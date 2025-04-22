Uzmanı açıkladı: Bağırsak kanseri riskini azaltabilir

Kolon kanserine karşı umut veren yeni bir araştırmaya göre, D vitamini takviyesi bu hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynayabilir. Macaristan'da bilim insanları tarafından yapılan ve 1,3 milyondan fazla kişiyi kapsayan geniş çaplı analiz, yeterli düzeyde D vitamini alan bireylerde kolon kanseri riskinin yüzde 25 ila yüzde 58 oranında daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Uzmanı açıkladı: Bağırsak kanseri riskini azaltabilir - 1

“Güneş vitamini” olarak da bilinen D vitamini, hem doğal yollarla (güneş ışığı, balık, yumurta sarısı gibi besinler) hem de uygun fiyatlı takviyelerle alınabiliyor. Ancak araştırmacılar, pek çok kişide bu önemli vitaminin eksik olduğunu söylüyor.

BÜYÜK FARK YARATABİLİR

Nutrients dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, her 2,5 mikrogramlık D vitamini artışı, kolon kanseri riskini %4 oranında azaltıyor. NHS ise her yetişkinin ve 1 yaş üzerindeki çocukların günde 10 mikrogram D vitamini alması gerektiğini belirtiyor.

DÜNYA HABERLERİ

Uzmanı açıkladı: Bağırsak kanseri riskini azaltabilir - 2

Kolon kanserinin özellikle genç yetişkinlerde gizemli bir şekilde artış gösterdiği bir dönemde gelen bu bulgular dikkat çekici. Son 30 yılda 25-49 yaş aralığında görülen kolon kanseri teşhislerinde %80’e varan artış yaşandı. İngiltere’de her yıl bu yaş grubunda yaklaşık 2.600 yeni vaka tespit ediliyor.


Uzmanı açıkladı: Bağırsak kanseri riskini azaltabilir - 3

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise D vitamini seviyesinin sadece hastalığa yakalanma riskini değil, aynı zamanda tedavi sürecini de etkilediği. Yüksek D vitamini düzeyine sahip ileri evre kolon kanseri hastalarının tedaviye daha iyi yanıt verdiği ve ortalama iki ay daha uzun yaşadığı belirlendi.


Uzmanı açıkladı: Bağırsak kanseri riskini azaltabilir - 4

Macaristan’daki Semmelweis Üniversitesi’nden çalışmanın baş yazarı Prof. Dr. János Tamás Varga, “D vitamini, kolon kanserinin hem önlenmesinde hem de tedavisinde kritik bir rol oynayabilir,” diyerek, dozajın ve bireysel farklılıkların önemine dikkat çekti.


Uzmanı açıkladı: Bağırsak kanseri riskini azaltabilir - 5

DİKKAT: EKSİKLİK YAYGIN, FAZLASI ZARAR

Araştırmada, Avrupa’daki bireylerin yaklaşık %40’ının D vitamini eksikliği yaşadığı, %13’ünün ise ciddi eksiklik sınırında olduğu belirtildi. Özellikle güneş ışığının sınırlı olduğu kış aylarında, İngiliz yetişkinlerin beşte ikisinde eksiklik gözlenebiliyor.

Öte yandan uzmanlar, takviye alırken aşırıya kaçmanın da tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor. NHS, doktor tavsiyesi olmadan günde 100 mikrogramdan fazla D vitamini alınmamasını öneriyor. Aşırı D vitamini alımı, kalsiyum fazlalığına (hiperkalsemi) neden olarak kemik zayıflığına, böbrek ve kalp hasarına yol açabiliyor.


Uzmanı açıkladı: Bağırsak kanseri riskini azaltabilir - 6

Her ne kadar bulgular umut verici olsa da, D vitamini ile kanser önleme arasındaki ilişki bilim dünyasında hâlâ tartışmalı. İngiltere merkezli yardım kuruluşu Cancer Research UK, D vitamini eksikliğinin kanser riskini artırdığına dair henüz kesin bir kanıt olmadığını, ancak araştırmaların sürdüğünü belirtiyor.


Uzmanı açıkladı: Bağırsak kanseri riskini azaltabilir - 7

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ

Uzmanlar, kolon kanserinin erken teşhisinin hayat kurtardığını hatırlatıyor. Dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, dışkıda kan, açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgunluk, karın ağrısı ve şişkinlik yer alıyor.

ÖNEMLİ! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için takviye ürünler kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

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