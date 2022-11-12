Uydudan görüntülendi: Herson'daki büyük hasar Rusya'nın çekilmesinin ardından ortaya çıktı

"RUSYA ÇEKİLMEDEN ÖNCE KASTEN ZARAR VERDİ"

Maxar tarafından yapılan açıklamada, "Uydu görüntüleri Rusların Herson'dan Dinyeper nehri boyunca geri çekilmesinin ardından birkaç köprüde ve Nova Kakhovka barajına ​​önemli hasarlar verdiğini gösteriyor” denildi. Şirket, barajın kuzey kısmının ve savak kapılarının bazı bölümlerinin "kasten yok edildiğini" öne sürdü.

Bu haftanın başlarında ise Rusya, Ukrayna'yı barajı bombalamakla suçlamıştı.