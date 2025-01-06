Uzman antropolog merak edilen sırrı açıkladı: Türkiye'deki kedilerle insanlar arasında nasıl bir bağ var?

TÜRKİYE VE KEDİLER ARASINDAKİ BAĞ

Türkiye’nin dört bir yanında sokak kedilerinin rahatça dolaştığını ve halkın onları sahiplendiğini belirten Lasco, “Kediler yalnızca sokaklarda değil, restoranlarda, otellerde ve hatta camilerde bile sıcak bir kabul görüyor,” dedi.



İstanbul’daki bir imamın, camiye kedilerin girişine izin vererek onlara hoşgörülü bir alan sunduğunu aktardı.