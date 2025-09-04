Uykuda yakalayan deprem 2 binden fazla can aldı: Afganistan'da büyük yıkım

EN BÜYÜĞÜ ABD'YDİ

BM ve Avrupa Birliği'nin denetlediği fonlar aracılığıyla 11 milyon dolar daha serbest bırakılırken, kalkınma ajansları da sivil toplum kuruluşları veya hayır kurumları aracılığıyla Afganistan'a para aktarıyor.



Ancak birçok geleneksel bağışçı ülke henüz mali yardımda bulunmadı. ABD, bu yılın başlarında desteğini kesene kadar Afganistan'a en büyük insani yardım fonu sağlayan ülkeydi.