Uzaya ticari uçuş kapışması | Milyarderler rakip oldu, Musk'tan Bezos'a tebrik geldi
14.11.2025 12:30
NTV - Haber Merkezi
Milyarderler Jeff Bezos ile Elon Musk rakip oldu. Bezos'un başarılı çalışması sonrası Musk'tan tebrik geldi.
ROKET BAŞARIYLA GÖNDERİLDİ
ABD'li milyarder Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX'ine rakip oldu. Bezos'un şirketi, Mars görevi için Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ne ait iki özdeş uyduyu taşıyan New Glenn roketini ABD'nin Florida eyaletinde başarıyla fırlattı.
2027'DE YÖRÜNGEYE GİRECEKLER
98 metre boyundaki New Glenn roketi, NASA'nın Escapade misyonu kapsamında fırlatıldı.
Güneş ve Dünya arasındaki L-2 Lagrange (LAGRANJ) noktasına yerleşmesi hedeflenen uyduların, Eylül 2027'deyse Mars yörüngesine girmesi bekleniyor.
ATMOSFER VE GEZEGEN İÇİN İNCELEME
Uydular, Mars'ın yörüngesinde manyetik alanı ve gezenin atmosfer dinamiklerini inceleyecek. New Glenn'in fırlatıcıları da tıpkı SpaceX teknolojisinde olduğu gibi çoklu kullanım için tasarlandı.
Fırlatıcılar, deniz üstünde özel kurulan platforma başarılıyla indi.
BİRBİRİYLE REKABET EDECEKLER
Teknoloji milyarderi Musk ise Bezos'u sosyal medyadan tebrik etti.
Böylece iki milyarder, uzaya ticari uçuş alanında birbiriyle rekabet edecek.
New Glenn roketi, ilk test uçuşu çerçevesinde ocak ayında fırlatılmıştı.