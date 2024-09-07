Uzayda geçen üç ay: Starliner dünyaya iniş yaptı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan Starliner'in dönüş yolculuğu tamamlandı. İstasyondan ayrılan kapsül üç ayın ardından bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico çölüne iniş yaptı.

Uzayda geçen üç ay: Starliner dünyaya iniş yaptı - 1

Starliner uzay aracının mürettebatsız olarak Dünya'ya geri dönüşü tamamlandı.

Kapsül, planlanan kalkış tarihinden aylar sonra ve Haziran başında fırlatıldığında taşıdığı iki astronotu olmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico çölüne ulaştı. 

 Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) yerleştirme limanından ayrılan kapsül yaklaşık altı saatlik bir yolculuktan sonra başarılı bir şekilde iniş yaptı. 

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Uzayda geçen üç ay: Starliner dünyaya iniş yaptı - 2

İki astronotun, Şubat 2025'te SpaceX'e ait Dragon kapsülüyle dönecekleri açıklandı. Astronotların mahsur kalmasıyla

Boeing'e ait mühendisler, kapsülün dünyaya insansız bir şekilde dönebilmesi için yeni bir yazılım geliştirdi.

Starliner'ın Uzay istasyonu'na kilitlenmesi sırasında 28 manevra iticisinden beşinin arızalandığı açıklandı. 

Uzayda geçen üç ay: Starliner dünyaya iniş yaptı - 3

ISS'TE MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR

NASA ve Boeing, 6 Haziran'da Starliner uzay istasyonuna yaklaşırken helyum sızıntıları tespit etti ve uzay aracı reaksiyon kontrol iticilerinde sorunlar yaşadı.

Bu gelişmelerin ardından astronot Wilmore ve Williams, 8 gün kalacakları planlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı. 

Uzayda geçen üç ay: Starliner dünyaya iniş yaptı - 4

MÜRETTEBATLI DÖNÜŞ YOLCULUĞU ŞUBAT 2025'TE

Hem yerde replika donanım kullanılarak hem de yörüngede haftalarca süren testlerin ardından NASA 24 Ağustos'ta Starliner'ın Dünya'ya boş dönmesine karar verdi ve Wilmore ile Williams bunun yerine Şubat 2025'te bir SpaceX kapsülü kullanarak eve döneceğini açıkladı.

Dönüş yolculuğunun ISS'den normal dönüş görevlerinden önemli bir farkı olacak, o da Starliner'ın istasyondan hızla yukarı ve uzağa hareket etmek için "koparma yanışı" adı verilen bir manevra yapacak olması.

Aslında her biri saniyede sadece 0,1 metre yörünge hızına sahip 12 küçük yanmadan oluşan bu manevrada iticiler istasyona yaklaşırken olduğundan daha kısa bir süre boyunca titreşecek.

Uzayda geçen üç ay: Starliner dünyaya iniş yaptı - 5

İNİŞ PLANLAMASI

Bir sonraki kritik hamle ise, Starliner'ı Dünya atmosferine sokacak ve White Sands'e doğru yola çıkaracak olan 60 saniyelik yörünge dışı yanma olacak.

Uzay aracı yere yumuşak bir iniş yapmak için paraşütleri ve hava yastıklarını açacak.

Stich "İyi bir yanma bekliyoruz ve çok fazla yedekliliğimiz var ve güvenli bir giriş yapmak için buna güveniyoruz." diye ekledi.

NASA ve Boeing uzay aracının performansını uçuş sonrası birkaç ay boyunca analiz edecekler, ancak Stich ekiplerin şimdiden sistemde değişiklikler yapmayı ya da aracın uzay ajansı tarafından tam olarak onaylanması için ek testler yapmayı düşündüklerini söyledi.

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