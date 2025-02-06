Uzmanlar "işitme kaybına yol açabilir" diyor: Herkesin yaptığı hata kulak çınlaması nedeni
Herkesin kulak temizliği için yaygın olarak kullandığı pamuklu kulak çubukları ciddi sorunlarına yol açabilir. Uzmanlara göre, kulak çubukları kulak kirini dışarı çıkarmak yerine kulak zarına doğru iterek baskı oluşturabiliyor. Bu durum, işitme kanalını tıkayarak kulak çınlamasına (tinnitus), nabız gibi atan seslere, hışırtıya ve işitme kaybına neden olabiliyor.
Kulak temizliği için yaygın olarak kullanılan pamuklu kulak çubuklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini biliyor ve bu alışkanlığın bırakılması gerekiyor.
Uzmanlara göre, kulak çubukları kulak kirini dışarı çıkarmak yerine kulak zarına doğru iterek baskı oluşturabiliyor. Bu durum, işitme kanalını tıkayarak kulak çınlamasına (tinnitus), nabız gibi atan seslere, hışırtıya ve işitme kaybına neden olabiliyor.