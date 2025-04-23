Uzman doktor uyardı: Sağlıklı diye tüketiliyor ama kan şekerini yükseltiyor

Meyvelerden yapılan smoothielerin son yıllarda popülerliği arttı. Sağlıklı olduğu için sıklıkla tüketilen bu içeceklerle ilgili yapılan açıklama şaşırttı. Uzmanlar bu popüler içeceklerin bazı türlerinin şeker oranı bakımından sık tüketilen kola gibi gazlı içeceklerle aynı seviyede olduğunu söylüyor.

Uzman doktor uyardı: Sağlıklı diye tüketiliyor ama kan şekerini yükseltiyor - 1

Diyabet uzmanları, sağlıklı olduğu düşünülerek sıkça tüketilen meyveli smoothieler konusunda çarpıcı bir uyarıda bulundu. Dorset Üniversitesi Hastaneleri’nde görev yapan danışman Dr. David Cavan, bu popüler içeceklerin bazı türlerinin şeker oranı bakımından sık tüketile kola gibi gazlı içeceklerle aynı seviyede olduğunu açıkladı.

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Uzman doktor uyardı: Sağlıklı diye tüketiliyor ama kan şekerini yükseltiyor - 2

Dr. Cavan, birçok kişinin özellikle ev yapımı smoothielerde bile bulunan şeker miktarının farkında olmadığını belirtti. "Bazı smoothie çeşitleri bir kutu sodadaki kadar, yani yaklaşık dokuz çay kaşığı şeker içerebiliyor. Bu da kilo alımı ve diyabet riskini artırıyor," dedi.


Uzman doktor uyardı: Sağlıklı diye tüketiliyor ama kan şekerini yükseltiyor - 3

"Smoothie’lerde şekerin doğal olması yani meyveden geliyor olması onu daha az zararlı yapmaz," diyen Cavan, bu şekerin de kan şekerini hızla yükselttiğine dikkat çekti. Smoothie haline getirilen meyveler lif açısından bir miktar fayda sağlasa da, içeceğin genel yapısı aşırı tatlı oluyor ve doyurucu özelliği azalıyor.

Dr. Cavan’ın yeni kitabında yer alan bilgilere göre, meyve suyu ve smoothie tüketimi yerine meyvenin kendisini yemek çok daha sağlıklı. Zira bu içecekler, günlük kalori alımına yüzlerce kalori ekleyebilirken, tokluk hissi vermiyor.


Uzman doktor uyardı: Sağlıklı diye tüketiliyor ama kan şekerini yükseltiyor - 4

ARAŞTIRMALAR DA DESTEKLİYOR

2013 yılında yapılan bir araştırma, bütün meyve tüketiminin tip 2 diyabet riskini düşürdüğünü, buna karşılık meyve suyu tüketiminin riski artırdığını ortaya koydu. Özellikle haftada üç kez meyve suyu yerine meyve yiyen bireylerde diyabet riskinin %7 azaldığı tespit edildi.


Uzman doktor uyardı: Sağlıklı diye tüketiliyor ama kan şekerini yükseltiyor - 5

DİYABET RİSKİ HIZLA ARTIYOR

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) verilerine göre, ülkede yetişkinlerin üçte ikisi fazla kilolu ya da obez. Diabetes UK tarafından yayımlanan son rapor, 40 yaş altındaki bireylerde tip 2 diyabet oranlarının %40 oranında arttığını gösteriyor. Ülkede şu an 4,6 milyondan fazla kişi diyabetle yaşıyor ve uzmanlar 1,3 milyon kişinin daha henüz teşhis edilmediğini düşünüyor.


Uzman doktor uyardı: Sağlıklı diye tüketiliyor ama kan şekerini yükseltiyor - 6

Dr. Cavan, şekerli içeceklerin özellikle hastalığı remisyonda olan tip 2 diyabet hastaları için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. “Bu şekilde şeker tüketmeye devam ederseniz, diyabetle baş etmenin mümkün olmadığını bile söyleyebilirim,” diyen uzman, gazlı içeceklerden vazgeçemeyenlerin en azından şeker yerine yapay tatlandırıcı içeren diyet versiyonları tercih etmesini önerdi. “Tatlandırıcılar da bazı riskler barındırır, ancak şekerden çok daha iyi bir alternatiftir,” diye ekledi.

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