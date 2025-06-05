Uzmanlar çağrıda bulundu: Kolon kanseri gençlerde hızla artıyor
ABD'de uzmanlar, kolon kanserinin genç yaşlarda hızla artış göstermesi nedeniyle tarama yaşının düşürülmesi çağrısında bulunuyor. Kolon kanseri, 20’li ve 30’lu yaşlardaki yetişkinler arasında en hızlı yayılan kanser türlerinden biri haline gelirken, bu yaş grubundaki vakalarda yıllık artış oranı yüzde 2,4’e ulaştı.
Kanada merkezli Sunnybrook Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Michael Raphael, tarama yaşının düşürülerek daha fazla gencin erken teşhis imkanına kavuşması gerektiğini belirtti. Raphael, eşiyle birlikte 35 yaşında tarama yaptırdıklarını ve endişe duyan herkesin benzer şekilde harekete geçmesini önerdi.