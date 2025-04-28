Uzmanından "süper gıda" uyarısı: Yanlış tüketimi hastanelik edebilir

Son yıllarda süper gıdalar arasında hızla popülerleşen chia tohumları, sağlık dünyasının gözdesi haline geldi. Lif, protein, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin olan bu küçük tohumlar, kalp sağlığından sindirime kadar birçok faydasıyla öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, chia tohumlarının yanlış tüketimi durumunda ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor.

Uzmanından "süper gıda" uyarısı: Yanlış tüketimi hastanelik edebilir - 1

ABD’li gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, chia tohumlarının kuru halde tüketilmesinin potansiyel tehlikelerine dikkat çekti.

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Uzmanından "süper gıda" uyarısı: Yanlış tüketimi hastanelik edebilir - 2

Sosyal medyada "The Stomach Doc" ve "Dr. GI Joe" isimleriyle tanınan Dr. Salhab, kuru chia tohumlarının yemek borusunda tıkanmaya neden olabileceğini ve bunun bazı durumlarda cerrahi müdahale gerektirebileceğini vurguladı.


Uzmanından "süper gıda" uyarısı: Yanlış tüketimi hastanelik edebilir - 3

Dr. Salhab, bu uyarısını geçmişte yutma problemi yaşayan bir hastanın chia tohumu tüketimi sonrası acil ameliyat gerektiren vakasına dayandırdı. "Chia tohumları suyla temas ettiğinde şişerek jelimsi bir yapı kazanıyor. Bu özellik, sindirim için faydalı olsa da kuru halde tüketildiğinde vücutta şişmeye devam ederek tıkanmalara yol açabilir," dedi.


Uzmanından "süper gıda" uyarısı: Yanlış tüketimi hastanelik edebilir - 4

Uzmanlar, chia tohumlarının ıslatılarak tüketilmesinin hem sindirim sağlığı hem de besin emilimi açısından büyük önem taşıdığı konusunda hemfikir. Islatıldığında tohumların dış yapısı yumuşayarak içerdikleri kalsiyum, magnezyum ve omega-3 gibi değerli besinlerin vücut tarafından daha kolay emilmesini sağlıyor.


Uzmanından "süper gıda" uyarısı: Yanlış tüketimi hastanelik edebilir - 5

Chia tohumları, son yıllarda sağlıklı tariflerin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Smoothie’lerden pudinglere kadar pek çok tarifte kullanılan bu tohumlar, sadece sağlıklı olmakla kalmıyor, aynı zamanda pratik ve lezzetli alternatifler sunuyor. Ancak uzmanlar, tüketicileri bu süper gıdayı bilinçli kullanmaları konusunda uyarıyor.

Uzmanından "süper gıda" uyarısı: Yanlış tüketimi hastanelik edebilir - 6

Dr. Salhab’ın da altını çizdiği gibi, chia tohumlarının faydalarından en iyi şekilde yararlanmak ve olası sağlık risklerinden kaçınmak için mutlaka önceden ıslatılarak tüketilmesi gerekiyor. Sağlıklı yaşam yolunda atılan küçük ama önemli bir adım olan bu alışkanlık, sindirim sistemi için büyük bir fark yaratabilir.

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