Uzmanından "süper gıda" uyarısı: Yanlış tüketimi hastanelik edebilir

Dr. Salhab’ın da altını çizdiği gibi, chia tohumlarının faydalarından en iyi şekilde yararlanmak ve olası sağlık risklerinden kaçınmak için mutlaka önceden ıslatılarak tüketilmesi gerekiyor. Sağlıklı yaşam yolunda atılan küçük ama önemli bir adım olan bu alışkanlık, sindirim sistemi için büyük bir fark yaratabilir.