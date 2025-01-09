Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı?

Cambridge Üniversitesi’nden Profesör Simon Baron-Cohen ise, “Bu farklılıklar, erkek ya da kadın beyinlerinin daha iyi veya daha kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak otizm gibi nöroçeşitlilik üzerine yapılan çalışmalar için kritik bir bilgi sağlayabilir,” dedi.