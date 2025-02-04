Uzmanlar açıkladı: Depresyon riskini azaltan saat 09.00 kuralı
Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak kabul edilir ve kahvaltıda tükettiğiniz besinler günün enerji seviyesini belirler. Yapılan araştırmalar sabah 09.00'dan önce kahvaltı yapmanın depresyona yakalanma riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.
Yeni yayımlanan bir araştırma, sabah 09.00'dan önce kahvaltı yapmanın depresyona yakalanma riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, sabah 09.00’dan sonra kahvaltı yapan kişilerin, günün ilk öğününü sabah 08.00’den önce yiyenlere kıyasla ruh hali düşüklüğü ve ruhsal sağlık sorunları yaşama olasılığının yüzde 28 daha fazla olduğunu belirledi.