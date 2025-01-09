Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı?

Karşı cinsle yaşanan bir tartışma, erkeklerle kadınların farklı düşünce yapılarına sahip olduğu hissini uyandırabilir. Cambridge Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, bu algıyı bilimsel olarak destekler nitelikte. Araştırma, erkek ve kadın beyinlerinin doğuştan itibaren farklı bir yapıya sahip olduğunu öne sürüyor.

Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı? - 1

Yenidoğan beyin anatomisi üzerine yapılmış en geniş kapsamıyla dikkat çeken bu araştırmada, bilim insanları 514 bebeğin beyin taramalarını gerçekleştirdi.

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Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı? - 2

Bulgulara göre, kız bebeklerin beyinlerinde daha fazla gri madde bulunurken, erkek bebeklerin beyinlerinde beyaz madde daha yoğundu.

Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı? - 3

Gri madde, beyindeki hafıza, duygular ve bilgi işleme gibi zihinsel fonksiyonlarla ilişkili olup daha çok kortekste yer alıyor. Beyaz madde ise sinyallerin hızlanmasını sağlayan ve bilgiyi işleme açısından kritik olan bir yapıdır.

Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı? - 4

Araştırmanın başyazarı Yumnah Khan, “Doğumda belirlenen cinsiyet farklılıklarının birçoğunun yetişkinliğe kadar uzandığını görüyoruz,” dedi. Araştırmaya göre, kız bebeklerin hafıza ve duygusal düzenlemeyle ilgili gri madde alanları daha geniştir. Erkek bebeklerin ise duyusal işlem ve motor kontrolle ilgili gri madde bölgeleri daha büyüktür.

Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı? - 5

Duyusal işlem, vücudun duyular aracılığıyla gelen bilgileri algılama ve yorumlama şeklini ifade ederken, motor kontrol hareketlerin düzenlenmesi ya da yönlendirilmesi becerisini kapsar.

Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı? - 6

Bu bulgular, erkeklerin fiziksel çevreye daha fazla farkındalık gösterme ve yön bulma konularında daha iyi olabileceğini, kadınların ise duygusal farkındalık ve hafıza işlemede öne çıkabileceğini öne sürüyor.

Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı? - 7

DOĞUM ÖNCESİ FARKLILIKLAR VE ÇEVRESEL ETKİLER

Khan, “Bu farklılıklar doğum öncesi beyin gelişimi sırasındaki biyolojik cinsiyet farklılıklarından kaynaklanabilir,” diyerek çevresel deneyimlerin bu farklılıkları zamanla şekillendirebileceğine işaret etti.

Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı? - 8

ARAŞTIRMA TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Araştırmanın ortak yazarlığını yürüten Dr. Alex Tsompanidis, “Beyindeki farklılıkların cinsiyetler arasında genel boyut farkından değil, beyne özgü yapısal farklılıklardan kaynaklandığını doğrulamak için ek faktörleri de hesaba kattık” dedi.

Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı? - 9

Farklı çalışmalar ise bu bulguların ötesinde yorumlar sunuyor. 2021 yılında Rosalind Franklin Tıp ve Bilim Üniversitesi uzmanları, erkek ve kadın beyinleri arasında anlamlı bir fark olmadığını bildirdi. Baş yazar Dr. Lise Eliot, “Beyindeki farklılıklar daha çok beyin büyüklüğüne bağlıdır,” dedi.

Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı? - 10

Öte yandan, 2017’de kadınların prefrontal korteksinde daha yüksek aktiviteye sahip olduğunu belirten bir başka araştırma, kadınların odaklanma ve dürtü kontrolünde daha öne çıkabileceğini göstermişti.

Uzmanı açıkladı: Erkek ve kadın beyinleri farklı mı? - 11

Cambridge Üniversitesi’nden Profesör Simon Baron-Cohen ise, “Bu farklılıklar, erkek ya da kadın beyinlerinin daha iyi veya daha kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak otizm gibi nöroçeşitlilik üzerine yapılan çalışmalar için kritik bir bilgi sağlayabilir,” dedi.

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