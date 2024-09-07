Uzayda geçen üç ay: Starliner dünyaya iniş yaptı

İNİŞ PLANLAMASI

Bir sonraki kritik hamle ise, Starliner'ı Dünya atmosferine sokacak ve White Sands'e doğru yola çıkaracak olan 60 saniyelik yörünge dışı yanma olacak.



Uzay aracı yere yumuşak bir iniş yapmak için paraşütleri ve hava yastıklarını açacak.



Stich "İyi bir yanma bekliyoruz ve çok fazla yedekliliğimiz var ve güvenli bir giriş yapmak için buna güveniyoruz." diye ekledi.



NASA ve Boeing uzay aracının performansını uçuş sonrası birkaç ay boyunca analiz edecekler, ancak Stich ekiplerin şimdiden sistemde değişiklikler yapmayı ya da aracın uzay ajansı tarafından tam olarak onaylanması için ek testler yapmayı düşündüklerini söyledi.