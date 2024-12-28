Uzman doktor "kahvaltıda kesinlikle yemem" diyerek açıkladı: Ani kalp krizini tetikliyor

Sağlıklı olmak ve kronik hastalık riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmek gerekiyor. Özellikle güne başlarken sabah kahvaltısında yaptığınız besin tercihleri genel sağlığınızı doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, kahvaltıda bazı besinlerden uzak durmanızı öneriyor. Çünkü bu besinler kalp hastalığı ve diyabet gibi ciddi kronik hastalıkların riskini artırıyor.

Uzman doktor "kahvaltıda kesinlikle yemem" diyerek açıkladı: Ani kalp krizini tetikliyor - 1

Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin altın anahtarlarından biri sağlıklı beslenme. Düzenli ve sağlıklı günlük alışkanlıklar sayesinde vücut sağlığınızı koruyabilmeniz mümkün. Ancak artan sosyal medya kullanımıyla birlikte beslenme biçimiyle ilgili pek çok yanlış bilgi de yayılıyor. Uzmanlar özellikle bu konusa herkesi uyarıyor.

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Uzman doktor "kahvaltıda kesinlikle yemem" diyerek açıkladı: Ani kalp krizini tetikliyor - 2

Günün en önemli öğünlerinden biri olan kahvaltıda tükettiğiniz besinler vücudunuzun gün içerisindeki enerjisini belirliyor. Bu nedenle kahvaltı menünüzü mutlaka sağlıklı seçeneklerden oluşturmanız gerekiyor. Çünkü severek tükettiğiniz bazı besinler yavaş yavaş vücudunuzu zehirleyebiliyor.

Uzman doktor "kahvaltıda kesinlikle yemem" diyerek açıkladı: Ani kalp krizini tetikliyor - 3

Ünlü gastroenterolog Dr. Alan Desmond, kahvaltıda tüketildiğinde, sağlık sorunlarını artıran yiyeceği açıkladı.

Uzman doktor "kahvaltıda kesinlikle yemem" diyerek açıkladı: Ani kalp krizini tetikliyor - 4

Desmond'un açıklamalarına göre salam, sosis ve benzeri işlenmiş et ürünleri, her yıl yaklaşık 644 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Uzman doktor "kahvaltıda kesinlikle yemem" diyerek açıkladı: Ani kalp krizini tetikliyor - 5

"Bu ürünler sadece sindirim sistemi sağlığımızı tehdit etmekle kalmıyor, kalp hastalıkları ve diyabet riskini de ciddi oranda artırıyor" diyen Dr. Desmond, özellikle kolon kanseri riskine vurgu yapıyor.

Uzman doktor "kahvaltıda kesinlikle yemem" diyerek açıkladı: Ani kalp krizini tetikliyor - 6

İşlenmiş et ürünlerinin tuz oranının yüksek olması tansiyon hastalarında ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Uzman doktor "kahvaltıda kesinlikle yemem" diyerek açıkladı: Ani kalp krizini tetikliyor - 7

KAHVALTIDA NE TÜKETİLMELİ?

  • İşlenmiş et ürünlerinden mümkün olduğunca uzak durun
  • Protein ihtiyacınızı karşılamak için balık, tavuk, kuru baklagiller, sağlıklı et ürünleri ve yumurta gibi alternatif besinlere yönelin
  • B12 vitamini takviyesi konusunda mutlaka hekiminize danışın
Uzman doktor "kahvaltıda kesinlikle yemem" diyerek açıkladı: Ani kalp krizini tetikliyor - 8

SAĞLIKLI BİR KAHVALTIDA OLMASI GEREKENLER NELER?

Günün en değerli protein kaynağı: Yumurta

Yağlı tohumlardan destek: Çiğ ceviz, badem, fındık gibi…

Taze yeşillikler

Avokado, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar

Şekerli gıdalar kahvaltıda kesinlikle olmamalı!
Kahvaltı en az 20 dakika sürmeli, yavaş yavaş tüketilmeli

Uzman doktor "kahvaltıda kesinlikle yemem" diyerek açıkladı: Ani kalp krizini tetikliyor - 9


Eğer kahvaltıda çay içecekseniz demli değil açık tüketilmeli

Kahvaltıda hazır ürünler yerine ev yapımı yiyecek ve içecekler tercih edilmeli

Uzmanlar, dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerken, her bireyin kendine özgü beslenme ihtiyaçları olabileceğini, bu nedenle beslenme düzeninde yapılacak önemli değişiklikler için mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini vurguluyor.

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