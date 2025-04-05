Uzmanı açıkladı: 4 besin ömrü uzatıyor, 2 besin erken ölüm nedeni

Yeni bir araştırma, meyve, süt ve kuruyemişten zengin bir beslenme düzeninin, 100 yaşına kadar yaşama şansı sunabileceğini öne sürüyor. Akdeniz tarzı beslenme, yıllardır İtalyanlar ve İspanyolların uzun ve sağlıklı yaşamlarının, obezite ve beslenmeye bağlı hastalıkların düşük oranla görüldüğü bölgelerdeki beslenme alışkanlıkları arasında öne çıkıyor.

Uzmanı açıkladı: 4 besin ömrü uzatıyor, 2 besin erken ölüm nedeni - 1

İspanyol bilim insanları, yağsız et, kümes hayvanları, tahıllar, bol miktarda meyve ve sebze içeren Akdeniz diyetine düzenli olarak uymanın, erken ölüm riskini %20 oranında azaltabileceğini keşfetti.

DÜNYA HABERLERİ

Uzmanı açıkladı: 4 besin ömrü uzatıyor, 2 besin erken ölüm nedeni - 2

Ancak araştırma, özellikle dört besinin – meyveler, süt ürünleri, kuruyemişler ve doymamış yağlar (zeytinyağı veya ayçiçeği yağı gibi) – erken ölüm riskini azaltmada en etkili faktörler olduğunu vurguluyor.


Uzmanı açıkladı: 4 besin ömrü uzatıyor, 2 besin erken ölüm nedeni - 3

Gazlı içecekler ve hamur işlerinin düzenli tüketiminin ise erken ölüm riskini artırdığı gözlemlendi. Araştırmanın önemli bulguları, halkı sağlık açısından önemli avantajlar ve daha düşük erken ölüm riski sağladığı için Akdeniz diyetini benimsemeye teşvik ediyor.


Uzmanı açıkladı: 4 besin ömrü uzatıyor, 2 besin erken ölüm nedeni - 4

Yardımcı doçent olan Dr. Mercedes Sotos Prieto, “Diyete daha fazla uyum, her türlü nedene bağlı ölüm oranının düşmesiyle ilişkilidir,” dedi. Araştırma, ortalama 48 yaşındaki 11 binden fazla yetişkinin beslenme alışkanlıklarını izledi. Katılımcılara, gezegen sağlığı odaklı diyeti (Gezegensel Sağlık Diyeti - PHD) ve Akdeniz diyetine ne kadar bağlı oldukları konusunda puanlar verildi.

Gezegensel Sağlık Diyeti (PHD), hastalık risklerini azaltmayı ve tarımın çevresel etkilerini (iklim değişikliği ve doğal dünya üzerindeki etkiler) minimize etmeyi amaçlayan bitki ağırlıklı, et ve süt ürünleri tüketimi sınırlı bir diyettir. Bu diyetin, günde yaklaşık 2.500 kalori tüketmeye dayalı olduğu belirtiliyor. Akdeniz diyeti ise, yağsız kırmızı et ve alkol sınırlı, orta miktarda süt ürünleri, meyve, sebze, tam tahıllar, zeytinyağı, yağlı balıklar, kuruyemişler, tohumlar ve bakliyatlar içeriyor.


Uzmanı açıkladı: 4 besin ömrü uzatıyor, 2 besin erken ölüm nedeni - 5

Araştırmaya göre, PHD’yi en yakın şekilde takip edenlerin ölüm riski, diyetin en alt seviyesinde yer alanlara göre %22 daha düşük. Akdeniz diyeti uygulayanlar ise, en üst üçte birde yer alan kişilerin ölüm riskini, en alt üçte birdekilere göre %21 oranında azaltıyor. Ancak araştırmacılar, Akdeniz diyetinin PHD'nin bazı bileşenlerine (özellikle meyveler, süt ürünleri, doymamış yağlar) ve kuruyemişlere yer verilmesinin, 'bağımsız olarak daha düşük ölüm oranlarıyla ilişkili' olduğunu da belirttiler.


Uzmanı açıkladı: 4 besin ömrü uzatıyor, 2 besin erken ölüm nedeni - 6

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANLARININ UZUN ÖMÜRLERİNİN SIRRI

Dünyanın en yaşlı insanı unvanı, 122 yıl 164 gün yaşayan Fransız Jeanne Louise Calment'e ait. Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın 116 yaşına kadar yaşadığı, İngiltere'den 115 yaşındaki Ethel Caterham’ın ise uzun ömrünü "kimseyle tartışmamaya, dinlemeye ve istediğimi yapmaya" bağladığı biliniyor.

Uzmanı açıkladı: 4 besin ömrü uzatıyor, 2 besin erken ölüm nedeni - 7

Uzmanlar, "Mavi Bölgeler" olarak adlandırılan bölgelerde yaşayan uzun ömürlü insanların sırlarının arasında, düzenli fiziksel aktivite, çeşitli beslenme, sosyal bağlar ve yaşam amacı bulmanın yer aldığını vurguluyor.

Araştırmanın bulguları, sağlıklı beslenmenin, hem bireysel sağlık hem de çevre sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ortaya koyuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER