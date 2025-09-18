Uzmanı açıkladı: Beyin sisi ve Alzheimer arasındaki 5 temel fark

Demans uzmanları, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan “beyin sisi” ile Alzheimer hastalığının erken belirtilerinin birbirinden ayırt edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Alzheimer’s Research UK verilerine göre, 2022’de İngiltere’de bunama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 261’e yükseldi. Bir önceki yıl bu sayı 69 bin 178 olarak kaydedilmişti. Artış, Alzheimer’ın ülkedeki en büyük ölüm nedeni haline geldiğini ortaya koyuyor.

DailyMail'de yer alan habere göre; Alzheimer’s Research UK'tan Emma Taylor, The Sun’a yaptığı açıklamada, zararsız beyin sisi ile Alzheimer’ın erken evreleri arasındaki farkları anlattı. Taylor’a göre, beyin sisi çoğu zaman geçici ve geri döndürülebilirken, Alzheimer ilerleyici bir hastalık olmasıyla ayrışıyor.

Taylor, bu iki durumu ayırt etmek için beş temel davranışa dikkat çekti:

Odaya girince sebebini unutmak,

Anahtarları kaybetmek,

Doğru kelimeyi bulmakta zorlanmak,

Randevuları unutmak,

Konuşmaları takip etmekte güçlük çekmek.

Uzman, bu davranışların Alzheimer hastalarında daha yoğun, kalıcı ve sıra dışı biçimlerde ortaya çıktığını belirtti. Örneğin, anahtarların buzdolabı gibi alışılmadık yerlere bırakılması veya yaygın kelimelerin unutularak alakasız sözcüklerin kullanılması, Alzheimer ihtimaline işaret edebiliyor.

“BEYİN SİSİ TEDAVİ EDİLEBİLİR”

Taylor, beyin sisinin her yaşta görülebileceğini ve genellikle stres, yorgunluk ya da hormonal değişikliklerden kaynaklandığını vurguladı. Ancak Alzheimer’da unutkanlık, hatırlatmalara rağmen düzelmezken, beyin sisinde kişi hatırlatıldığında bilgiyi geri getirebiliyor.

Alzheimer Derneği Kıdemli Bilgi Sorumlusu Dr. Simon Wheeler da beyin sisinin tek başına bir hastalık olmadığını, menopoz, kronik ağrı ve yorgunluk sendromu gibi rahatsızlıkların belirtisi olabileceğini söyledi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Uzmanlar, Alzheimer’ın tedavi edilemeyen bir hastalık olduğunun altını çizerken, erken teşhisin semptomların yönetilmesinde büyük önem taşıdığını hatırlatıyor. Görme, işitme ve koku duyusundaki değişiklikler ile mekânsal farkındalık sorunları da demansın erken belirtileri arasında yer alabiliyor.

Taylor, ailelerin şüpheli durumlarda bir “davranış günlüğü” tutarak doktorla paylaşmasını önerdi. Ayrıca Alzheimer’s Research UK’nin hastalıkla ilgili rehberlerinin, ailelerin bu zor süreçte iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini belirtti.


KADINLARDA DAHA YAYGIN

İngiltere’de yaklaşık 944 bin, ABD’de ise 7 milyon kişinin demansla yaşadığı tahmin ediliyor. Alzheimer Araştırmaları’na göre İngiltere’de teşhis konulanların yüzde 62’sini kadınlar oluşturuyor. Taylor, östrojen seviyelerindeki düşüşün kadınlarda Alzheimer riskini artırdığını ifade etti.

Alzheimer Derneği’nin verilerine göre, demansın İngiltere’ye yıllık maliyeti 42 milyar sterlin. Yaşlanan nüfus nedeniyle bu maliyetin önümüzdeki 15 yılda 90 milyar sterline çıkması bekleniyor.

