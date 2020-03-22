Uzmanlar Çin'in virüs raporunu çıkardı (72 bin kişi incelendi)

İlk hastalığın ortaya çıktığı Çin'de bilim insanları corona virüse yakalanmış 72 bin 314 hastada incelemede bulundu. İnceleme sonucunda erkeklerin kadınlara göre hastalığa yakalanma oranı daha fazla olurken hastalığı atlatmaları da güç olarak belirtildi. İşte rapora yansıyan sonuçlar...

NTV Haber 22.03.2020 - 16:41 | Son Güncelleme : 22.03.2020 - 16:45

Çin Hastalıkla Mücadele ve Önleme Merkezi geçen ay, corona virüse yakalanan 72 bin 314 hastayla ilgili bilgilerin analiz edildiği bir belge yayımladı.

Uzmanlar, corona virüs salgınıyla ilgili mekanizmayı anlamanın zaman alacağını belirtiyor. Ancak Çinli bilim insanlarının yayımladığı veriler kimlerin daha fazla risk altında olduğuna dair bilgiler sunuyor.

Verilere göre kadınlarla erkeklerin virüsle temas etmesi ihtimali eşit.

Çin'de hastalığa yakalananların yüzde 51'i erkek, yüzde 48,6'sı kadın.

Ancak veriler virüsün erkeklerde kadınlardan daha etkili olduğunu gösteriyor. Tabloya baktığımızda Çin'de ölenlerin yüzde 63,8'i erkek, yüzde 36,2'si kadın.

Yine Çin'deki veriler corona virüse yakalananların yüzde 80'inde hastalığın hafif geçtiğini gösteriyor.

Ağır seyredenlerin oranı yüzde 13,8. Kritik aşamaya geçenler ise hastaların yüzde 4,7'sinin oluşturuyor.

Ölüm oranına baktığımızda ise Çin'de ölüm oranı yüzde 4.

Çin'de corona virüsün ortaya çıkmasının üzerinden 3 aydan fazla zaman geçti.

Verilen hastaların yüzde 87'sinin iyileştiğini gösteriyor. Yüzde 9'in ise tedavisi sürüyor.

  • Yaşa göre can kaybına baktığımızda 0-9 yaş arası can kaybı yok.
  •  10 ile 39 yaş arasında can kaybı yüzde 0,2 olarak kayıtlara geçti.
  • 40-49 arası bu oran yüzde 0,4 iken 50-59 yaş arasında yüzde 1,3'e çıkıyor. 
  • 60 yaş sonrası ölüm oranı dikkat çekici bir oranda artıyor. 
  • 60-69 yaş grubunda yüzde 3,6'ya, 70-79 yaş grubunda yüzde 8'e çıkıyor.
  • 80 yaşın üzerinde ise yaklaşık yüzde 15'i buluyor.

Ölenlerin yaklaşık yüzde 10'u kalp, yüzde 7,3'ü diyabet hastası. Yüzde 6,3'ünde kronik solunum yolu rahatsızlığı bulunuyor. Yüzde 6'sında yüksek tansiyon, yüzde 5,6'sında kanser var.

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