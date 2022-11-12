Uydudan görüntülendi: Herson'daki büyük hasar Rusya'nın çekilmesinin ardından ortaya çıktı

ABD’li teknoloji şirketi Maxar, Rusya'nın Herson’dan çekilmesinin ardından Ukrayna'nın günetşnde yer alan Nova Kakhovka barajındaki büyük hasarın görüntülerini paylaştı.
Maxar, dün çekilen görüntülerin Dinyeper nehrinin üzerindeki köprülerde yer alan hasarı da ortaya koyduğunu bildirdi.
Maxar tarafından yapılan açıklamada, "Uydu görüntüleri Rusların Herson'dan Dinyeper nehri boyunca geri çekilmesinin ardından birkaç köprüde ve Nova Kakhovka barajına önemli hasarlar verdiğini gösteriyor” denildi. Şirket, barajın kuzey kısmının ve savak kapılarının bazı bölümlerinin "kasten yok edildiğini" öne sürdü.
Bu haftanın başlarında ise Rusya, Ukrayna'yı barajı bombalamakla suçlamıştı.
Diğer taraftan Herson, Rusya'nın Şubat ayı sonlarında komşu Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Rusya'nın ele geçirdiği tek bölgesel başkentti.
Ukrayna güçlerinin Herson'a girişini gösteren ve kamu binalarına çekilen Ukrayna bayrağının yer aldığı görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11.11.22" tarihini yazdı.
Telegram'daki "Herson Haberleri" adlı kanalda paylaşılan görüntüde ise bir Ukraynalı asker, Herson'a girdiklerini belirtti.
Herson merkezindeki idari binanın önünde yer alan anıtın temeline konulan Ukrayna bayrağı ile Avrupa Birliği bayrağı dikkati çekti.
Telegram'daki diğer bir görüntüde de bir yerleşim biriminde Ukrayna askerlerine çiçekler atıldığı ve köylülerin sarılarak ağladığı görüldü. Ukraynalı askerler, Rus güçlerinin kaldığı komuta merkezlerini ve kullandıkları eşyaları gösterdi.
Diğer yandan, farklı bir görüntüde ise bir Rus askeri, Herson'un sağ ve sol kıyılarını birbirine bağlayan Dinyeper Nehri'ndeki Antonovskiy Köprüsü'nün havaya uçurulduğu görüntüyü paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün Herson şehrindeki savunma hattının tümüyle Dinyeper Nehri'nin sol yakasına çekilmesine karar vermişti.
Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 eylülde imzaladığı belgelerle yasa dışı ilhak edilmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin çekildiği Herson kentine Ukrayna askerlerinin girmesine ilişkin, "Bugün tarihi bir gün, Herson'a geri dönüyoruz" ifadesini kullandı.
Zelenski, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerin çekildiği Herson kentine girmesini değerlendirdi.