Uyuşturucu baronu El Chapo’nun eşi, işlediği suçları itiraf etti

EL CHAPO 2015'TE HAPİSHANEDEN KAÇMIŞTI

El Chapo, 11 Temmuz 2015'te Meksika'nın maksimum güvenlikli Altiplano hapishanesinden ayrıntılı bir planla kaçtı. Oğulları hapishanenin yakınında bir mülk satın aldı. El Chapo, işçilerin kazdığı bir tünelden özel olarak uyarlanmış küçük bir motosiklet sürerek çıktı. Coronel Aispuro, bu olayda da eşine yardım ettiğini itiraf etti.





El Chapo’nun 2019 yılında yapılan duruşmasında 13 yaşındaki kızlara uyuşturucu verip tecavüz etmekten, eski kartel üyelerinin ve rakiplerinin soğukkanlılıkla öldürülmesine kadar, hayatı hakkında şok edici ifadeler duyuldu.