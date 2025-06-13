Uzmanı açıklıyor: Uykusuzluk ve kaygıya iyi gelen takviye

D VİTAMİNİ İÇİN ANAHTAR ROL

Dr. Figura’ya göre magnezyum eksikliği, D vitamini emilimini de engelliyor. “Magnezyum olmadan D vitamini işe yaramaz,” diyen uzman, bu durumun bağışıklık sistemi, kemik gelişimi ve ruh sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirtiyor.



İngiltere’de her altı yetişkinden birinin yeterli D vitamini almadığı tahmin ediliyor. Bu eksikliğin altında da çoğu zaman düşük magnezyum düzeyleri yatıyor.



NHS, 19-64 yaş arası kadınların günlük 270 mg, erkeklerin ise 300 mg magnezyum almasını öneriyor. Magnezyum glisinat ise diğer formlara göre daha güvenli kabul ediliyor, çünkü içerdiği element miktarı daha düşük.





