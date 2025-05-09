Uzmanı açıkladı: Kahve içince neden tuvalete gitme ihtiyacı hissedersiniz?

Günün her saati severek tüketilen kahvenin vücuda bir faydası daha ortaya çıktı. Düzenli olarak her gün tüketilen kahve bağırsak sağlığınızı koruyabilir. Kahvenin içinde bol miktarda bulunan polifenoller (özellikle klorojenik asit), bağırsak bakterileri tarafından kinik aside dönüştürülerek antioksidan etkiler sağlıyor.

Uzmanı açıkladı: Kahve içince neden tuvalete gitme ihtiyacı hissedersiniz? - 1

Son yıllarda sağlık yararlarıyla öne çıkan kahve, şimdi de bağırsak mikrobiyomu üzerindeki olumlu etkileriyle gündemde. Nature Microbiology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, kahve tüketiminin bağırsaklarda faydalı bir bakteri olan Lawsonibacter asaccharolyticus’un artışıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

DÜNYA HABERLERİ

Uzmanı açıkladı: Kahve içince neden tuvalete gitme ihtiyacı hissedersiniz? - 2

Araştırmacılar, hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve içen bireylerde bu bakteriye daha sık rastlandığını belirtiyor.

Laboratuvar ortamında yapılan ayrı bir çalışmada ise kahvenin bu türün büyümesini desteklediği doğrulandı. 2018’de keşfedilen L. asaccharolyticus, hâlâ tam olarak çözülememiş olsa da, oksidatif stresi ve iltihabı azaltan antioksidan kinik asitle bağlantılı olması dikkat çekiyor.


Uzmanı açıkladı: Kahve içince neden tuvalete gitme ihtiyacı hissedersiniz? - 3

BAĞIRSAKLARI KORUYOR

Kahvenin bağırsaklara olan faydası burada bitmiyor. İçeriğinde bol miktarda bulunan polifenoller (özellikle klorojenik asit), bağırsak bakterileri tarafından kinik aside dönüştürülerek antioksidan etkiler sağlıyor. Uzmanlar, bu bileşiklerin bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkiler taşıyabileceğini de vurguluyor.

Polifenollerin ayrıca prebiyotik özellikler taşıdığı ve faydalı bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik ettiği biliniyor. Bu bakteriler sindirimi kolaylaştırıyor ve bağışıklık sistemini destekliyor. Gastroenteroloji Profesörü Dr. David M. Poppers, “Çeşitli bir bağırsak mikrobiyomu, genel sağlık ve iltihapla savaş açısından oldukça önemli. Hatta bazı çalışmalar uzun ömürle bile ilişkilendiriyor,” diyor.

Uzmanı açıkladı: Kahve içince neden tuvalete gitme ihtiyacı hissedersiniz? - 4

KAHVE NEDEN TUVALETE ÇIKMA İHTİYACINI TETİKLİYOR?

Kahve içtikten sonra bağırsak hareketlerinde artış yaşanması yaygın bir durum. Bu etki, yalnızca kafeinle sınırlı değil. Kafeinsiz kahvenin de benzer etkiler gösterdiği belirtiliyor. Dr. Poppers, kahvenin içerdiği polifenoller ve kinik asidin sindirim sistemi hareketlerini artırabileceğini ifade ediyor.

Ancak uzmanlar, faydalı etkilerine rağmen kahvenin aşırı tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Günde 400 mg’dan fazla kafein alımı, bazı kişilerde kaygı, çarpıntı ve baş ağrısı gibi yan etkilere yol açabiliyor.

Uzmanı açıkladı: Kahve içince neden tuvalete gitme ihtiyacı hissedersiniz? - 5

Kahvenin tadını sevmeyenler veya kafeinden uzak durmak isteyenler için de iyi haberler var. Rutgers Üniversitesi’nden Gıda Bilimi Uzmanı Dr. Diana Roopchand, kahvede bulunan klorojenik asidin çay, kabak, brokoli, bamya ve patlıcan gibi sebzelerde de bulunduğunu belirtiyor. Bu bitkisel gıdalar, kahveye benzer antioksidan faydalar sağlayabilir.


Uzmanı açıkladı: Kahve içince neden tuvalete gitme ihtiyacı hissedersiniz? - 6

Sonuç olarak, kahve bağırsak mikrobiyomunu destekleme potansiyeliyle dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, fermente gıdalar gibi diğer sağlıklı besinlerin de bu konuda önemli bir rol oynadığını ve kahvenin mucizevi bir çözüm olmadığını vurguluyor.

Uzmanı açıkladı: Kahve içince neden tuvalete gitme ihtiyacı hissedersiniz? - 7

NE KADAR KAHVE TÜKETİLMELİ?

Sağlıklı bir yetişkin için günde 3-4 fincan filtre kahve (yaklaşık 300-400 mg kafein) genellikle güvenli kabul edilir.

DAHA FAZLA GÖSTER