Uzmanlar duyurdu: Parkinson riskini yüzde 40 artırıyor

TOPLUMUN DÖRTTE BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Metabolik sendromun dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık dörtte birinde görüldüğü tahmin ediliyor. Ancak birçok kişi bu durumun farkında olmadan yaşıyor. NHS verilerine göre aşırı kilo, hareketsizlik, sigara, alkol tüketimi, yaş ve etnik köken (Hispanik ve Güney Asyalı topluluklar) riski artıran faktörler arasında.



İngiltere’de yaklaşık 166 bin Parkinson hastası bulunuyor ve bu sayının 2050’ye kadar iki katına çıkması bekleniyor. Hastalığın erken belirtileri arasında yorgunluk, kabızlık, uyku sorunları ve koku alma duyusunda azalma yer alıyor. Titreme, kaslarda sertlik ve denge sorunları ise ilerleyen aşamalarda ortaya çıkıyor.





