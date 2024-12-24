Escobar'ın eski yardımcısı Ochoa ülkesinde krallar gibi karşılandı!

ABD'de cezaevinde 20 yıldan fazla bir süri geçiren Ochoa, 3 Aralık'ta serbest bırakıldı.



2003 yılında, Ochoa 1997 ve 1999 yılları arasında ülkeye ayda ortalama 30 ton kokain sokan bir örgütün parçası olmak suçundan 30 yılı aşkın hapis cezası ve 25 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.



Bu sırada dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronu olan Escobar, on yıl önce Kolombiya polisi tarafından öldürülmüştü.