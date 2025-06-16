Uzmanı uyardı: 1 bardak meyve suyu en büyük düşmanınız olabilir
Meyve suları, vitamin ve antioksidan içerikleri sayesinde genellikle sağlıklı bir seçenek olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, özellikle aşırı tüketimin karaciğer üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.
Uzmanlara göre, meyve sularında bulunan yüksek fruktoz oranı doğal olsa bile karaciğerde yağ birikimine ve iltihaplanmaya neden olabiliyor. Bu durum, zamanla alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) riskini artırabiliyor.