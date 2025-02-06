Uzmanlar "işitme kaybına yol açabilir" diyor: Herkesin yaptığı hata kulak çınlaması nedeni

Herkesin kulak temizliği için yaygın olarak kullandığı pamuklu kulak çubukları ciddi sorunlarına yol açabilir. Uzmanlara göre, kulak çubukları kulak kirini dışarı çıkarmak yerine kulak zarına doğru iterek baskı oluşturabiliyor. Bu durum, işitme kanalını tıkayarak kulak çınlamasına (tinnitus), nabız gibi atan seslere, hışırtıya ve işitme kaybına neden olabiliyor.

Uzmanlar "işitme kaybına yol açabilir" diyor: Herkesin yaptığı hata kulak çınlaması nedeni - 1

Kulak temizliği için yaygın olarak kullanılan pamuklu kulak çubuklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini biliyor ve bu alışkanlığın bırakılması gerekiyor.

Uzmanlara göre, kulak çubukları kulak kirini dışarı çıkarmak yerine kulak zarına doğru iterek baskı oluşturabiliyor. Bu durum, işitme kanalını tıkayarak kulak çınlamasına (tinnitus), nabız gibi atan seslere, hışırtıya ve işitme kaybına neden olabiliyor.


DÜNYA HABERLERİ

Uzmanlar "işitme kaybına yol açabilir" diyor: Herkesin yaptığı hata kulak çınlaması nedeni - 2

MİLYONLARCA KİŞİ MÜCADELE EDİYOR

DailyMail'de yer alan habere göre; İngiltere'de yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyen tinnitus, hastaların gün boyunca kesintisiz bir şekilde kulaklarında ses duymasına neden oluyor. Uzman isim Frank McGarth, ülkede 500 bin kişinin bu rahatsızlığın şiddetli bir versiyonuna sahip olduğunu ve bu durumun gündelik yaşamlarını olumsuz etkileyerek çalışma ve uyuma yetilerini kaybetmelerine yol açtığını belirtiyor.


Uzmanlar "işitme kaybına yol açabilir" diyor: Herkesin yaptığı hata kulak çınlaması nedeni - 3

McGarth, tinnitusun depresyon, alkol bağımlılığı ve hatta intihara sürükleyebilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT!

Pamuklu kulak çubuklarının yanı sıra, su sporları ve uçuş sırasındaki basınç de kulak zarını zedeleyerek tinnitus riskini artırabiliyor. Uzmanlar, uçak yolculuğu sırasında kulakların tıkandığı hissedildiğinde esnemeyi ve yutkunmayı öneriyor.


Uzmanlar "işitme kaybına yol açabilir" diyor: Herkesin yaptığı hata kulak çınlaması nedeni - 4

Ayrıca, konserlerde yüksek sesli müzik de tinnitusun başlica nedenlerinden biri. McGarth, konserlerde hoparlörlere yaklaşmaktan kaçınılmasını ve kulaklık kullanımında önerilen ses seviyesinin üzerine çıkılmamasını tavsiye ediyor.


Uzmanlar "işitme kaybına yol açabilir" diyor: Herkesin yaptığı hata kulak çınlaması nedeni - 5

Yapılan bir araştırmaya göre, tinnitus hastalarının uzman randevularında üç yıla kadar gecikme yaşadığı ortaya çıktı. Ankete katılan her beş hastadan biri son bir yıl içinde intihar veya kendine zarar verme düşüncelerine kapıldığını belirtti. Ayrıca, on hastadan sekizi depresyon veya kaygı bozukluğu yaşadığını ifade etti.


Uzmanlar "işitme kaybına yol açabilir" diyor: Herkesin yaptığı hata kulak çınlaması nedeni - 6

Uzmanlar, kulak sağlığını korumak ve tinnitus riskini azaltmak için bilinçli davranılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle pamuklu kulak çubuklarından kaçınılması, gürültülü ortamlarda kulak koruyucu ekipman kullanılması ve işitme sorunlarında bir uzmana başvurulması öneriliyor.

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