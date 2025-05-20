Uzmanlar açıkladı: Demansın 6 erken uyarı işareti
İngiltere’de demans, ölüm nedenleri arasında ilk sıraya yerleşti. Alzheimer Derneği’nin yayımladığı son rapora göre ülkede bir milyondan fazla kişinin demansla yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak uzmanlara göre, hastaların üçte biri henüz teşhis edilmedi.
Newcastle Üniversitesi’nde yaşlanma üzerine çalışan Profesör Dame Louise Robinson, birçok kişinin hafıza kaybı ve kafa karışıklığı gibi belirtileri yaşlanmanın doğal bir parçası olarak görmesi nedeniyle hekime başvurmadığını belirtiyor. Robinson, “Bu yanlış algı, erken teşhisin önünde ciddi bir engel oluşturuyor,” dedi.