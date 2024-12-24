"Uzaylı Mumya" gizemi derinleşiyor: Yeni keşifler tartışmaları alevlendirdi!

Peru'nun Nazca Çölü’nde bulunan ve dünya dışı varlıklarla ilişkilendirilen mumyalar, “Paloma” ve “Antonio” isimli yeni figürlerin ortaya çıkışıyla yeniden gündeme geldi. Bilim insanları ve araştırmacılar arasında tartışmalar büyürken, mumyaların gerçekliği sırrını koruyor.

"Uzaylı Mumya" gizemi derinleşiyor: Yeni keşifler tartışmaları alevlendirdi! - 1

İKİ YENİ KEŞİF

Peru’nun Nazca Çölü’nden gelen esrarengiz “uzaylı mumyaları” vakası, “Paloma” ve “Antonio” adı verilen iki yeni mumyanın keşfiyle derinleşiyor. Cesetlerin, yedi yıl önce gazeteci ve ufolog Jaime Maussan tarafından keşfedilen ilk mumyalarla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

"Uzaylı Mumya" gizemi derinleşiyor: Yeni keşifler tartışmaları alevlendirdi! - 2

GİZEMLİ ÖZELLİKLER 

Araştırmacılar, Paloma ve Antonio'nun önceki mumyalarda olduğu gibi üç parmaklı olduğunu ancak küçük, çekik gözlere sahip ve kısa bir yetişkin boyutunda olduğunu açıkladı. 

"Uzaylı Mumya" gizemi derinleşiyor: Yeni keşifler tartışmaları alevlendirdi! - 3

BİN 500 YILLIK

Peru Tıp Birliği’nin eski başkanı Dr. David Ruiz Vela tarafından analiz edilen mumyaların insan benzeri organlara ve belirgin bir beyin yapısına sahip olduğu belirtildi. 

"Uzaylı Mumya" gizemi derinleşiyor: Yeni keşifler tartışmaları alevlendirdi! - 4

Antonio’nun göğsünde bir bıçak yarası, Paloma’nın ise mumyalar arasında bir ilk olan saç izine sahip olduğu iddia edildi.

Her iki mumyanın da bin 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

"Uzaylı Mumya" gizemi derinleşiyor: Yeni keşifler tartışmaları alevlendirdi! - 5

BİLİMSEL TARTIŞMALAR VE ŞÜPHELER

Araştırmacılar, cesetlerin yosunlar tarafından fosilleştirildiğini ve bunun da onları korumaya yardımcı olduğunu, ayrıca o zamanki yapıştırıcılarla uyuşmayan son derece zehirli bir yapıştırıcının kullanıldığını ileri sürdüler.

"Uzaylı Mumya" gizemi derinleşiyor: Yeni keşifler tartışmaları alevlendirdi! - 6

"DÜNYA DIŞI VARLIKLARA AİT"

Bu cisimlerden yaklaşık bir düzine kadarını Meksika Kongresi'nde sergileyen  gazeteci ve ufolog Jaime Maussan, bunların çoğunu bir zamanlar Dünya'da yaşamış uzaylı varlıkların kanıtı olarak gösterdi.

"Uzaylı Mumya" gizemi derinleşiyor: Yeni keşifler tartışmaları alevlendirdi! - 7

Maussan iddialarında kararlı olsa da uzmanlar mumyaların mezar soyguncuları tarafından manipüle edilen bebeklerden başka bir şey olmadığına ikna olmuş durumda.

Araştırmalarda mumyaların yüzde 30’unun bilinmeyen bir türe ait olduğu, kafataslarının ise insanlardan yüzde 30 daha büyük olduğu iddia ediliyor.

"Uzaylı Mumya" gizemi derinleşiyor: Yeni keşifler tartışmaları alevlendirdi! - 8

"İNSANLARIN EVRİMLEŞMİŞ VERSİYONU"

Perulu antropolog Roger Zuniga, bu cesetlerin insan müdahalesiyle oluşmadığını belirtirken, Arjantinli cerrah Celestino Adolfo Piotto, bu canlıların “insanların evrimleşmiş bir versiyonu” olabileceğini öne sürdü.

Ancak diğer uzmanlar, cesetlerin bin yıl önce hayvan kalıntılarından yapılmış ritüel nesneler olabileceği yönünde açıklamalarda bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER