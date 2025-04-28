Uzmanından "süper gıda" uyarısı: Yanlış tüketimi hastanelik edebilir
Son yıllarda süper gıdalar arasında hızla popülerleşen chia tohumları, sağlık dünyasının gözdesi haline geldi. Lif, protein, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin olan bu küçük tohumlar, kalp sağlığından sindirime kadar birçok faydasıyla öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, chia tohumlarının yanlış tüketimi durumunda ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor.
ABD’li gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, chia tohumlarının kuru halde tüketilmesinin potansiyel tehlikelerine dikkat çekti.