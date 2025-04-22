Uzmanı açıkladı: Bağırsak kanseri riskini azaltabilir
Kolon kanserine karşı umut veren yeni bir araştırmaya göre, D vitamini takviyesi bu hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynayabilir. Macaristan'da bilim insanları tarafından yapılan ve 1,3 milyondan fazla kişiyi kapsayan geniş çaplı analiz, yeterli düzeyde D vitamini alan bireylerde kolon kanseri riskinin yüzde 25 ila yüzde 58 oranında daha düşük olduğunu ortaya koydu.
“Güneş vitamini” olarak da bilinen D vitamini, hem doğal yollarla (güneş ışığı, balık, yumurta sarısı gibi besinler) hem de uygun fiyatlı takviyelerle alınabiliyor. Ancak araştırmacılar, pek çok kişide bu önemli vitaminin eksik olduğunu söylüyor.
BÜYÜK FARK YARATABİLİR
Nutrients dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, her 2,5 mikrogramlık D vitamini artışı, kolon kanseri riskini %4 oranında azaltıyor. NHS ise her yetişkinin ve 1 yaş üzerindeki çocukların günde 10 mikrogram D vitamini alması gerektiğini belirtiyor.