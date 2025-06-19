Uzmanlar açıkladı: Uyku sorunlarını çözen besin
Sağlık uzmanlarının onlarca yıldır vurguladığı “günde beş porsiyon meyve ve sebze tüketin” tavsiyesi, yalnızca fiziksel sağlığı değil, uyku kalitesini de doğrudan etkiliyor. ABD’de yürütülen yeni bir araştırma, yeterli miktarda meyve ve sebze tüketmenin, uyku kalitesinde yalnızca bir gün içinde fark edilir bir iyileşme sağlayabileceğini ortaya koydu.
Chicago Üniversitesi’nden uyku tıbbı uzmanı ve Columbia Üniversitesi’nden beslenme bilimci Dr. Marie-Pierre St-Onge’un ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, yaş ortalaması 28 olan 34 sağlıklı genç incelendi. Katılımcılar günlük besin tüketimlerini bir uygulama üzerinden bildirirken, uyku düzenleri de bileklerine takılan izleme cihazlarıyla objektif olarak değerlendirildi.
Araştırma sonuçları, günde en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketen kişilerin, hiç tüketmeyenlere kıyasla uyku kalitesinde yüzde 16’lık bir artış yaşadığını gösterdi. Ayrıca tam tahıllar gibi sağlıklı karbonhidratları tercih eden bireylerin de daha kaliteli uykuya sahip olduğu kaydedildi.