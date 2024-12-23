Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı

Araştırmacılar, allık, fondöten ve dudak parlatıcısı gibi beş kozmetik ürünü inceledi ve eski makyaj malzemelerinin güvenli olmayan seviyelerde ölümcül bakteriler taşıdığını belirledi. Bu bakteriler arasında, İngiltere'de beş yaş altı çocuklarda menenjite yol açan Enterococcus faecalis ve bakteriyel vajinozise neden olan Eubacterium yer aldı. Ayrıca, Aeromonas adlı bakteri gastroenterit ve yara enfeksiyonlarının nedenlerinden biri olarak tespit edildi.



Antibiyotiklere dirençli Staphylococcus epidermidis, akne ve cilt rahatsızlıklarına yol açan Propionibacterium ve idrar ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan Enterobacter da bulunan diğer tehlikeli mikroplar arasında yer alıyordu.