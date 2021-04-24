Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı?

Yaklaşık 1,5 senedir hayatımızda olan Covid-19 pandemisiyle mücadelede aşılama son sürat devam ediyor. Aralık ayından bu yana yoğun bir şekilde yapılan Covid-19 aşılarında kritik eşik aşılarak uygulanan doz miktarı 1 milyarı geçti. 172 ülkede uygulanan aşı dozlarının yaklaşık dörtte biri Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılırken ülkede son bir haftada günde ortalama 3 milyon doz aşı sayısına ulaşıldı. İşte Bloomberg, Financial Times ve NY Times verilerine dayanarak dünyada en çok aşı uygulayan ülkeler ve uygulanan aşı dozlarının nüfusa oranları..

Hazırlayan: Akın MURTEZA / ntv.com.tr

ntv.com.tr 24.04.2021 - 19:49

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 1

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Uygulanan doz miktarı: 222 milyon 322 bin 230

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 41,3

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 27,5 

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 2

ÇİN

Uygulanan doz miktarı: 216 milyon 84 bin 

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 3

HİNDİSTAN

Uygulanan doz miktarı: 138 milyon 256 bin 975

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 8,5

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 1,6

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 4

BREZİLYA

Uygulanan doz miktarı: 40 milyon 675 bin 557

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 13,6

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 5,8

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 5

İNGİLTERE

Uygulanan doz miktarı: 37 milyon 687 bin 736

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 49,7

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 17,2

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 6

ALMANYA

Uygulanan doz miktarı: 24 milyon 286 bin 909

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 22,3

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 7

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 7

TÜRKİYE

Uygulanan doz miktarı: 20 milyon 984 bin 193

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 15,7

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 9,6

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 8

FRANSA

Uygulanan doz miktarı: 19 milyon 196 bin 153

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 21,3

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,3

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 9

ENDONEZYA

Uygulanan doz miktarı: 18 milyon 322 bin 578

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 4,4

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 2,5

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 10

RUSYA

Uygulanan doz miktarı: 17 milyon 900 bin

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 7,6

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 4,6

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 11

İTALYA

Uygulanan doz miktarı: 16 milyon 829 bin 814

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 19,7

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,2

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 12

MEKSİKA

Uygulanan doz miktarı: 15 milyon 477 bin 517

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 8,2

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 3,9

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 13

İSPANYA

Uygulanan doz miktarı: 14 milyon 266 bin 251

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 22,4

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,3

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 14

ŞİLİ

Uygulanan doz miktarı: 13 milyon 922 bin 465

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 41,4

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 31,5

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 15

KANADA

Uygulanan doz miktarı: 11 milyon 440 bin 523

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 24,5

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 2,4

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 16

İSRAİL

Uygulanan doz miktarı: 10 milyon 383 bin 368

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 59,4

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 55,3

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 17

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Uygulanan doz miktarı: 10 milyon 106 bin 684

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 18

POLONYA

Uygulanan doz miktarı: 9 milyon 806 bin 966

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 19,3

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 6,6

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 19

FAS

Uygulanan doz miktarı: 8 milyon 927 bin 21

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 13,3

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 11,8

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 20

SUUDİ ARABİSTAN

Uygulanan doz miktarı: 7 milyon 903 bin 812

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 21

BANGLADEŞ

Uygulanan doz miktarı: 7 milyon 746 bin 661

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 3,5

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 1,2

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 22

ARJANTİN

Uygulanan doz miktarı: 6 milyon 807 bin 411

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 13,3

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 1,9

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 23

MACARİSTAN

Uygulanan doz miktarı: 4 milyon 999 bin 324

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 35,9

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 15,3

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 24

ROMANYA

Uygulanan doz miktarı: 4 milyon 575 bin 20

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 14,7

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,8

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 25

KOLOMBİYA

Uygulanan doz miktarı: 4 milyon 224 bin 659

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 5,8

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 2,6

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 26

İSKOÇYA

Uygulanan doz miktarı: 3 milyon 707 bin 609

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 50,5

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 17,4

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 27

BELÇİKA

Uygulanan doz miktarı: 3 milyon 272 bin 118

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 22,2

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 6,4

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 28

SIRBİSTAN

Uygulanan doz miktarı: 3 milyon

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 25,8

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 17,2

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 29

HOLLANDA

Uygulanan doz miktarı: 2 milyon 935 bin 98

Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı? - 30

İSVEÇ

Uygulanan doz miktarı: 2 milyon 796 bin 778

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 20,2

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 6,9

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