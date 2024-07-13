Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür?

Ünlü seri katil gözlemcisi Doktor Ann Burgess, yeni bir belgeselde "bir sonraki kurban olmamak için" yapılması gerekenleri paylaştı. Burgess'in FBI ile birlikte çalıştığı ekip, geçmiş travmaların katilin suçlarını nasıl etkilediğini inceledi. Tüm seri katillerin şiddet arzusunun kökenin aile travmalarına dayandığı belirlenirken bu kişilerin her zaman korunmasız, zayıf görünen ve yalnız yaşayan kadınları aradıkları bulundu.

Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür? - 1

50 yıllık deneyime sahip ünlü seri katil gözlemcisi Doktor Ann Burgess, kadınların "bir sonraki kurban olmamak için" nasıl önlemler alabileceklerini açıkladı.

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Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür? - 2

"PSİKOLOJİK PROFİLLEME"

Doktor Burgess, 1978 yılında FBI ile güçlerini birleştirerek, seri katiller için türünün ilk örneği olan "psikolojik profillemeyi" geliştiren Davranış Bilimi Birimi'ne danışmanlık yaptı.

Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür? - 3

ŞİDDET ARZUSUNUN KÖKENİ: AİLE

Ekip, geçmiş travmaların katilin suçlarını nasıl etkilediğini inceledi.

Bunun sonucunda tüm seri katillerin istismarcı anneler ve soğuk babalardan kaynaklanan benzer zihinsel sorunlara sahip olduğunu buldu.

Birçok vakada reddedilme korkusunun, erken çocukluk döneminde bireylerin anneleri tarafından terk edilmelerinden kaynaklandığı görülmektedir.

Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür? - 4

David Berkowitz, Ted Bundy ve Joel Rifkin gibi ünlü katillerin, biyolojik anneleri tarafından reddedildikleri ya da terk edildikleri bilinmektedir.

Edmund Kemper gibi bazı seri katiller ise annelerinden şiddet ve işkence görmüştür. 

Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür? - 5

Burgess'in FBI ile yaptığı çalışmalar, 1989 yılında Beverly Hills'deki evlerinde anne ve babalarını öldüren Menendez kardeşler de dahil olmak üzere tanınmış katillerin tutuklanmasını sağladı.

Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür? - 6

YALNIZ KADINLAR İLK HEDEF

Seri katillerin zihinlerini onlarca yıl inceleyen Burgess, bu kişilerin her zaman korunmasız, zayıf görünen ve yalnız yaşayan kadınları aradıklarını buldu.

Bu durum, Ted Bundy'nin 1974'ten 1978'e kadar öldürdüğü kurbanlarının her biri için geçerliydi.

Bunlar onlarca yıl önce işlenmiş cinayetler olsa da Burgess, aramızda hala seri katillerin olabileceği konusunda uyardı ve kurban haline gelinmesine engel olacak dört yöntem paylaştı.

Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür? - 7

İÇGÜDÜLERİNİZE GÜVENİN

Eğer bir şey yanlış gidiyormuş gibi hissediyorsanız, muhtemelen öyledir. Bu şekilde hissetiğinizde kendinizi o durumdan veya alandan derhal uzaklaştırmanız gerekiyor.

Doktor Burgess, karnınızda o sıkışma ve daralma hissini hissettiğinizde "bu limbik sisteminizin tepki vermesidir" diyor.

Bu, bizi alarma geçirmek için içimizde yerleşmiş istemsiz bir içgüdüdür ve dikkate alınması gerekir.

Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür? - 8

KÖPEK SAHİPLENİN

Dr. Burgess, özellikle Alman Kurdu gibi büyük ırklardaki koruma köpeklerinin, sizi evinizde güvende tutabilecek korkutucu bir görünüme sahip olduğunu açıkladı.

Özellikle Alman Kurdu cinsi köpekler doğuştan korumacıdırlar çünkü sahipleriyle güçlü bir bağ kurmalarını sağlayan bir genle doğarlar.

Ayrıca köpek ailesinin en sadık, zeki ve cesur köpekleri olup, saatlerce evlerini gözetlemelerine olanak tanıyan bir uyanıklık duygusuna sahiptirler ve çevrelerindeki değişiklikleri hızla fark edebilirler.

Alman Kurdu köpekleri çok seslidir ve sıklıkla sızlanır, homurdanır ve havlarlar; böylece kendilerini olası bir seri katile belli ederler ve sizi tehlikenin varlığı konusunda uyarırlar.

Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür? - 9

"DİKKAT KÖPEK VAR" TABELASI KULLANIN

Dr. Burgess, "Dikkat Köpek Var" tabelasının, seri katillerin saldırıya uğrama korkusuyla evinize girmesini önleyebileceğini söylüyor.

Seri katiller çoğu zaman yalnız ve savunmasız olan kolay bir kurban arıyorlar. Bu tür bir işaret sizi hedef almalarını engelleyebilir.

Ancak Pensilvanya Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, "Dikkat Köpek Var" tabelaları, hırsızların içeride ne gibi değerli eşyalar olduğunu merak ederek eve girmelerini sağlayabiliyor.

Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür? - 10

KAPININ ÖNÜNE AYAKKABI KOYUN

Dr. Burgess, evde yalnız olduğunda kocasının evde olduğu izlenimini vermek için genellikle işçi botlarını ön kapısının önüne koyduğunu söylüyor.

Evin dışında bu erkeksi botların bulunması, içerideki kişinin yalnız olmadığını düşündürerek seri katilleri korkutabilir.

Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür? - 11
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