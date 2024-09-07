Uzayda geçen üç ay: Starliner dünyaya iniş yaptı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan Starliner'in dönüş yolculuğu tamamlandı. İstasyondan ayrılan kapsül üç ayın ardından bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico çölüne iniş yaptı.
Starliner uzay aracının mürettebatsız olarak Dünya'ya geri dönüşü tamamlandı.
Kapsül, planlanan kalkış tarihinden aylar sonra ve Haziran başında fırlatıldığında taşıdığı iki astronotu olmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico çölüne ulaştı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) yerleştirme limanından ayrılan kapsül yaklaşık altı saatlik bir yolculuktan sonra başarılı bir şekilde iniş yaptı.