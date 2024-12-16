Uzmanı "demans riskini azaltıyor" dedi: 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişi incelendi
İngiltere'de yapılan bir araştırma, yaşam tarzı değişikliklerinin demans riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar 11 yıl boyunca beş milyondan fazla kişiyi takip etti. Düzenli egzersiz bu riski riski %35 oranında düşürdü. Ev işleri riski %21 oranında düşürdü. Sosyalleşme riski %15 oranında azalttı. Bu nedenle beyni aktif tutmak demans riskini azaltmak için hayati önem taşıyor.
Demans henüz tedavisi olmayan nörolojik bozukluklardan biridir. Ancak, belirli yaşam tarzı önlemleri alarak ilerlemesini yavaşlatmak veya riskini azaltmak mümkündür.