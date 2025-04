Uzmanı açıkladı: 4 besin ömrü uzatıyor, 2 besin erken ölüm nedeni

Yardımcı doçent olan Dr. Mercedes Sotos Prieto, “Diyete daha fazla uyum, her türlü nedene bağlı ölüm oranının düşmesiyle ilişkilidir,” dedi. Araştırma, ortalama 48 yaşındaki 11 binden fazla yetişkinin beslenme alışkanlıklarını izledi. Katılımcılara, gezegen sağlığı odaklı diyeti (Gezegensel Sağlık Diyeti - PHD) ve Akdeniz diyetine ne kadar bağlı oldukları konusunda puanlar verildi.



Gezegensel Sağlık Diyeti (PHD), hastalık risklerini azaltmayı ve tarımın çevresel etkilerini (iklim değişikliği ve doğal dünya üzerindeki etkiler) minimize etmeyi amaçlayan bitki ağırlıklı, et ve süt ürünleri tüketimi sınırlı bir diyettir. Bu diyetin, günde yaklaşık 2.500 kalori tüketmeye dayalı olduğu belirtiliyor. Akdeniz diyeti ise, yağsız kırmızı et ve alkol sınırlı, orta miktarda süt ürünleri, meyve, sebze, tam tahıllar, zeytinyağı, yağlı balıklar, kuruyemişler, tohumlar ve bakliyatlar içeriyor.