Uzayda ilk Michelin yıldızlı yemek deneyimi! Bedeli 16 milyon lira

16 MİLYON LİRALIK YEMEK

Uzay turizmi şirketlerinden SpaceVIP, Michelin yıldızlı şef Rammus Munk ile uzayda akşam yemeği deneyimine hazırlanıyor.

Bilet başına 495 bin dolar yani 16 milyon lira ödeyen altı kişi, dünya atmosferinin sınırında altı saatlik bir yolculuğa çıkacak.