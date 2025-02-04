Uzmanlar açıkladı: Depresyon riskini azaltan saat 09.00 kuralı

Ulusal İstatistik Ofisi’nden alınan verilere göre, İngiltere’de her altı yetişkinden biri düzenli olarak orta ila şiddetli depresyon semptomları yaşıyor. Ayrıca yapılan anketler, İngiltere’de her iki kişiden birinin düzenli bir kahvaltı yapmaya zaman bulamadığını ve işe giderken atıştıranların üçte birinin masasında yemek yediğini gösteriyor.





