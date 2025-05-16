Uzman doktor açıkladı: Kolon kanserinin az bilinen en erken belirtisi

Kalın bağırsak kanseri genellikle 50 yaş üzeri için büyük risk oluşturuyor. Ancak son yıllarda kolon kanseri vakaları gençler arasında da arttı. Kolon kanseri vakalarında erken teşhis hayati önem taşıyor. Uzman bir doktor, bağırsak kanserine işaret edebilecek ve genellikle göz ardı edilen bir belirtiyi açıkladı.

Uzman doktor açıkladı: Kolon kanserinin az bilinen en erken belirtisi - 1

Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, bağırsak kanserine işaret edebilecek ve genellikle göz ardı edilen bir belirtiye karşı uyarıda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Dr. Salhab, özellikle belli bir noktada yoğunlaşan ve yeni başlayan kabızlık ya da ishalle birlikte görülen inatçı karın ağrısının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Uzman doktor açıkladı: Kolon kanserinin az bilinen en erken belirtisi - 2

Instagram'da 500 binden fazla izlenen bir videosunda konuşan Salhab, "Eğer bu ağrı sizi geceleri uyandıracak kadar şiddetliyse, kesinlikle göz ardı edilmemeli ve bir doktora başvurmalısınız" dedi. Ağrının sıradan sindirim problemlerinden farklı olarak süreklilik göstermesi ve günlük yaşamı etkilemesi durumunda daha ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Uzman doktor açıkladı: Kolon kanserinin az bilinen en erken belirtisi - 3

GEÇ TEŞHİS

ABD’li uzman, bağırsak kanseri yerine irritabl bağırsak sendromu teşhisi konulan 28 yaşındaki bir kadının hikâyesine yanıt vererek, hastalığın diğer belirtilerini de sıraladı. İnce dışkı, rektal kanama, ani kilo kaybı, dışkı şeklinde ve sıklığında ani değişimler kanserin erken işaretleri arasında yer alıyor.

Dr. Salhab, beslenme alışkanlıkları ya da bağırsak hareketlerindeki değişimlere rağmen geçmeyen karın ağrısının da önemli bir uyarı işareti olduğunu söyledi. Dışkıda kan görülmesi ise sindirim sisteminde oluşan tümörlerin kanaması sonucu meydana gelebiliyor.


Uzman doktor açıkladı: Kolon kanserinin az bilinen en erken belirtisi - 4

ŞİŞKİNLİK, YORGUNLUK, NEFES DARLIĞI... 

Bağırsak kanserinin daha ileri evrelerinde karında kitle, şişkinlik, aşırı yorgunluk ve nefes darlığı gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Ancak uzmanlar, hastalığın hiçbir belirti göstermeden ilerleyebileceğine de dikkat çekiyor. Bu durum, tanı sürecini geciktirerek tedaviyi daha karmaşık hale getirebiliyor.


Uzman doktor açıkladı: Kolon kanserinin az bilinen en erken belirtisi - 5

GENÇLERDE VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Son 30 yılda dünya genelinde 50 yaş altındaki bireylerde bağırsak kanseri vakaları %80 oranında arttı. Buna karşın, ileri yaş grubundaki oranlar sabit kaldı ya da azaldı. Uzmanlar, bu dramatik artışın arkasında kirlilik, obezite, plastik kirliliği, ultra işlenmiş gıdalar, yüksek tuz ve alkol tüketimi gibi çevresel ve yaşam tarzına bağlı faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor.


Uzman doktor açıkladı: Kolon kanserinin az bilinen en erken belirtisi - 6

İngiltere'de bağırsak kanseri, yılda yaklaşık 17.000 can kaybına neden olan ve en sık görülen dördüncü kanser türü konumunda. Genç yaşta görülen vakalardaki artış ise dikkat çekici seviyeye ulaştı. Kanser Araştırmaları Kurumu’nun verilerine göre, ülkede 2040 yılına kadar bağırsak kanserinden kaynaklı ölümlerin yıllık 2.500 kişi artması bekleniyor.

2024 yılında açıklanan 50 ülkelik analizde, İngiltere, 2007–2017 döneminde erken başlangıçlı bağırsak kanserinin en hızlı arttığı dördüncü ülke oldu. Bu oran, Avrupa’daki diğer tüm ülkelerden daha yüksek.

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