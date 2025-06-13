Uzmanı açıklıyor: Uykusuzluk ve kaygıya iyi gelen takviye

Uykusuzluk en yaygın sorunlardan biri. Vücut sağlığını korumak ve güne zinde başlamak için iyi bir gece uykusu şart. Uzman bir doktor uykusuzluk ve kaygı sorunlarıyla baş edenler için etkili bir takviye önerisinde bulundu

Uzmanı açıklıyor: Uykusuzluk ve kaygıya iyi gelen takviye - 1

ABD’li Dr. Myro Figura, uykusuzluk ve kaygı sorunlarıyla baş edenler için etkili bir takviye önerisinde bulundu: Magnezyum glisinat. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımında Dr. Figura, bu özel magnezyum formunun hem uyku kalitesini artırdığını hem de D vitamini emilimini desteklediğini söyledi.

Amerikan Anesteziyoloji Kurulu üyesi olan Dr. Figura, 942 binden fazla izlenen Instagram videosunda, “Tavsiye edeceğim tek bir takviye varsa, o da magnezyum glisinat olurdu,” dedi. Ona göre bu mineral, yalnızca uykuyu iyileştirmekle kalmıyor; aynı zamanda bağışıklık sistemi, kemik sağlığı ve ruh hali üzerinde de olumlu etkilere sahip.


DÜNYA HABERLERİ

Uzmanı açıklıyor: Uykusuzluk ve kaygıya iyi gelen takviye - 2

UYKUYA HAZIRLAYAN MİNERAL

Magnezyum, vücudun enerji üretimi ve tiroid fonksiyonları gibi pek çok hayati süreçte rol oynayan temel bir mineral. Aynı zamanda stres hormonu kortizolü düşürüp melatonin salgısını artırarak uykuya geçişi kolaylaştırıyor.

Dr. Figura’nın önerdiği magnezyum glisinat, bu mineralin glisin adlı amino asitle birleşiminden oluşuyor. Bu formun sindirimi daha kolay ve diğer magnezyum türlerine göre mideyi rahatsız etme riski daha düşük. Ayrıca vücudun uykuya dalarken doğal olarak düşürmesi gereken vücut ısısının ayarlanmasına da yardımcı olabiliyor.

Uzmanı açıklıyor: Uykusuzluk ve kaygıya iyi gelen takviye - 3

KAYGIYA DA İYİ GELİYOR

Dr. Figura, magnezyumun yalnızca uykuyu değil, aynı zamanda hafif düzeyde anksiyete yaşayan bireylerde ruh halini de iyileştirebileceğini söylüyor. Nutrients dergisinde yayımlanan ve 18 klinik çalışmayı inceleyen bir araştırmaya da atıfta bulunan doktor, bu takviyenin gece uyanmalarını azaltabileceğini belirtiyor.

2022 yılında 7 binden fazla katılımcının yer aldığı bir başka inceleme, magnezyum düzeyi ile uyku kalitesi arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, bu ilişkinin kesin neden-sonuç bağlantısıyla açıklanamadığını vurguluyor.


Uzmanı açıklıyor: Uykusuzluk ve kaygıya iyi gelen takviye - 4

D VİTAMİNİ İÇİN ANAHTAR ROL

Dr. Figura’ya göre magnezyum eksikliği, D vitamini emilimini de engelliyor. “Magnezyum olmadan D vitamini işe yaramaz,” diyen uzman, bu durumun bağışıklık sistemi, kemik gelişimi ve ruh sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirtiyor.

İngiltere’de her altı yetişkinden birinin yeterli D vitamini almadığı tahmin ediliyor. Bu eksikliğin altında da çoğu zaman düşük magnezyum düzeyleri yatıyor.

NHS, 19-64 yaş arası kadınların günlük 270 mg, erkeklerin ise 300 mg magnezyum almasını öneriyor. Magnezyum glisinat ise diğer formlara göre daha güvenli kabul ediliyor, çünkü içerdiği element miktarı daha düşük.


Uzmanı açıklıyor: Uykusuzluk ve kaygıya iyi gelen takviye - 5

Yeşil yapraklı sebzeler, rafine edilmemiş tahıllar, kuruyemişler, tohumlar ve bazı balık türleri, magnezyum açısından zengin doğal kaynaklar arasında yer alıyor.

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Uzmanı açıklıyor: Uykusuzluk ve kaygıya iyi gelen takviye - 6

ngiltere’de yapılan araştırmalar, her altı kişiden birinin kronik uykusuzluk yaşadığını, ancak bu kişilerin %65’inin profesyonel yardım almadığını ortaya koyuyor. The Sleep Charity’nin 2 bin kişiyle yaptığı anket, her 10 kişiden 9’unun bir tür uyku problemi yaşadığını gösteriyor.


Uzmanı açıklıyor: Uykusuzluk ve kaygıya iyi gelen takviye - 7

Uyku bozukluklarının, kanserden kalp hastalığına, kısırlıktan diyabete kadar birçok sağlık sorunu ile bağlantılı olduğu biliniyor.

Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için takviye ürünler kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

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