Uzmanı açıkladı: 4 besin ömrü uzatıyor, 2 besin erken ölüm nedeni

Araştırmaya göre, PHD’yi en yakın şekilde takip edenlerin ölüm riski, diyetin en alt seviyesinde yer alanlara göre %22 daha düşük. Akdeniz diyeti uygulayanlar ise, en üst üçte birde yer alan kişilerin ölüm riskini, en alt üçte birdekilere göre %21 oranında azaltıyor. Ancak araştırmacılar, Akdeniz diyetinin PHD'nin bazı bileşenlerine (özellikle meyveler, süt ürünleri, doymamış yağlar) ve kuruyemişlere yer verilmesinin, 'bağımsız olarak daha düşük ölüm oranlarıyla ilişkili' olduğunu da belirttiler.





