Uzmanı açıklıyor: Uykusuzluk ve kaygıya iyi gelen takviye

ngiltere’de yapılan araştırmalar, her altı kişiden birinin kronik uykusuzluk yaşadığını, ancak bu kişilerin %65’inin profesyonel yardım almadığını ortaya koyuyor. The Sleep Charity’nin 2 bin kişiyle yaptığı anket, her 10 kişiden 9’unun bir tür uyku problemi yaşadığını gösteriyor.