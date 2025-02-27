Uzmanı açıkladı: 1 gece bile uykusuz kalmanın şok edici etkisi

Bilim insanları, tek bir gecelik kötü uykunun bağışıklık sistemine zarar verebileceğini ortaya koydu. Yeterince uyumamanın obezite, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini artırdığı uzun zamandır biliniyor. Ancak, raştırmacılar, yalnızca bir gecelik huzursuz uykunun vücuttaki iltihabı artırıp, doğal savunma mekanizmalarını zayıflattığını söylüyor.

Uzmanı açıkladı: 1 gece bile uykusuz kalmanın şok edici etkisi - 1

Normal uyku sırasında insanlar kan basıncında düşüş ve damar gevşemesi yaşarken, araştırmalar, bir gecelik kötü uykunun vücudun hayati bağışıklık hücrelerini etkilediğini gösteriyor. Monosit olarak bilinen bu bağışıklık hücreleri, mikroplara ve virüslerle savaşmak için kritik öneme sahiptir.


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Uzmanı açıkladı: 1 gece bile uykusuz kalmanın şok edici etkisi - 2

DailyMail'de yer alan habere göre; Çalışmayı yöneten Dr. Fatema Al-Rashed, "Bulgularımız, düzenli uyku eksikliğinin büyüyen bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve bu durumun bağışıklık sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini gösteriyor," dedi.

Küçük çaplı bir araştırmada, sağlıklı vücut kitle indeksine sahip beş gönüllü 24 saat boyunca takip edildi. Uyku öncesi ve sonrası kan örnekleri alındı ve bir gecelik uyku eksikliğinin monosit profillerini değiştirdiği gözlendi. İnflamasyon sinyalleri algılayan ve bu sinyallere yanıt veren monositlerin sayısı arttı. Ancak, bu tür iltihaplanmaların kronik hale gelmesi, sağlıklı dokulara zarar verebilir.


Uzmanı açıkladı: 1 gece bile uykusuz kalmanın şok edici etkisi - 3

OBEZİTE VE UYKU KALİTESİNİN İLİŞKİSİ

Çalışmanın ikinci aşamasında, 237 sağlıklı yetişkinin katılımıyla yapılan bir araştırmada, obezite ile uyku kalitesi arasında doğrudan bir ilişki bulundu. Obez bireylerin, daha düşük uyku kalitesine ve yüksek inflamasyon seviyelerine sahip olduğu saptandı.

Dr. Al-Rashed, "Bu bulgular, obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi inflamasyona bağlı rahatsızlıkların etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir," dedi. Ayrıca, uyku kalitesinin iyileştirilmesinin iltihabı azaltabileceği ve sağlık sonuçlarını iyileştirebileceği öne sürülüyor.


Uzmanı açıkladı: 1 gece bile uykusuz kalmanın şok edici etkisi - 4

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere'de her altı kişiden biri uykusuzluk çekiyor. Ancak, bu kişilerin yüzde 65'i uyku sorunları için profesyonel yardım almadığını belirtiyor. The Sleep Charity tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, her on kişiden dokuzu bir tür uyku sorunu yaşıyor.


Uzmanı açıkladı: 1 gece bile uykusuz kalmanın şok edici etkisi - 5

UYKU DÜZENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Düzenli uyku saati uygulamak, gün boyunca aktif kalmak ve uyumak için sessiz bir ortam oluşturmak, iyi bir uyku hijyenini sağlamak için yapılması gerekenler arasında yer alıyor. Ayrıca, yatmadan bir saat önce ekran süresini sınırlamak, kafein alımını azaltmak ve akşamları alkol tüketimini sınırlamak uyku kalitesini artırabilir.

Yeterli Uyku Süresi

Okul öncesi (3-5 yaş): 10-13 saat
Okul çağı (6-13 yaş): 9-11 saat
Ergenlik (14-17 yaş): 8-10 saat
Genç yetişkin (18-25 yaş): 7-9 saat
Yetişkin (26-64 yaş): 7-9 saat
Yaşlı yetişkin (65+): 7-8 saat
Uyku Kalitesini Artırmak İçin İpuçları


Uzmanı açıkladı: 1 gece bile uykusuz kalmanın şok edici etkisi - 6

Ekran süresini sınırlayın: Yatmadan bir saat önce elektronik cihaz kullanımını azaltın.

Zihninizi rahatlatın: Uyumadan önce gününüzü planlayın, bir liste yapın.

Kafein alımını sınırlayın: Öğleden sonra kafein alımını engelleyin.

Odanın sıcaklığını ayarlayın: Yatak odasının serin ve rahat olmasına dikkat edin.

Alkol tüketimini sınırlayın: Akşamları alkol alımını sınırlayın.

D vitamini takviyesi yapın: D vitamini uyku üzerinde etkili olabilir.

Magnezyum ve çinko alın: Magnezyum açısından zengin besinler tüketin.

Düzenli ve kaliteli uyku, bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yanı sıra genel sağlığımızı da iyileştirebilir. Uykusuzluğun neden olduğu sağlık sorunlarının önlenmesi için uyku hijyenine özen göstermek büyük önem taşıyor.

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