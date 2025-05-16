Uzman doktor açıkladı: Kolon kanserinin az bilinen en erken belirtisi

İngiltere'de bağırsak kanseri, yılda yaklaşık 17.000 can kaybına neden olan ve en sık görülen dördüncü kanser türü konumunda. Genç yaşta görülen vakalardaki artış ise dikkat çekici seviyeye ulaştı. Kanser Araştırmaları Kurumu’nun verilerine göre, ülkede 2040 yılına kadar bağırsak kanserinden kaynaklı ölümlerin yıllık 2.500 kişi artması bekleniyor.



2024 yılında açıklanan 50 ülkelik analizde, İngiltere, 2007–2017 döneminde erken başlangıçlı bağırsak kanserinin en hızlı arttığı dördüncü ülke oldu. Bu oran, Avrupa’daki diğer tüm ülkelerden daha yüksek.