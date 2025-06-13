Uzmanı açıklıyor: Uykusuzluk ve kaygıya iyi gelen takviye
Uykusuzluk en yaygın sorunlardan biri. Vücut sağlığını korumak ve güne zinde başlamak için iyi bir gece uykusu şart. Uzman bir doktor uykusuzluk ve kaygı sorunlarıyla baş edenler için etkili bir takviye önerisinde bulundu
ABD’li Dr. Myro Figura, uykusuzluk ve kaygı sorunlarıyla baş edenler için etkili bir takviye önerisinde bulundu: Magnezyum glisinat. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımında Dr. Figura, bu özel magnezyum formunun hem uyku kalitesini artırdığını hem de D vitamini emilimini desteklediğini söyledi.
Amerikan Anesteziyoloji Kurulu üyesi olan Dr. Figura, 942 binden fazla izlenen Instagram videosunda, “Tavsiye edeceğim tek bir takviye varsa, o da magnezyum glisinat olurdu,” dedi. Ona göre bu mineral, yalnızca uykuyu iyileştirmekle kalmıyor; aynı zamanda bağışıklık sistemi, kemik sağlığı ve ruh hali üzerinde de olumlu etkilere sahip.