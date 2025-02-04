Uzmanlar açıkladı: Depresyon riskini azaltan saat 09.00 kuralı

Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak kabul edilir ve kahvaltıda tükettiğiniz besinler günün enerji seviyesini belirler. Yapılan araştırmalar sabah 09.00'dan önce kahvaltı yapmanın depresyona yakalanma riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar açıkladı: Depresyon riskini azaltan saat 09.00 kuralı - 1

Yeni yayımlanan bir araştırma, sabah 09.00'dan önce kahvaltı yapmanın depresyona yakalanma riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, sabah 09.00’dan sonra kahvaltı yapan kişilerin, günün ilk öğününü sabah 08.00’den önce yiyenlere kıyasla ruh hali düşüklüğü ve ruhsal sağlık sorunları yaşama olasılığının yüzde 28 daha fazla olduğunu belirledi.


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Uzmanlar açıkladı: Depresyon riskini azaltan saat 09.00 kuralı - 2

Araştırmada, kahvaltı yapmamanın da psikolojik iyilik hali üzerinde olumsuz etkileri olduğu saptandı. Çin’deki Xi'an Jiaotong Üniversitesi'nde doktorlar tarafından yürütülen çalışmada, 11 yıl boyunca yaklaşık 24.000 yetişkinin sabah yeme alışkanlıkları incelendi. Gönüllülerin sabahları düzenli kahvaltı yapıp yapmadıkları ve yaptılarsa hangi saatlerde yaptıkları belgelendi.


Uzmanlar açıkladı: Depresyon riskini azaltan saat 09.00 kuralı - 3

Araştırma sonuçları, The Journal Of Affective Disorders dergisinde yayımlandı. Bulgulara göre, sabah erken saatlerde kahvaltı yapan bireylerin depresyona yakalanma olasılığı, kahvaltıyı tamamen atlayanlara kıyasla daha düşük.


Uzmanlar açıkladı: Depresyon riskini azaltan saat 09.00 kuralı - 4

Ulusal İstatistik Ofisi’nden alınan verilere göre, İngiltere’de her altı yetişkinden biri düzenli olarak orta ila şiddetli depresyon semptomları yaşıyor. Ayrıca yapılan anketler, İngiltere’de her iki kişiden birinin düzenli bir kahvaltı yapmaya zaman bulamadığını ve işe giderken atıştıranların üçte birinin masasında yemek yediğini gösteriyor.


Uzmanlar açıkladı: Depresyon riskini azaltan saat 09.00 kuralı - 5

Uzmanlar, kahvaltıyı geciktirmenin neden zararlı olduğunun tam olarak bilinmediğini ancak bazı teorilere göre bunun, bozuk uyku düzeni, hareketsiz yaşam tarzı veya günlük motivasyon eksikliğinin bir göstergesi olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar açıkladı: Depresyon riskini azaltan saat 09.00 kuralı - 6

Tüm bu faktörler, zihinsel sağlığın bozulmasına işaret eden potansiyel uyarı işaretleri olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, sağlıklı bir ruh hali için kahvaltının günün erken saatlerinde yapılmasını öneriyor.

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