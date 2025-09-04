Uykuda yakalayan deprem 2 binden fazla can aldı: Afganistan'da büyük yıkım

Afganistan'ın doğusu, 6 şiddetindeki depremle yerle bir olurken can kaybı 2 bin 205'e çıktı. Yetkililer, çok sayıda kişinin, ekiplerin ulaşamadığı izole bölgelerde mahsur kaldığını açıkladı.

Uykuda yakalayan deprem 2 binden fazla can aldı: Afganistan'da büyük yıkım

Afganistan'da pazar günü meydana gelen 6 şiddetindeki depremde can kaybı 2 bin 205'e çıktı. Taliban hükümetinden yapılan açıklamada, yaralı sayısı ise en az 4 bin olarak belirtildi.

Ölümlerin çoğunun, Pakistan sınırındaki dağlık Kunar bölgesinde meydana geldiği ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yetkililer dün yaptıkları açıklamada, sayısız kurbanın hala ekiplerin ulaşamadığı izole bölgelerde mahsur kaldığını belirtti.

Uykuda yakalayan deprem 2 binden fazla can aldı: Afganistan'da büyük yıkım

ENKAZDAKİ YAKINLARINI ARIYORLAR

Uykuda yakalayan deprem, ailelerin bulunduğu kerpiç evleri yıktı.

Sürekli artçı sarsıntılardan korkan bölge sakinleri, açık alanlarda toplandı. Aynı zamanda enkazda kaybolan yakınlarını arıyorlar.

Kadınların ise kurtarma çalışmalarında geri plana atıldığı belirtilirken, hastanelerden yaralı kadın fotoğrafları haber ajanslarına ulaşmadı.

Sahada ise hiç kadın kurtarma görevlisi bulunmuyor.

Uykuda yakalayan deprem 2 binden fazla can aldı: Afganistan'da büyük yıkım

500 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Filippo Grandi, Afganistan'ın doğusunda 500 binden fazla kişinin felaketten etkilendiğini belirtti. Kunar'ın yanı sıra Nangarhar ve Laghman eyaletlerinde yüzlerce yaralı ve birkaç ölüm bildirildi.

Depremzelerden 35 yaşındaki Awrangzeeb Noori, AFP haber ajansına, “Herkes korkuyor ve çok sayıda artçı sarsıntı var. Gece gündüz barınak olmadan tarlada kalıyoruz” dedi.

BM, Afganistan'ı durumu "yıkım içnde yıkım" olarak tanımladı.

Uykuda yakalayan deprem 2 binden fazla can aldı: Afganistan'da büyük yıkım

KİMLER YARDIM GÖNDERDİ?

Türkiye'nin yardımları ülkeye ulaşırkan, İngiltere Afganistan'a deprem yardımı için 1 milyon sterlin bağışladı. Bu para, İngiltere'nin tanımadığı Taliban hükümetine değil, yardım kuruluşlarına gidecek.

Güney Kore, Çin, Hindistan da yardım açıklayan ülkeler. Avustralya da 1 milyon dolarlık yardım sözü verdi ve yardımının Taliban hükümetine değil, ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak için yerleşik ortaklarla birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Uykuda yakalayan deprem 2 binden fazla can aldı: Afganistan'da büyük yıkım

EN BÜYÜĞÜ ABD'YDİ

BM ve Avrupa Birliği'nin denetlediği fonlar aracılığıyla 11 milyon dolar daha serbest bırakılırken, kalkınma ajansları da sivil toplum kuruluşları veya hayır kurumları aracılığıyla Afganistan'a para aktarıyor.

Ancak birçok geleneksel bağışçı ülke henüz mali yardımda bulunmadı. ABD, bu yılın başlarında desteğini kesene kadar Afganistan'a en büyük insani yardım fonu sağlayan ülkeydi.

Uykuda yakalayan deprem 2 binden fazla can aldı: Afganistan'da büyük yıkım

Kunar bölgesinden Alim Can, Reuters haber ajansına, “Sahip olduğumuz her şey yok oldu” dedi.

Evi yerle bir olan Can, “Geriye kalan tek şey, üzerimizdeki bu giysiler” diye ekledi.

Can, Ailesiyle birlikte eşyalarını yanlarına yığarak ağaçların altında bekleyişini sürdürüyor.

Uykuda yakalayan deprem 2 binden fazla can aldı: Afganistan'da büyük yıkım
