Uzmanlar "göz ardı ediliyor" dedi: Bağırsak kanserinin başlıca nedeni bu besin olabilir
Kolon kanseri vakalarında gençler arasında ciddi artış gözlemlenirken, uzmanlar işlenmiş et tüketiminin büyük bir risk faktörü olduğunu vurguluyor.
Sağlık uzmanları, işlenmiş etin kolon kanserine yol açabileceğini gösteren araştırmalar doğrultusunda, doktorlara önemli bir çağrıda bulundu. Uzmanlar, hastaların pastırma, sosis ve benzeri işlenmiş et ürünlerinden uzak durmaları konusunda hekimlerin daha net uyarılarda bulunması gerektiğini söylüyor.
Araştırmalar, son 30 yılda genç yaşta kolon kanseri teşhislerinin dünya genelinde yüzde 80 oranında arttığını ortaya koydu. Bilim insanları bu artışın nedenleri arasında çevresel kirlilik, obezite ve içme suyundaki mikroplastikler gibi faktörleri gösterse de, asıl odak işlenmiş et tüketimine çevrilmiş durumda.