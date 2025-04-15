Uzmanı kanser riskini azaltan 4 kuralı paylaştı: Basit bir değişiklik yapmanız yetiyor
Dünya genelinde kanser vakalarında endişe verici bir artış söz konusu. Kanser riskini azaltmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, kanser riskini azaltmak için yapmanız gereken değişiklikler neler?
Dr. Saurabh Sethi, genç yetişkinler arasında kanser vakalarındaki endişe verici artışı vurgulayarak bunu yaşam tarzı faktörlerine bağlıyor. Kolorektal kanser riskini azaltmak için şekerli içecekleri maden suyuyla değiştirmek gibi kanser riskini azaltmak için basit diyet değişiklikleri öneriyor.