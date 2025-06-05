Uzmanlar çağrıda bulundu: Kolon kanseri gençlerde hızla artıyor

Eski Harvard araştırmacısı Jessica Paulus da, özellikle ailesinde hastalık öyküsü olan, obezite gibi risk faktörleri taşıyan veya azınlık gruplarına mensup bireyler için kılavuzların esnetilmesi gerektiğini ifade etti. Paulus’a göre, mevcut öneriler doğrultusunda taramaya erişemeyen milyonlarca genç yetişkin, erken teşhis şansını kaçırıyor.



Chicago'da düzenlenen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Konferansı’nda konuşan Paulus, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri taramalarında kullanılan algoritmaların kolon kanserinde de uygulanabileceğini söyledi. Obezite, aile öyküsü ve etnik köken gibi faktörlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.





