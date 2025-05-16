Uzman doktor açıkladı: Kolon kanserinin az bilinen en erken belirtisi
Kalın bağırsak kanseri genellikle 50 yaş üzeri için büyük risk oluşturuyor. Ancak son yıllarda kolon kanseri vakaları gençler arasında da arttı. Kolon kanseri vakalarında erken teşhis hayati önem taşıyor. Uzman bir doktor, bağırsak kanserine işaret edebilecek ve genellikle göz ardı edilen bir belirtiyi açıkladı.
Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, bağırsak kanserine işaret edebilecek ve genellikle göz ardı edilen bir belirtiye karşı uyarıda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Dr. Salhab, özellikle belli bir noktada yoğunlaşan ve yeni başlayan kabızlık ya da ishalle birlikte görülen inatçı karın ağrısının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.