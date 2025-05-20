Uzmanlar açıkladı: Demansın 6 erken uyarı işareti

100’DEN FAZLA TÜRÜ VAR

Alzheimer Derneği Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Yardımcı Direktörü Dr. Richard Oakley’e göre, demans tek bir hastalık değil, 100’den fazla farklı türü olan bir genel terim. “Hepsi beynin farklı bölgelerini etkiliyor ve bu nedenle özellikle erken evrelerde çok farklı belirtiler gösterebiliyor,” diyor Oakley.



En yaygın demans türü olan Alzheimer hastalığı, beyindeki amiloid ve tau proteinlerinin anormal birikimiyle ilişkilendiriliyor. Bu da vakaların yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. Diğer yaygın türler arasında felç sonrası oluşan vasküler demans, Lewy cisimcikli demans, frontotemporal demans (FTD) ve Parkinson hastalığına bağlı demans yer alıyor.



Uzmanlar, birçok hastada bu türlerin bir kombinasyonunun görülebileceğini, bu duruma “karma demans” adı verildiğini belirtiyor.



