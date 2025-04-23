Uzman doktor uyardı: Sağlıklı diye tüketiliyor ama kan şekerini yükseltiyor

"Smoothie’lerde şekerin doğal olması yani meyveden geliyor olması onu daha az zararlı yapmaz," diyen Cavan, bu şekerin de kan şekerini hızla yükselttiğine dikkat çekti. Smoothie haline getirilen meyveler lif açısından bir miktar fayda sağlasa da, içeceğin genel yapısı aşırı tatlı oluyor ve doyurucu özelliği azalıyor.



Dr. Cavan’ın yeni kitabında yer alan bilgilere göre, meyve suyu ve smoothie tüketimi yerine meyvenin kendisini yemek çok daha sağlıklı. Zira bu içecekler, günlük kalori alımına yüzlerce kalori ekleyebilirken, tokluk hissi vermiyor.





