Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL

Uzay turizmi açısından önemli bir gün yaşandı. İngiliz iş insanı Richard Branson'ın Virgin Galactic şirketi, ikinci turistik uzay yolculuğunu gerçekleştirdi. ABD'nin New Mexico eyaletinden havalanan uzay aracında bir anne-kız ile 80 yaşındaki eski bir olimpiyat sporcusu, uzay sınırını geçerek astronot oldu. Virgin Galactic uçuşunun ücreti ise 450 bin dolar yani yaklaşık 12 milyon Türk lirası. Biletini 18 yıl önce satın alan eski olimpiyat sporcusu Jon Goodwin'in ise uzay uçuşu için 250 bin dolar ödediği belirtiliyor.

Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL - 1

İngiliz iş insanı Richard Branson'un Virgin Galactic şirketi, uzaya ikinci kez turistik yolculuk gerçekleştirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL - 2

Unity adlı uzay aracı, yerden 13 kilometre yükseklikte taşıyıcı uçaktan ayrılarak motorunu ateşledi.

Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL - 3

Saniyeler içinde ses hızını aşan araç, uzay sınırına yani 85 kilometre irtifaya çıktı.

Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL - 4

Emniyet kemerlerini çözerek koltuklarından kalkan uzay turistleri yerçekimsiz ortamın keyfini çıkardı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL - 5

Motorundaki yakıtı tüketen uzay gemisi, süzülerek dönüşe geçti.

Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL - 6

Yaklaşık 15 dakikalık dönüş yolculuğunun ardından uzay aracı, ABD'nin New Meksiko eyaletindeki piste yumuşak bir iniş yaptı.

Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL - 7

Uçuş, uzay turistlerinin kimlikleriyle de dikkat çekti.

Özel bir yarışmada bilet kazanan Anastasia Mayers (sağda) ve annesi Keisha Schahaff ile Jon Goodwin (solda) uzay sınırını aşarak astronot unvanına kavuştu.

Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL - 8

Eski bir olimpik kanocu olan Goodwin uzaya çıkan ilk olimpiyat sporcusu ve ikinci parkinson hastası olarak da tarihe geçti.

Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL - 9

Virgin Galactic uçuşunun bedeliyse 450 bin dolar yani yaklaşık 12 milyon Türk lirası. Biletini 18 yıl önce satın alan Goodwin'in ise uzay uçuşu için 250 bin dolar ödediği belirtiliyor.

Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL - 10

Ünlü milyarder Richard Branson’ın uzay turizmi şirketi, bundan böyle her ay uzaya turist göndermeyi planlıyor.

Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL - 11
Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL - 12
Uzaya turistik uçuş: 90 dakikalık uçuş 12 milyon TL - 13
DAHA FAZLA GÖSTER