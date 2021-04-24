Uygulanan aşı dozu 1 milyarı geçti: Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı?

ntv.com.tr 24.04.2021 - 19:49
Uygulanan doz miktarı: 222 milyon 322 bin 230
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 41,3
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 27,5
Uygulanan doz miktarı: 216 milyon 84 bin
Uygulanan doz miktarı: 138 milyon 256 bin 975
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 8,5
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 1,6
Uygulanan doz miktarı: 40 milyon 675 bin 557
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 13,6
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 5,8
Uygulanan doz miktarı: 37 milyon 687 bin 736
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 49,7
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 17,2
Uygulanan doz miktarı: 24 milyon 286 bin 909
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 22,3
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 7
Uygulanan doz miktarı: 20 milyon 984 bin 193
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 15,7
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 9,6
Uygulanan doz miktarı: 19 milyon 196 bin 153
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 21,3
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,3
Uygulanan doz miktarı: 18 milyon 322 bin 578
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 4,4
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 2,5
Uygulanan doz miktarı: 17 milyon 900 bin
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 7,6
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 4,6
Uygulanan doz miktarı: 16 milyon 829 bin 814
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 19,7
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,2
Uygulanan doz miktarı: 15 milyon 477 bin 517
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 8,2
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 3,9
Uygulanan doz miktarı: 14 milyon 266 bin 251
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 22,4
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,3
Uygulanan doz miktarı: 13 milyon 922 bin 465
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 41,4
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 31,5
Uygulanan doz miktarı: 11 milyon 440 bin 523
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 24,5
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 2,4
Uygulanan doz miktarı: 10 milyon 383 bin 368
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 59,4
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 55,3
Uygulanan doz miktarı: 10 milyon 106 bin 684
Uygulanan doz miktarı: 9 milyon 806 bin 966
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 19,3
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 6,6
Uygulanan doz miktarı: 8 milyon 927 bin 21
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 13,3
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 11,8
Uygulanan doz miktarı: 7 milyon 903 bin 812
Uygulanan doz miktarı: 7 milyon 746 bin 661
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 3,5
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 1,2
Uygulanan doz miktarı: 6 milyon 807 bin 411
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 13,3
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 1,9
Uygulanan doz miktarı: 4 milyon 999 bin 324
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 35,9
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 15,3
Uygulanan doz miktarı: 4 milyon 575 bin 20
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 14,7
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,8
Uygulanan doz miktarı: 4 milyon 224 bin 659
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 5,8
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 2,6
Uygulanan doz miktarı: 3 milyon 707 bin 609
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 50,5
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 17,4
Uygulanan doz miktarı: 3 milyon 272 bin 118
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 22,2
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 6,4
Uygulanan doz miktarı: 3 milyon
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 25,8
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 17,2
Uygulanan doz miktarı: 2 milyon 935 bin 98
Uygulanan doz miktarı: 2 milyon 796 bin 778
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 20,2
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 6,9