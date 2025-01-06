Uzman antropolog merak edilen sırrı açıkladı: Türkiye'deki kedilerle insanlar arasında nasıl bir bağ var?
Harvard mezunu hekim ve tıbbi antropolog Gideon Lasco, Türkiye’deki kedilerin toplumla olan eşsiz ilişkisini gözlemledi ve bunun kültürel kökenlerini ZME Science’ta kaleme aldı. Lasco’nun yazısında, kedilerin Osmanlı’dan günümüze uzanan hikayesi, İslamiyet’teki yeri ve onların bağımsız ruhlarının insanlarla kurduğu bağ ele alındı.
TÜRKİYE VE KEDİLER ARASINDAKİ BAĞ
Türkiye’nin dört bir yanında sokak kedilerinin rahatça dolaştığını ve halkın onları sahiplendiğini belirten Lasco, “Kediler yalnızca sokaklarda değil, restoranlarda, otellerde ve hatta camilerde bile sıcak bir kabul görüyor,” dedi.
İstanbul’daki bir imamın, camiye kedilerin girişine izin vererek onlara hoşgörülü bir alan sunduğunu aktardı.