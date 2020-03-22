Uzmanlar Çin'in virüs raporunu çıkardı (72 bin kişi incelendi)

NTV Haber 22.03.2020 - 16:41 | Son Güncelleme : 22.03.2020 - 16:45
Uzmanlar, corona virüs salgınıyla ilgili mekanizmayı anlamanın zaman alacağını belirtiyor. Ancak Çinli bilim insanlarının yayımladığı veriler kimlerin daha fazla risk altında olduğuna dair bilgiler sunuyor.
Verilere göre kadınlarla erkeklerin virüsle temas etmesi ihtimali eşit.
Çin'de hastalığa yakalananların yüzde 51'i erkek, yüzde 48,6'sı kadın.
Ancak veriler virüsün erkeklerde kadınlardan daha etkili olduğunu gösteriyor. Tabloya baktığımızda Çin'de ölenlerin yüzde 63,8'i erkek, yüzde 36,2'si kadın.
Yine Çin'deki veriler corona virüse yakalananların yüzde 80'inde hastalığın hafif geçtiğini gösteriyor.
Ağır seyredenlerin oranı yüzde 13,8. Kritik aşamaya geçenler ise hastaların yüzde 4,7'sinin oluşturuyor.
Ölüm oranına baktığımızda ise Çin'de ölüm oranı yüzde 4.
Verilen hastaların yüzde 87'sinin iyileştiğini gösteriyor. Yüzde 9'in ise tedavisi sürüyor.
Ölenlerin yaklaşık yüzde 10'u kalp, yüzde 7,3'ü diyabet hastası. Yüzde 6,3'ünde kronik solunum yolu rahatsızlığı bulunuyor. Yüzde 6'sında yüksek tansiyon, yüzde 5,6'sında kanser var.