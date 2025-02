Uzmanı açıkladı: 1 gece bile uykusuz kalmanın şok edici etkisi

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere'de her altı kişiden biri uykusuzluk çekiyor. Ancak, bu kişilerin yüzde 65'i uyku sorunları için profesyonel yardım almadığını belirtiyor. The Sleep Charity tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, her on kişiden dokuzu bir tür uyku sorunu yaşıyor.