Uzman doktor açıkladı: Kalp hastalığı riskini azaltan beslenme
Kalp hastalıkları dünya genelinde çok sık görülüyor. Kalp hastalıkları riskini azaltmak için özellikle beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar kalp sağlığı için “Ne Yediğiniz, ne Kadar yediğinizden daha önemli” diyor.
Kalp hastalıkları hâlâ dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ederken, Harvard Üniversitesi’nden dikkat çekici bir araştırma, kalp sağlığıyla beslenme arasındaki ilişkiye dair ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Yaklaşık 200 bin kişinin yıllarca takip edildiği çalışmaya göre; beslenmede yağ ya da karbonhidratı kesmekten çok, gıda kalitesi kalp sağlığında belirleyici rol oynuyor.