Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı

Cildinizi daha enerjik, tazelenmiş ve canlı hissetmek için çok sık makyaj malzemesi kullanıyor olabilirsiniz. Ancak makyaj malzemelerinizi kullanırken son derece dikkatli olmanız gerekir. Çünkü güzelleşmek isterken pek çok sağlık problemini beraberinde getirmeniz de mümkün.

Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı - 1

Makyaj yaptığınızda kendini daha iyi hissediyor olabilirsiniz. Bunun için de her gün belirli bir zamanınızı özenle makyaj yapaya ayırıyor olabilirsiniz. Ancak cilt uzmanları ve dermatologlar makyaj malzemeleri konusunda uyarıyor. Özellikle de son kullanma tarihi geçmiş olan makyaj malzemelerinin çok ciddi sonuçlara neden olabileceğinin altını çiziyor.

DÜNYA HABERLERİ

Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı - 2

Son kullanma tarihi geçmiş cilt bakım ürünlerinin kullanımı yanmış yanaklar, iltihaplı sivilceler ve dayanılmaz göz enfeksiyonları gibi endişe verici risklere yol açabilir.Bu tür eski ürünlerin gözle görülemeyen, cilde yerleşip tahribata yol açan bir bakteri kokteyline ev sahipliği yapabileceğinin altını çiziyor.

Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı - 3

SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT!

Michigan'da Dr. Anthony Youn, bunun nedeninin, ürünleri taze tutmak için kullanılan koruyucu maddenin zamanla bozularak, ürünlerin bakteri ve mantar kontaminasyonuna açık hale gelmesi olduğunu söyledi. Doktor Youn; "Kullandığınız ürünlerin son kullanma tarihine her zaman dikkat etmelisiniz." diyor.

Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı - 4

"Bir diğer olası durumun ise ürünün içerisinde bakteri üremesidir." diyen Dr. Anthony Youn,"Çoğu cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi, bu ürünlerdeki bakteri ve mantar kontaminasyonunu ve büyümesini önlemeye yardımcı olan bir tür koruyucu madde içerir. Bir süre sonra bu maddeler artık işe yaramayabilir ve daha fazla bakteri ve üreme görebilirsiniz. Bunu cildinize uyguladığınızda enfeksiyon kapabilir, reaksiyon gösterebilirsiniz.Aynı şekilde, aylarca kullanılmayan cilt bakım ürünleri zamanla daha yoğun hale gelebilir; bu da kullanıcıların reklamlarda belirtilenden çok daha güçlü formülleri ciltlerine uygulamaları anlamına gelir." dedi.

Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı - 5


Dr. Youn ayrıca "Eğer asit gibi aktif bir bileşeniniz varsa ve bu bileşen su ve yağlar gibi diğer bileşen türleri tarafından tamponlanmışsa, yapıları değişebilir veya buharlaşmaya başlayabilir.Daha sonra bu asit daha da güçlenebilir ve cildinize eskisinden çok daha güçlü bir şey uygulamak zorunda kalırsınız. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri cildinizde kullanmamalısınız. ifadelerini kullanıyor.

Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı - 6


Ayrı bir videosunda, yüzüne son kullanma tarihi geçmiş akne tedavisi sürdükten sonra yanıklar ve ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yaşayan ABD'li bir kadının deneyimini paylaştı.

"Bakteriyel enfeksiyon kan dolaşımına geçmiş olabilir, iyi haber şu ki bundan kurtuldu" diye ekledi.

Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı - 7

Sektör uzmanlarına göre, maskara ve likit eyeliner gibi makyaj malzemelerinin en geç üç ayda bir değiştirilmesi gerekirken, kaş kalemlerinin 18 ayda bir, ruj, far ve allıkların ise iki yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Makyaj süngerlerinin ise haftada bir yıkanması ve iki ayda bir değiştirilmesi öneriliyor. Ancak uzmanlar, tarihi geçmiş kozmetik ürünlerinin sağlık açısından oluşturduğu risklere daha önce de dikkat çekmişti.

Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı - 8

2015 yılında Londra Metropolitan Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının gerçekleştirdiği laboratuvar testleri, eski makyaj malzemelerinin potansiyel olarak ölümcül bakteriler içerdiğini ortaya koydu. Testler, menenjite yol açan bir bakteri dahil olmak üzere, birçok tehlikeli mikrobun bu ürünlerde bulunduğunu gösterdi.

Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı - 9

Araştırmacılar, allık, fondöten ve dudak parlatıcısı gibi beş kozmetik ürünü inceledi ve eski makyaj malzemelerinin güvenli olmayan seviyelerde ölümcül bakteriler taşıdığını belirledi. Bu bakteriler arasında, İngiltere'de beş yaş altı çocuklarda menenjite yol açan Enterococcus faecalis ve bakteriyel vajinozise neden olan Eubacterium yer aldı. Ayrıca, Aeromonas adlı bakteri gastroenterit ve yara enfeksiyonlarının nedenlerinden biri olarak tespit edildi.

Antibiyotiklere dirençli Staphylococcus epidermidis, akne ve cilt rahatsızlıklarına yol açan Propionibacterium ve idrar ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan Enterobacter da bulunan diğer tehlikeli mikroplar arasında yer alıyordu.

Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı - 10

Dermatolog Dr. Emma Wedgeworth, tarihi geçmiş ürünlerin cilde uygulanmasının tahrişe veya gözenek tıkanıklığına neden olabileceğini belirtti. Dr. Wedgeworth, "Zayıflamış bir cilt bariyeriniz varsa (kuru, pullu veya tahriş olmuş cilt) ya da mevcut bir cilt rahatsızlığınız varsa, enfeksiyon ya da tahrişe yakalanma riskiniz artar," şeklinde uyardı.

Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı - 11


Amerikan Dermatoloji Akademisi de, maskara ve eyeliner gibi topaklanmaya başlayan ürünlerin atılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, pudra far veya allık gibi fondötenlerin kıvam değişikliği, renk değişimi veya kötü koku gibi belirtiler de ürünlerin ömrünün dolduğunun işaretleri arasında sayılıyor. Ciltte farklı bir his bırakan veya rengi değişen ürünlerin de atılması öneriliyor

DAHA FAZLA GÖSTER