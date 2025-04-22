Uzmanı açıkladı: Bağırsak kanseri riskini azaltabilir

“Güneş vitamini” olarak da bilinen D vitamini, hem doğal yollarla (güneş ışığı, balık, yumurta sarısı gibi besinler) hem de uygun fiyatlı takviyelerle alınabiliyor. Ancak araştırmacılar, pek çok kişide bu önemli vitaminin eksik olduğunu söylüyor.



BÜYÜK FARK YARATABİLİR



Nutrients dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, her 2,5 mikrogramlık D vitamini artışı, kolon kanseri riskini %4 oranında azaltıyor. NHS ise her yetişkinin ve 1 yaş üzerindeki çocukların günde 10 mikrogram D vitamini alması gerektiğini belirtiyor.