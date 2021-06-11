Uyuşturucu baronu El Chapo’nun eşi, işlediği suçları itiraf etti

ntv.com.tr 11.06.2021 - 10:39 | Son Güncelleme : 11.06.2021 - 11:21
Coronel Aispuro, ABD Bölge Yargıcı Rudolph Contreras'ın huzurunda savunmasına girmek için yeşil bir tulum ve beyaz yüz maskesi takarak mahkemeye çıktı. Yasadışı uyuşturucuları dağıtmak için komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak ve Sinaloa uyuşturucu karteli ile mali anlaşmalara girmekten suçlu bulundu.
Yetkililer, Sinaloa kartelinin ABD'nin en büyük uyuşturucu tedarikçisi olmaya devam ettiğini açıkladı.
Bir savunma anlaşması yapan Coronel Aispuro, kocasının 2015 yılında hapishaneden kaçmasında da rol oynadığını itiraf etti.
Coronel Aispuro'nun avukatı Jeffrey Lichtman yaptığı açıklamada, "Bunu geride bıraktığı için çok mutlu. Kocası müebbet hapis yaptığı için tutuklanmayı beklemiyordu, bu yüzden açıkça sıkıntılı bir süreçteyiz. Ama bunu aşacağız" dedi.
Diğer taraftan, eski bir güzellik kraliçesi olan Coronel Aispuro, geçen Şubat ayında, yardım ve yataklık etmenin yanı sıra Şubat ayında Washington DC'deki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı ve 5 kilogram veya daha fazla kokain, 1 kilogram veya daha fazla eroin, 500 gram veya daha fazla metamfetamin ve bir ton veya daha fazla esrar dağıtmak için komplo kurmakla suçlandı.
Bununla birlikte savcılar, Coronel Aispuro’yu El Chapo’ya 2012-2014 yılları arasında mesaj ileterek uyuşturucu ticaretine yardım etmekle ve ardından Şubat 2014'te tutuklanmasının ardından bir Meksika hapishanesinde ziyareti sırasında mesaj göndermeye devam etmekle suçladı.
El Chapo, 11 Temmuz 2015'te Meksika'nın maksimum güvenlikli Altiplano hapishanesinden ayrıntılı bir planla kaçtı. Oğulları hapishanenin yakınında bir mülk satın aldı. El Chapo, işçilerin kazdığı bir tünelden özel olarak uyarlanmış küçük bir motosiklet sürerek çıktı. Coronel Aispuro, bu olayda da eşine yardım ettiğini itiraf etti.
El Chapo’nun 2019 yılında yapılan duruşmasında 13 yaşındaki kızlara uyuşturucu verip tecavüz etmekten, eski kartel üyelerinin ve rakiplerinin soğukkanlılıkla öldürülmesine kadar, hayatı hakkında şok edici ifadeler duyuldu.
ABD ve Meksika vatandaşı olan Coronel Aispuro’nun, eski bir güzellik yarışması birincisi, gazetecilik öğrencisi ve El-Chapo’nun ikizlerinin annesi olduğu biliniyor. ABD medyasına verdiği röportajlara göre, El Chapo ile 17 yaşındayken bir partide tanıştı.
Kocasının New York'taki üç aylık davasının neredeyse her gününe katıldı ve bu süre boyunca sadece cinayet ve tecavüzlerle ilgili korkunç hikayeler duymakla kalmadı, aynı zamanda kocasının kendisini ve diğer ilişki yaşadığı kadınları gözetlediğini iddia etti. Bu duruşma sırasında medyanın dikkatini çekti.
Bir duruşma esnasında Guzmán'ın sevgililerinden birinin gözyaşları içinde tanıklığı sırasında alaycı bir şekilde güldü. Başka duruşma gününde ise, o ve El Chapo, birçok insanın bir dayanışma gösterisi olarak yorumladığı benzer kadife ceketler giydi. Duruşmanın sonunda El Chapo’yu desteklemeye devam etti ve şunları söyledi:
"Kocamı onların göstermeye çalıştıkları kişi olarak tanımıyorum, aksine ona tanıştığım insan olarak hayranım. ki ben evlendim.”
Diğer taraftan, Coronel Aispuro, 2007'de El Chapo ile evlendiğinde henüz çok gençti.. Kendi babası Inés Coronel Barreras, 2013'te Meksika'da tutuklanmadan önce El Chapo’nun üst düzey yöneticilerinden biri olarak görev yaptı.
El Chapo, Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde fakir bir aileden geliyordu. Organize suç işi o kadar büyüdü ki, Forbes'in 2009 dünyanın en zengin insanları listesine 701. sıradan girdi ve tahmini net serveti o dönemde 1 milyar dolardı.