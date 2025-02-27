Uzmanı açıkladı: 1 gece bile uykusuz kalmanın şok edici etkisi
Bilim insanları, tek bir gecelik kötü uykunun bağışıklık sistemine zarar verebileceğini ortaya koydu. Yeterince uyumamanın obezite, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini artırdığı uzun zamandır biliniyor. Ancak, raştırmacılar, yalnızca bir gecelik huzursuz uykunun vücuttaki iltihabı artırıp, doğal savunma mekanizmalarını zayıflattığını söylüyor.
Normal uyku sırasında insanlar kan basıncında düşüş ve damar gevşemesi yaşarken, araştırmalar, bir gecelik kötü uykunun vücudun hayati bağışıklık hücrelerini etkilediğini gösteriyor. Monosit olarak bilinen bu bağışıklık hücreleri, mikroplara ve virüslerle savaşmak için kritik öneme sahiptir.