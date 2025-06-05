Uzmanlar çağrıda bulundu: Kolon kanseri gençlerde hızla artıyor

ABD'de uzmanlar, kolon kanserinin genç yaşlarda hızla artış göstermesi nedeniyle tarama yaşının düşürülmesi çağrısında bulunuyor. Kolon kanseri, 20’li ve 30’lu yaşlardaki yetişkinler arasında en hızlı yayılan kanser türlerinden biri haline gelirken, bu yaş grubundaki vakalarda yıllık artış oranı yüzde 2,4’e ulaştı.

Uzmanlar çağrıda bulundu: Kolon kanseri gençlerde hızla artıyor - 1

Kanada merkezli Sunnybrook Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Michael Raphael, tarama yaşının düşürülerek daha fazla gencin erken teşhis imkanına kavuşması gerektiğini belirtti. Raphael, eşiyle birlikte 35 yaşında tarama yaptırdıklarını ve endişe duyan herkesin benzer şekilde harekete geçmesini önerdi.


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Uzmanlar çağrıda bulundu: Kolon kanseri gençlerde hızla artıyor - 2

GENÇLER GEÇ TEŞHİS EDİYOR, RİSK ARTIYOR

Kolon kanseri vakalarının genç yaşlarda teşhis edilmesi genellikle hastalık ilerledikten sonra gerçekleşiyor. Bu durum tedavi şansını azaltırken, ölüm riskini artırıyor


Uzmanlar çağrıda bulundu: Kolon kanseri gençlerde hızla artıyor - 3

Eski Harvard araştırmacısı Jessica Paulus da, özellikle ailesinde hastalık öyküsü olan, obezite gibi risk faktörleri taşıyan veya azınlık gruplarına mensup bireyler için kılavuzların esnetilmesi gerektiğini ifade etti. Paulus’a göre, mevcut öneriler doğrultusunda taramaya erişemeyen milyonlarca genç yetişkin, erken teşhis şansını kaçırıyor.

Chicago'da düzenlenen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Konferansı’nda konuşan Paulus, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri taramalarında kullanılan algoritmaların kolon kanserinde de uygulanabileceğini söyledi. Obezite, aile öyküsü ve etnik köken gibi faktörlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.


Uzmanlar çağrıda bulundu: Kolon kanseri gençlerde hızla artıyor - 4

Mass General Kanser Merkezi’nden Dr. Aparna Parikh de, tarama yaşının daha erken yaşlara çekilmesini destekleyen isimlerden. Harvard Gazette’e yaptığı açıklamada, “20’li ve 30’lu yaşlarda çok sayıda hastam var. Risk sınıflandırmasına dayalı dışkı ve kan bazlı taramalarla doğru kişilerin kolonoskopiye yönlendirilmesi mümkün olabilir” dedi.


Uzmanlar çağrıda bulundu: Kolon kanseri gençlerde hızla artıyor - 5

Öte yandan Yale Üniversitesi’nden Dr. Pamela Kunz, tarama yaşının daha da düşürülmesine temkinli yaklaşıyor. “Şu anda elimizdeki veriler, 45 yaşından itibaren tarama yapılmasının en büyük faydayı sağladığını gösteriyor” diyen Kunz, aile öyküsü olan bireylerin ise tanı yaşından 10 yıl önce taramaya başlamasını öneriyor.

Uzmanlar çağrıda bulundu: Kolon kanseri gençlerde hızla artıyor - 6

CDC verilerine göre, 25-29 yaş arası bireylerde kolon kanseri oranları son 20 yılda yüzde 85 arttı. Buna karşılık, 50 yaş üzerindeki kişilerde vakalar yüzde 30 azaldı. Araştırmacılar, bu dramatik artışın nedenleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor; genetik, çevresel ve beslenme gibi faktörlerin birlikte rol oynayabileceği düşünülüyor.

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