Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür?

İÇGÜDÜLERİNİZE GÜVENİN

Eğer bir şey yanlış gidiyormuş gibi hissediyorsanız, muhtemelen öyledir. Bu şekilde hissetiğinizde kendinizi o durumdan veya alandan derhal uzaklaştırmanız gerekiyor.

Doktor Burgess, karnınızda o sıkışma ve daralma hissini hissettiğinizde "bu limbik sisteminizin tepki vermesidir" diyor.

Bu, bizi alarma geçirmek için içimizde yerleşmiş istemsiz bir içgüdüdür ve dikkate alınması gerekir.