Uzmanlar açıkladı: Bir seri katil nasıl düşünür?
Ünlü seri katil gözlemcisi Doktor Ann Burgess, yeni bir belgeselde "bir sonraki kurban olmamak için" yapılması gerekenleri paylaştı. Burgess'in FBI ile birlikte çalıştığı ekip, geçmiş travmaların katilin suçlarını nasıl etkilediğini inceledi. Tüm seri katillerin şiddet arzusunun kökenin aile travmalarına dayandığı belirlenirken bu kişilerin her zaman korunmasız, zayıf görünen ve yalnız yaşayan kadınları aradıkları bulundu.
50 yıllık deneyime sahip ünlü seri katil gözlemcisi Doktor Ann Burgess, kadınların "bir sonraki kurban olmamak için" nasıl önlemler alabileceklerini açıkladı.