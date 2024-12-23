Uzmanı "ölümcül bakteri içeriyor, kana karışıyor" dedi: Bir kez kullandı, yüzünü cayır cayır yaktı
Cildinizi daha enerjik, tazelenmiş ve canlı hissetmek için çok sık makyaj malzemesi kullanıyor olabilirsiniz. Ancak makyaj malzemelerinizi kullanırken son derece dikkatli olmanız gerekir. Çünkü güzelleşmek isterken pek çok sağlık problemini beraberinde getirmeniz de mümkün.
Makyaj yaptığınızda kendini daha iyi hissediyor olabilirsiniz. Bunun için de her gün belirli bir zamanınızı özenle makyaj yapaya ayırıyor olabilirsiniz. Ancak cilt uzmanları ve dermatologlar makyaj malzemeleri konusunda uyarıyor. Özellikle de son kullanma tarihi geçmiş olan makyaj malzemelerinin çok ciddi sonuçlara neden olabileceğinin altını çiziyor.