Uzmanlar duyurdu: Parkinson riskini yüzde 40 artırıyor
Uzmanlar, yeni bulguların ardından milyonlarca kişiyi kilo vermeye ve metabolik sağlıklarını korumaya çağırdı. Yapılan geniş kapsamlı araştırma, metabolik sendromun Parkinson hastalığına yakalanma riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.
DailyMail'de yer alan habere göre; Metabolik sendrom; obezite, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, yüksek trigliserit ve “iyi kolesterol” olarak bilinen HDL’nin düşük seviyelerinin bir arada görülmesiyle tanımlanıyor. Tek başına bir hastalık olmayan bu sendrom, modern yaşamın en yaygın sağlık sorunları arasında yer alıyor.