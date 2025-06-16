Uzmanı uyardı: 1 bardak meyve suyu en büyük düşmanınız olabilir

Meyve suları, vitamin ve antioksidan içerikleri sayesinde genellikle sağlıklı bir seçenek olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, özellikle aşırı tüketimin karaciğer üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanı uyardı: 1 bardak meyve suyu en büyük düşmanınız olabilir - 1

Uzmanlara göre, meyve sularında bulunan yüksek fruktoz oranı doğal olsa bile karaciğerde yağ birikimine ve iltihaplanmaya neden olabiliyor. Bu durum, zamanla alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) riskini artırabiliyor.

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Uzmanı uyardı: 1 bardak meyve suyu en büyük düşmanınız olabilir - 2

MEYVE SUYU YERİNE MEYVE

Beslenme uzmanları, tam meyvelerin lif, vitamin ve antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle sağlıklı bir diyetin vazgeçilmezi olduğunu vurguluyor. Ancak aynı durum meyve suları için geçerli değil. Sıvı formda alınan meyve, liften yoksun olduğu için şekerin kana çok daha hızlı karışmasına neden oluyor. Bu da kan şekeri seviyelerinde ani dalgalanmalara yol açıyor.


Uzmanı uyardı: 1 bardak meyve suyu en büyük düşmanınız olabilir - 3

Brigham Young Üniversitesi’nde yapılan kapsamlı bir araştırma, meyve suyunun Tip 2 diyabet riskini artırabileceğini ortaya koydu. 500 binden fazla kişi üzerinde yapılan analizde, günlük sekiz onsluk (yaklaşık 240 ml) meyve suyu tüketiminin diyabet riskini %5 oranında artırdığı belirlendi.


Uzmanı uyardı: 1 bardak meyve suyu en büyük düşmanınız olabilir - 4

Çalışmanın baş yazarı Beslenme Bilimi Profesörü Karen Della Corte, “Bu, farklı şeker kaynakları ile Tip 2 diyabet riski arasında net bir doz-tepki ilişkisi kuran ilk çalışma” diyerek şu uyarıda bulundu: “Şekerli içecekler onu yemekten daha sağlıksız olabilir.”

Markette bulunan meyve sularında yalnızca doğal şeker değil, aynı zamanda ilave şeker ve yapay tatlandırıcılar da bulunabiliyor. Bu katkı maddeleri karaciğer üzerinde ekstra yük oluşturuyor. Bazı yapay tatlandırıcılar, karaciğer toksisitesi ve metabolik bozukluklarla ilişkilendiriliyor.


Uzmanı uyardı: 1 bardak meyve suyu en büyük düşmanınız olabilir - 5

GREYFURT SUYUNA DİKKAT!

Meyve sularının tümü için aynı risk geçerli değil. Greyfurt suyu, karaciğerin ilaçları metabolize etmesini sağlayan enzimleri etkileyerek bazı ilaçlarla tehlikeli etkileşimlere girebiliyor. Bu da ilaçların vücutta daha yüksek seviyelere ulaşmasına ve potansiyel toksisiteye yol açabiliyor.

Uzmanı uyardı: 1 bardak meyve suyu en büyük düşmanınız olabilir - 6


Uzmanlar, meyve sularını tamamen bırakmak yerine tüketimi sınırlandırmayı ve taze sıkılmış, katkısız seçenekleri tercih etmeyi öneriyor. Tam meyve tüketimi, karaciğer fonksiyonlarını desteklemenin en sağlıklı yollarından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca dengeli bir diyetle birlikte tüketilen sınırlı miktarda meyve suyu, potansiyel zararları en aza indiriyor.

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