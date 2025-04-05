Uzmanı açıkladı: 4 besin ömrü uzatıyor, 2 besin erken ölüm nedeni
Yeni bir araştırma, meyve, süt ve kuruyemişten zengin bir beslenme düzeninin, 100 yaşına kadar yaşama şansı sunabileceğini öne sürüyor. Akdeniz tarzı beslenme, yıllardır İtalyanlar ve İspanyolların uzun ve sağlıklı yaşamlarının, obezite ve beslenmeye bağlı hastalıkların düşük oranla görüldüğü bölgelerdeki beslenme alışkanlıkları arasında öne çıkıyor.
İspanyol bilim insanları, yağsız et, kümes hayvanları, tahıllar, bol miktarda meyve ve sebze içeren Akdeniz diyetine düzenli olarak uymanın, erken ölüm riskini %20 oranında azaltabileceğini keşfetti.