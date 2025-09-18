Uzmanı açıkladı: Beyin sisi ve Alzheimer arasındaki 5 temel fark

Alzheimer’s Research UK verilerine göre, 2022’de İngiltere’de bunama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 261’e yükseldi. Bir önceki yıl bu sayı 69 bin 178 olarak kaydedilmişti. Artış, Alzheimer’ın ülkedeki en büyük ölüm nedeni haline geldiğini ortaya koyuyor.



DailyMail'de yer alan habere göre; Alzheimer’s Research UK'tan Emma Taylor, The Sun’a yaptığı açıklamada, zararsız beyin sisi ile Alzheimer’ın erken evreleri arasındaki farkları anlattı. Taylor’a göre, beyin sisi çoğu zaman geçici ve geri döndürülebilirken, Alzheimer ilerleyici bir hastalık olmasıyla ayrışıyor.