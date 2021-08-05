Uygulamalı geometrinin en eski örneği 3 bin 700 yıllık kil tablette keşfedildi: Trigonometrinin Pisagor'dan bin yıl önce keşfedildiği kanıtlandı

Mansfield'e göre, kil tablette yar alan ve alanı betimleyen dikdörtgenler, eşit uzunlukta zıtkenarlara sahip. Bu da önemde insanların dikey çizgileri öncekinden daha doğru bir şekilde oluşturmanın yolunu bulduklarını gösteriyor.

Mansfield, "Tıpkı bugün yaptığımız gibi, arazi sınırlarının nerede olduğunu bulmaya çalışan özel çalışanlar var ama bir parça GPS ekipmanı kullanmak yerine Pisagor üçlülerini kullanıyorlar” diye konuştu.