Uzman doktor açıkladı: Kalp hastalığı riskini azaltan beslenme

Kalp hastalıkları hâlâ dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ederken, Harvard Üniversitesi’nden dikkat çekici bir araştırma, kalp sağlığıyla beslenme arasındaki ilişkiye dair ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Yaklaşık 200 bin kişinin yıllarca takip edildiği çalışmaya göre; beslenmede yağ ya da karbonhidratı kesmekten çok, gıda kalitesi kalp sağlığında belirleyici rol oynuyor.





