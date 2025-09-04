Uykuda yakalayan deprem 2 binden fazla can aldı: Afganistan'da büyük yıkım
Afganistan'ın doğusu, 6 şiddetindeki depremle yerle bir olurken can kaybı 2 bin 205'e çıktı. Yetkililer, çok sayıda kişinin, ekiplerin ulaşamadığı izole bölgelerde mahsur kaldığını açıkladı.
Afganistan'da pazar günü meydana gelen 6 şiddetindeki depremde can kaybı 2 bin 205'e çıktı. Taliban hükümetinden yapılan açıklamada, yaralı sayısı ise en az 4 bin olarak belirtildi.
Ölümlerin çoğunun, Pakistan sınırındaki dağlık Kunar bölgesinde meydana geldiği ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yetkililer dün yaptıkları açıklamada, sayısız kurbanın hala ekiplerin ulaşamadığı izole bölgelerde mahsur kaldığını belirtti.