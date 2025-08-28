Uzmanlar duyurdu: Parkinson riskini yüzde 40 artırıyor

Uzmanlar, yeni bulguların ardından milyonlarca kişiyi kilo vermeye ve metabolik sağlıklarını korumaya çağırdı. Yapılan geniş kapsamlı araştırma, metabolik sendromun Parkinson hastalığına yakalanma riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.

DailyMail'de yer alan habere göre; Metabolik sendrom; obezite, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, yüksek trigliserit ve “iyi kolesterol” olarak bilinen HDL’nin düşük seviyelerinin bir arada görülmesiyle tanımlanıyor. Tek başına bir hastalık olmayan bu sendrom, modern yaşamın en yaygın sağlık sorunları arasında yer alıyor.

Neurology dergisinde yayımlanan araştırmada, yaş ortalaması 57 olan 467 bin kişi 15 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte 3.222 kişiye Parkinson teşhisi kondu. Bulgular, metabolik sendroma sahip bireylerin Parkinson’a yakalanma riskinin %40 daha fazla olduğunu gösterdi. Önceki sekiz çalışmanın verileriyle birleştirildiğinde, risk oranı %29 seviyesinde kaldı.

Araştırmanın baş yazarı Stockholm Karolinska Enstitüsü’nden Dr. Weili Xu, “Bulgularımız, metabolik sendromun Parkinson için değiştirilebilir bir risk faktörü olabileceğini gösteriyor.

Özellikle genetik yatkınlığı olan kişiler için metabolik sağlığın korunması kritik öneme sahip” dedi. Xu, sendromun kontrol altına alınmasının Parkinson riskini doğrudan azaltıp azaltmadığını görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

TOPLUMUN DÖRTTE BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Metabolik sendromun dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık dörtte birinde görüldüğü tahmin ediliyor. Ancak birçok kişi bu durumun farkında olmadan yaşıyor. NHS verilerine göre aşırı kilo, hareketsizlik, sigara, alkol tüketimi, yaş ve etnik köken (Hispanik ve Güney Asyalı topluluklar) riski artıran faktörler arasında.

İngiltere’de yaklaşık 166 bin Parkinson hastası bulunuyor ve bu sayının 2050’ye kadar iki katına çıkması bekleniyor. Hastalığın erken belirtileri arasında yorgunluk, kabızlık, uyku sorunları ve koku alma duyusunda azalma yer alıyor. Titreme, kaslarda sertlik ve denge sorunları ise ilerleyen aşamalarda ortaya çıkıyor.


BESLENME ALIŞKANLIKLARI DA ETKİLİ

Çinli bilim insanlarının bu yıl yayımladığı bir başka araştırma ise aşırı işlenmiş gıdaların Parkinson riskini artırdığını ortaya koydu. Günlük 11 porsiyon ve üzeri işlenmiş gıda tüketen kişilerin, üç porsiyonun altında tüketenlere göre erken Parkinson belirtileri gösterme olasılığı 2,5 kat daha fazla çıktı. Üç porsiyonluk tüketim bile riski %60 artırıyor.

