verdiği zararı gözler önüne serdi.

Uydu şirketi Maxar ve Planet Labs tarafından sağlanan yüksek çözünürlüklü görüntüler, sahadaki yıkımın boyutlarını ortaya çıkardı.

İşte İsrail tarafından hedef alınan nükleer ve askeri tesislerin son durumu...

DÜNYA HABERLERİ

Uydu görüntüleriyle İran'da son durum: Nükleer tesisler ateş altında - 2

NATANZ NÜKLEER TESİSİ

Görüntülerde, Tahran'ın güneyindeki Natanz kenti yakınlarındaki bulunan önemli uranyum zenginleştirme tesislerinden birinde meydana gelen hasar ayrıntılı olarak görülüyor.

Yapılan analizler tesisin kuzeybatı kesiminde birkaç binanın etkilendiğini gösteriyor.

Uydu görüntüleriyle İran'da son durum: Nükleer tesisler ateş altında - 3

"TESİS BÜYÜK HASAR GÖRDÜ"

Aynı bölgeye ait 2003 tarihli görüntüler, aynı yerlerde büyük yapıların bulunduğunu gösteriyor — bu da söz konusu yapıların günümüzdegömülmüş olabileceğini düşündürüyor.

İsrailli bir askeri yetkili, cumartesi günü Reuters'a konuşarak Natanz Nükleer Tesisi'nin önemli ölçüde hasar gördüğünü söyledi.

Uydu görüntüleriyle İran'da son durum: Nükleer tesisler ateş altında - 4

KİRMANŞAH FÜZE ÜSSÜ

İran’ın batısındaki Kirmanşah eyaleti yakınlarında, Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) ait bir füze üssünde ağır hasar oluştu.

15 Haziran’da çekilen görüntüler, tesiste çok sayıda binanın hedef alındığını ve bazı yapıların tamamen yıkıldığını gösteriyor.

TÜNEL GİRİŞLERİ HASAR GÖRMÜŞ

Sahada geniş bir alana yayılan molozlar dikkat çekiyor. Dağ yamacına açılmış iki tünel girişinin de zarar gördüğü ve bu alanların saldırılardan korunmak amacıyla hassas ekipmanların saklandığı yerler olabileceği değerlendiriliyor.

Uydu görüntüleriyle İran'da son durum: Nükleer tesisler ateş altında - 5

"FÜZE SİSTEMİNİ KULLANACAK PERSONEL HEDEF ALINDI"

İran, balistik füzelerini ülke genelinde derin yeraltı silolarında saklıyor.

Ortadoğu uzmanı Jeremy Binnie’ye göre, hedef alınan yapılar arasında füze rampaları ve siloların yanı sıra kışlalar da olabilir.

Bu da, İran’ın misilleme kapasitesini azaltma amacıyla füze sistemlerini kullanacak personeli hedef alma girişimine işaret ediyor.

Uydu görüntüleriyle İran'da son durum: Nükleer tesisler ateş altında - 6

BİD KANEH ASKERİ TESİSİ

Saldırılar nükleer tesislerle sınırlı kalmadı.

İran'ın başkenti Tahran'daki Bid Kaneh yakınlarında bulunan roket üretim tesisinin bazı bölümlerinde büyük hasar meydana geldi.

Tesisteki bazı binaların doğrudan saldırı isabeti aldığına dair kanıtlar bulunuyor. Çatılarında büyük, geniş delikler olan yapılar uydu görüntülerinde açıkça görüldü.

Reuters'ın araştırmasına göre, söz konusu tesis, ülkenin en önemli balistik füze tesislerinden biri.

Uydu görüntüleriyle İran'da son durum: Nükleer tesisler ateş altında - 7

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

Bid Kaneh’deki tesisin ciddi hasar görmesi ilk kez yaşanmıyor.

2011 yılında meydana gelen büyük bir patlamada, İran’ın füze programında görevli olduğu düşünülen çok sayıda personelin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

O dönemde İranlı yetkililer olayı bir kaza olarak açıklamış, ancak sabotaj ihtimali üzerinde de spekülasyonlar yapılmıştı.

Uydu görüntüleriyle İran'da son durum: Nükleer tesisler ateş altında - 8

RADAR ÜRETEN ŞİRKET ALEVLER İÇİNDE

Alevler içindeki tesisin, Shiraz Electronics Industries'e ait bir üretim tesisi olduğu bildirildi.

İran’ın nükleer ve füze programlarını izleyen “Iran Watch” adlı internet sitesine göre, bu şirket İran ordusu için elektronik sistemler — özellikle de kritik öneme sahip radar sistemleri — üretiyor.

Şirket, aralarında Avustralya’nın da bulunduğu birçok Batılı ülke tarafından yaptırım listesine alınmış durumda.

Uydu görüntüleriyle İran'da son durum: Nükleer tesisler ateş altında - 9

YOĞUN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Uydu görüntülerinde, tesisten yoğun dumanlar yükseldiği ve yapılar arasında ciddi hasar oluştuğu görülüyor.

Şirket, aralarında Avustralya’nın da bulunduğu birçok Batılı ülke tarafından yaptırım listesine alınmış durumda.

Uydu görüntüleriyle İran'da son durum: Nükleer tesisler ateş altında - 10

TEBRİZ HAVALİMANI

Tebriz’deki uluslararası havalimanında ciddi hasar oluştu. Ana pistin ortasında büyük bir kararmış alan net şekilde görülüyor.

Ayrıca, taksi yollarının da benzer şekilde vurulduğu görülüyor. Uzmanlar, bölgede askeri uçak barınaklarının yer aldığına dikkat çekiyor.

Havalimanının şu anda faal olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

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