Escobar'ın eski yardımcısı Ochoa ülkesinde krallar gibi karşılandı!

Kolombiya'da uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın eski yardımcısı Fabio Ochoa Vásquez, ABD'de hapis cezasını tamamladıktan sonra Kolombiya'ya sınır dışı edildi. Ülkesinde bir suçla aranmayan 67 yaşındaki Ochoa, Bogota Havalimanı'na kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Escobar'ın eski yardımcısı Ochoa ülkesinde krallar gibi karşılandı! - 1

ABD'de cezaevinde 20 yıldan fazla bir süri geçiren Ochoa, 3 Aralık'ta serbest bırakıldı.

2003 yılında, Ochoa 1997 ve 1999 yılları arasında ülkeye ayda ortalama 30 ton kokain sokan bir örgütün parçası olmak suçundan 30 yılı aşkın hapis cezası ve 25 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Bu sırada dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronu olan Escobar, on yıl önce Kolombiya polisi tarafından öldürülmüştü.

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Escobar'ın eski yardımcısı Ochoa ülkesinde krallar gibi karşılandı! - 2

Medellín Karteli'nin kurucularından yalnızca Ochoa ve "Rambo" olarak bilinen Carlos Lehder ABD'ye iade edildi. Lehder, 2020 yılında serbest bırakıldı ve çifte vatandaşlığı nedeniyle Almanya'ya gitti.

Ochoa, 1990 yılında dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Cesar Gaviria'nın sunduğu, itirafçı olan ve ortaklarını ihbar eden suçlular için daha hafif cezalar ve iade edilmeme garantisi sağlayan özel bir yasa kapsamında Kolombiya yetkililerine teslim olmuştu.

Escobar'ın eski yardımcısı Ochoa ülkesinde krallar gibi karşılandı! - 3

Yaklaşık altı yıl Medellín yakınlarındaki yüksek güvenlikli bir cezaevinde yattıktan sonra 1996 yılında serbest bırakıldı.

Ancak Ochoa, uyuşturucu kaçakçılığına geri döndü ve Ekim 1999'da onlarca uyuşturucu baronunun yakalanmasına yol açan uluslararası bir operasyon sırasında tekrar tutuklandı.

Escobar'ın eski yardımcısı Ochoa ülkesinde krallar gibi karşılandı! - 4

2001'deki iadesinin ardından, ABD savcılarıyla anlaşma yapan birkaç kartel üyesi aleyhinde ifade verdi.

Medellin Karteli liderlerinin ölümüne veya tutuklanmasına rağmen, Kolombiya hâlâ dünyanın en büyük kokain ihracatçısı konumunda.

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