Uzayda ilk Michelin yıldızlı yemek deneyimi! Bedeli 16 milyon lira
İlk lüks uzay turizmi şirketlerinden biri olan SpaceVIP, Michelin yıldızlı Danimarkalı şef Rasmus Munk ile uzayda sürükleyici bir yemek deneyimine ev sahipliği yapacak. Sadece altı kişinin katılacağı özel yemek kişi başına 16 milyon liraya mal olacak.
16 MİLYON LİRALIK YEMEK
Uzay turizmi şirketlerinden SpaceVIP, Michelin yıldızlı şef Rammus Munk ile uzayda akşam yemeği deneyimine hazırlanıyor.
Bilet başına 495 bin dolar yani 16 milyon lira ödeyen altı kişi, dünya atmosferinin sınırında altı saatlik bir yolculuğa çıkacak.