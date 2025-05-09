Uzmanı açıkladı: Kahve içince neden tuvalete gitme ihtiyacı hissedersiniz?

BAĞIRSAKLARI KORUYOR

Kahvenin bağırsaklara olan faydası burada bitmiyor. İçeriğinde bol miktarda bulunan polifenoller (özellikle klorojenik asit), bağırsak bakterileri tarafından kinik aside dönüştürülerek antioksidan etkiler sağlıyor. Uzmanlar, bu bileşiklerin bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkiler taşıyabileceğini de vurguluyor.



Polifenollerin ayrıca prebiyotik özellikler taşıdığı ve faydalı bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik ettiği biliniyor. Bu bakteriler sindirimi kolaylaştırıyor ve bağışıklık sistemini destekliyor. Gastroenteroloji Profesörü Dr. David M. Poppers, “Çeşitli bir bağırsak mikrobiyomu, genel sağlık ve iltihapla savaş açısından oldukça önemli. Hatta bazı çalışmalar uzun ömürle bile ilişkilendiriyor,” diyor.