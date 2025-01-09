Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı?
Karşı cinsle yaşanan bir tartışma, erkeklerle kadınların farklı düşünce yapılarına sahip olduğu hissini uyandırabilir. Cambridge Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, bu algıyı bilimsel olarak destekler nitelikte. Araştırma, erkek ve kadın beyinlerinin doğuştan itibaren farklı bir yapıya sahip olduğunu öne sürüyor.
Yenidoğan beyin anatomisi üzerine yapılmış en geniş kapsamıyla dikkat çeken bu araştırmada, bilim insanları 514 bebeğin beyin taramalarını gerçekleştirdi.