"Uzaylı Mumya" gizemi derinleşiyor: Yeni keşifler tartışmaları alevlendirdi!
Peru'nun Nazca Çölü’nde bulunan ve dünya dışı varlıklarla ilişkilendirilen mumyalar, “Paloma” ve “Antonio” isimli yeni figürlerin ortaya çıkışıyla yeniden gündeme geldi. Bilim insanları ve araştırmacılar arasında tartışmalar büyürken, mumyaların gerçekliği sırrını koruyor.
İKİ YENİ KEŞİF
Peru’nun Nazca Çölü’nden gelen esrarengiz “uzaylı mumyaları” vakası, “Paloma” ve “Antonio” adı verilen iki yeni mumyanın keşfiyle derinleşiyor. Cesetlerin, yedi yıl önce gazeteci ve ufolog Jaime Maussan tarafından keşfedilen ilk mumyalarla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.