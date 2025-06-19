Uzmanlar açıkladı: Uyku sorunlarını çözen besin

UYKUSUZLUK YAYGIN BİR SORUN

İngiltere'de beş milyondan fazla kişinin, haftada en az üç gece, üç aydan uzun süredir uyuma güçlüğü çektiği belirtiliyor. 2023 yılında yapılan bir ankette, her altı İngiliz’den birinin uykusuzluk yaşadığı; ancak yüzde 65’inin bu sorunla ilgili herhangi bir yardım aramadığı ortaya kondu.



Kronik uyku bozukluklarının; kanser, felç, kısırlık, kalp hastalıkları, obezite ve diyabet gibi pek çok sağlık sorunuyla ilişkili olduğu biliniyor. Kısa vadede ise sinirlilik, dikkat dağınıklığı ve zihinsel performansta düşüş gibi etkiler görülüyor.



Amerikan Uyku Derneği’ne göre ABD’de yaklaşık 70 milyon kişi uyku bozukluklarıyla mücadele ediyor.





