Uzmanı açıkladı: Vücuttaki eksikliğinin hayati önemi var
Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte, daha kısa günler ve karanlık akşamlar, vücudun doğal olarak yeterli D vitamini üretmesini engelliyor. Uzmanlar D vitamini takviyesi kullanımının tam zamanı olduğunu vurguluyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Donald Grant, “D vitamini kaslarımızın ve bağışıklık sistemimizin normal çalışması için hayati önem taşır. Ayrıca, vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olduğu için kemik ve kas sağlığının korunması açısından kritik bir rol oynar. Bu besin maddesi olmadan insanlar raşitizm veya osteoporoz gibi rahatsızlıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya kalır,” dedi.