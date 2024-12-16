Uzmanı "demans riskini azaltıyor" dedi: 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişi incelendi

İngiltere'de yapılan bir araştırma, yaşam tarzı değişikliklerinin demans riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar 11 yıl boyunca beş milyondan fazla kişiyi takip etti. Düzenli egzersiz bu riski riski %35 oranında düşürdü. Ev işleri riski %21 oranında düşürdü. Sosyalleşme riski %15 oranında azalttı. Bu nedenle beyni aktif tutmak demans riskini azaltmak için hayati önem taşıyor.

Uzmanı "demans riskini azaltıyor" dedi: 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişi incelendi - 1

Demans henüz tedavisi olmayan nörolojik bozukluklardan biridir. Ancak, belirli yaşam tarzı önlemleri alarak ilerlemesini yavaşlatmak veya riskini azaltmak mümkündür.

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Uzmanı "demans riskini azaltıyor" dedi: 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişi incelendi - 2

Demans, özellikle yaşlanan veya genetik nedenlerle etkilenen kişilerde tamamen önlenemese de, durumu geciktirmek için gücümüz dahilinde olan şeyler var.

Uzmanı "demans riskini azaltıyor" dedi: 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişi incelendi - 3

Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisinde yayınlanan İngiltere merkezli bir araştırma, ev işleri, egzersiz ve sosyalleşme gibi günlük aktiviteleri yapmanın demans riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini buldu.

Uzmanı "demans riskini azaltıyor" dedi: 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişi incelendi - 4

Çalışma, İngiltere'de yaklaşık 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişiyi kapsayacak şekilde yürütüldü. Araştırma, katılımcıların yaptığı belirli aktivitelerin demans riskini düşürdüğünü buldu.

Uzmanı "demans riskini azaltıyor" dedi: 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişi incelendi - 5

Düzenli egzersiz yapan kişilerde risk %35 daha düşükken, ev işleri yapan kişilerde risk %21'e düşebiliyor. Aileleri ve arkadaşlarıyla sık sık sosyalleşen kişilerde demans hastalığına yakalanma riski %15 daha düşük.

Uzmanı "demans riskini azaltıyor" dedi: 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişi incelendi - 6

Çalışmanın yazarı, Çin Sichuan Üniversitesi'nden Huan Song, yaptığı açıklamada, araştırmanın temel bir bulgu olduğunu ve sonucu doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Sonuçların yaşam tarzı değişikliklerine dayandığını ve faydalı olabileceğini ekledi.

Uzmanı "demans riskini azaltıyor" dedi: 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişi incelendi - 7

BEYİN AKTİVİTESİ

Beyninizi aktif tutmak önemlidir ve hem fiziksel işler hem de zihinsel aktivite zihinsel uyarıma yardımcı olabilir.

Uzmanı "demans riskini azaltıyor" dedi: 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişi incelendi - 8

Çalışma ayrıca, görme veya işitme sorunları olan kişilerin beynin duyusal girdisi uyarılmadığı veya aktif tutulmadığı için demans riskinin daha yüksek olabileceğini ve demans riskini azaltmak için aktif olmalarının daha önemli olduğunu belirtti.

Uzmanı "demans riskini azaltıyor" dedi: 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişi incelendi - 9

Çalışmada önerilen bu temel yaşam tarzı önerileri her yaşta uygulanabilir ve araştırmacıların araştırmasına göre, bunama riskini azaltmak için faydalı olabilir.

Uzmanı "demans riskini azaltıyor" dedi: 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişi incelendi - 10

Bu yüzden zamanınız olduğunda daha fazla sosyalleimeye ve beyninizi meşgul tutmaya özen gösterin.

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