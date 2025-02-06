Uzmanlar "işitme kaybına yol açabilir" diyor: Herkesin yaptığı hata kulak çınlaması nedeni

Yapılan bir araştırmaya göre, tinnitus hastalarının uzman randevularında üç yıla kadar gecikme yaşadığı ortaya çıktı. Ankete katılan her beş hastadan biri son bir yıl içinde intihar veya kendine zarar verme düşüncelerine kapıldığını belirtti. Ayrıca, on hastadan sekizi depresyon veya kaygı bozukluğu yaşadığını ifade etti.





