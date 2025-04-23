Uzman doktor uyardı: Sağlıklı diye tüketiliyor ama kan şekerini yükseltiyor
Meyvelerden yapılan smoothielerin son yıllarda popülerliği arttı. Sağlıklı olduğu için sıklıkla tüketilen bu içeceklerle ilgili yapılan açıklama şaşırttı. Uzmanlar bu popüler içeceklerin bazı türlerinin şeker oranı bakımından sık tüketilen kola gibi gazlı içeceklerle aynı seviyede olduğunu söylüyor.
Diyabet uzmanları, sağlıklı olduğu düşünülerek sıkça tüketilen meyveli smoothieler konusunda çarpıcı bir uyarıda bulundu. Dorset Üniversitesi Hastaneleri’nde görev yapan danışman Dr. David Cavan, bu popüler içeceklerin bazı türlerinin şeker oranı bakımından sık tüketile kola gibi gazlı içeceklerle aynı seviyede olduğunu açıkladı.