Uzman doktor "kahvaltıda kesinlikle yemem" diyerek açıkladı: Ani kalp krizini tetikliyor
Sağlıklı olmak ve kronik hastalık riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmek gerekiyor. Özellikle güne başlarken sabah kahvaltısında yaptığınız besin tercihleri genel sağlığınızı doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, kahvaltıda bazı besinlerden uzak durmanızı öneriyor. Çünkü bu besinler kalp hastalığı ve diyabet gibi ciddi kronik hastalıkların riskini artırıyor.
Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin altın anahtarlarından biri sağlıklı beslenme. Düzenli ve sağlıklı günlük alışkanlıklar sayesinde vücut sağlığınızı koruyabilmeniz mümkün. Ancak artan sosyal medya kullanımıyla birlikte beslenme biçimiyle ilgili pek çok yanlış bilgi de yayılıyor. Uzmanlar özellikle bu konusa herkesi uyarıyor.