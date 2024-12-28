Uzman doktor "kahvaltıda kesinlikle yemem" diyerek açıkladı: Ani kalp krizini tetikliyor

Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin altın anahtarlarından biri sağlıklı beslenme. Düzenli ve sağlıklı günlük alışkanlıklar sayesinde vücut sağlığınızı koruyabilmeniz mümkün. Ancak artan sosyal medya kullanımıyla birlikte beslenme biçimiyle ilgili pek çok yanlış bilgi de yayılıyor. Uzmanlar özellikle bu konusa herkesi uyarıyor.