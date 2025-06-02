Uzman doktor açıkladı: Kalp hastalığı riskini azaltan beslenme

Kalp hastalıkları dünya genelinde çok sık görülüyor. Kalp hastalıkları riskini azaltmak için özellikle beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar kalp sağlığı için “Ne Yediğiniz, ne Kadar yediğinizden daha önemli” diyor.

Uzman doktor açıkladı: Kalp hastalığı riskini azaltan beslenme - 1

Kalp hastalıkları hâlâ dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ederken, Harvard Üniversitesi’nden dikkat çekici bir araştırma, kalp sağlığıyla beslenme arasındaki ilişkiye dair ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Yaklaşık 200 bin kişinin yıllarca takip edildiği çalışmaya göre; beslenmede yağ ya da karbonhidratı kesmekten çok, gıda kalitesi kalp sağlığında belirleyici rol oynuyor.


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Uzman doktor açıkladı: Kalp hastalığı riskini azaltan beslenme - 2

NUTRITION 2025 kongresinde sunulan araştırma, tam tahıllar, meyveler, sebzeler, baklagiller ve kuruyemişler gibi sağlıklı gıdaları içeren diyetlerin, koroner kalp hastalığı riskini önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi. Araştırmanın yürütücülerinden Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Zhiyuan Wu, “Düşük karbonhidratlı ya da düşük yağlı olması fark etmiyor; önemli olan, bu diyetlerin içeriğinin kaliteli gıdalardan oluşması,” dedi.


Uzman doktor açıkladı: Kalp hastalığı riskini azaltan beslenme - 3

Araştırmada, üç büyük uzun dönemli çalışmanın verileri analiz edildi. 1986’dan itibaren yürütülen Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması, Hemşirelerin Sağlık Çalışması ve Hemşirelerin Sağlık Çalışması II kapsamında toplamda 200 bine yakın kişi incelendi. Katılımcıların beslenme alışkanlıkları yıllar boyunca anketlerle takip edildi, ayrıca 10 binden fazla kişinin kan değerleri analiz edilerek diyetlerin metabolik etkileri de değerlendirildi.


Uzman doktor açıkladı: Kalp hastalığı riskini azaltan beslenme - 4

Sonuçlar net: Sağlıklı gıdaları tercih edenlerin kalp hastalığına yakalanma riski, sağlıksız alternatiflere yönelenlere göre yaklaşık %15 daha düşük. Sağlıksız versiyonlar ise, yani işlenmiş et, rafine tahıl, şeker ve doymuş yağ ağırlıklı beslenenler, daha yüksek risk grubunda yer aldı.


Uzman doktor açıkladı: Kalp hastalığı riskini azaltan beslenme - 5

Dr. Wu, “Gıda kalitesinin iyileştirilmesi, kalp sağlığını korumanın en etkili yollarından biri. Bitki bazlı, işlenmemiş gıdalara yönelmek; şekerli ve rafine ürünleri azaltmak, ciddi fark yaratıyor,” açıklamasında bulundu.


Uzman doktor açıkladı: Kalp hastalığı riskini azaltan beslenme - 6

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?

Araştırmacılar, işlenmiş gıdalardan ve ilave şekerlerden kaçınılmasını; tam tahıl, sebze, meyve, kuruyemiş ve baklagil gibi doğal besinlerin tüketiminin artırılmasını öneriyor. Uzmanlar ayrıca, alışveriş yaparken gıda etiketlerinin dikkatle okunması ve meyve suları dâhil, gizli şeker kaynaklarına karşı uyarıda bulunuyor.

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