Uzmanı açıkladı: Vücuttaki eksikliğinin hayati önemi var

Dr. Grant, “D vitamini eksikliği kas güçsüzlüğüne yol açabilir. Bu nedenle her yaştan insanın sağlıklı bir beslenme alışkanlığı benimsemesi önemli. Özellikle yaşlı bireylerde düşme riski daha yüksek olabiliyor,” ifadelerini kullandı.



D vitamini, yağlı balık, kırmızı et ve yumurta sarısı gibi besinlerde doğal olarak bulunurken, vücut güneş ışığına maruz kaldığında da üretiliyor. Bu nedenle ‘güneş vitamini’ olarak da biliniyor. Dr. Grant, yaz mevsiminin sona ermesi ve İngiltere genelinde fırtınalı hava koşullarının başlamasıyla birlikte takviye kullanımının önerildiğini belirtti.



“Gün ışığı saatlerinin azalmasıyla birlikte vücudun D vitaminine erişimi sınırlanıyor. Bu dönemde takviyeler, vitamin eksikliğini önlemek için önemli bir kaynak olabilir. Yılın başlarında takviye almaya başlamak, güneş ışığı eksikliğinin etkilerini azaltabilir,” dedi.