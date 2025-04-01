Uzmanı nedenini açıkladı: Bir odaya girdiğinizde ne yaptığınızı unutuyor musunuz?

Jarrett, araştırmaların günlük yaşantımızla örtüştüğünü belirterek, "Dikkatimiz dağıldığında ve aklımız başka şeylere kaydığında, bir odadan diğerine geçerken ne yapmaya gittiğimizi unutuyoruz," dedi. Ayrıca, bu tür unutkanlıkların önlenmesi için amacımıza odaklanmanın faydalı olabileceğini vurguladı.



2016 yılında yapılan bir başka araştırma, beynin 'dosya dolabı' sistemini inceledi. Araştırmacılar, bir odadan çıktığımızda anıların başka bir odada 'dosyalandığını' ve bu bilgilerin sırasıyla depolandığını belirtti. Kapıların, bu sürecin bir tetikleyicisi olabileceği ifade ediliyor.





