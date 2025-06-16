Uzmanı uyardı: 1 bardak meyve suyu en büyük düşmanınız olabilir

MEYVE SUYU YERİNE MEYVE

Beslenme uzmanları, tam meyvelerin lif, vitamin ve antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle sağlıklı bir diyetin vazgeçilmezi olduğunu vurguluyor. Ancak aynı durum meyve suları için geçerli değil. Sıvı formda alınan meyve, liften yoksun olduğu için şekerin kana çok daha hızlı karışmasına neden oluyor. Bu da kan şekeri seviyelerinde ani dalgalanmalara yol açıyor.





